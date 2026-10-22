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एशियन पैरा गेम्स: बिना हाथ के शीतल देवी ने तीरंदाजी में जीते दो गोल्ड और एक सिल्वर

बिना हाथ के शीतल देवी ने तीरंदाजी में जीते दो गोल्ड ( IANS )

नागोया (जापान): एशियन पैरा गेम्स 2026 में भारतीय महिला तीरंदाज शीतल देवी ने शानदार और यादगार खेल का प्रदर्शन किया. उन्होंने जारी प्रतियोगिता में कुल तीन मेडल अपने नाम किए. जिसमें दो गोल्ड और एक सिल्वर शामिल है. 19 वर्षीय शीतल ने कंपाउंड में व्यक्तिगत, मिक्स्ड और डबल इवेंट में मेडल जीते.

महिलाओं के कंपाउंड इवेंट में गोल्ड

शीतल देवी ने महिलाओं के कंपाउंड व्यक्तिगत में गोल्ड मेडल जीता. फाइनल में उन्होंने सिंगापुर की नूर स्याहिदा अलीम को 142-139 से हराया. इससे पहले क्वालिफिकेशन राउंड में उन्होंने 720 में से 704 अंक बनाकर विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की थी. उन्होंने मार्च में बैंकॉक में बनाए गए अपने ही 698 अंकों के एशियाई रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया.

जम्मू कश्मीर की 19 वर्षीय शीतल देवी (IANS) कंपाउंड मिक्स्ड टीम में भी गोल्ड

व्यक्तिगत गोल्ड मेडल के अलावा, शीतल ने मिक्स्ड टीम कंपाउंड इवेंट में भी गोल्ड मेडल हासिल किया. ​​उन्होंने तोमन कुमार के साथ मिलकर इंडोनेशिया को 151-148 से हराया. इससे पहले, इस भारतीय जोड़ी ने मिक्स्ड टीम क्वालिफिकेशन में 1402 अंकों के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, जो पिछले 1400 अंकों के रिकॉर्ड से बेहतर था.