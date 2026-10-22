एशियन पैरा गेम्स: बिना हाथ के शीतल देवी ने तीरंदाजी में जीते दो गोल्ड और एक सिल्वर
जम्मू कश्मीर की 19 वर्षीय शीतल देवी का तीरंदाजी में जलवा बरकरार है.
Published : October 22, 2026 at 3:18 PM IST
नागोया (जापान): एशियन पैरा गेम्स 2026 में भारतीय महिला तीरंदाज शीतल देवी ने शानदार और यादगार खेल का प्रदर्शन किया. उन्होंने जारी प्रतियोगिता में कुल तीन मेडल अपने नाम किए. जिसमें दो गोल्ड और एक सिल्वर शामिल है. 19 वर्षीय शीतल ने कंपाउंड में व्यक्तिगत, मिक्स्ड और डबल इवेंट में मेडल जीते.
महिलाओं के कंपाउंड इवेंट में गोल्ड
शीतल देवी ने महिलाओं के कंपाउंड व्यक्तिगत में गोल्ड मेडल जीता. फाइनल में उन्होंने सिंगापुर की नूर स्याहिदा अलीम को 142-139 से हराया. इससे पहले क्वालिफिकेशन राउंड में उन्होंने 720 में से 704 अंक बनाकर विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की थी. उन्होंने मार्च में बैंकॉक में बनाए गए अपने ही 698 अंकों के एशियाई रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया.
कंपाउंड मिक्स्ड टीम में भी गोल्ड
व्यक्तिगत गोल्ड मेडल के अलावा, शीतल ने मिक्स्ड टीम कंपाउंड इवेंट में भी गोल्ड मेडल हासिल किया. उन्होंने तोमन कुमार के साथ मिलकर इंडोनेशिया को 151-148 से हराया. इससे पहले, इस भारतीय जोड़ी ने मिक्स्ड टीम क्वालिफिकेशन में 1402 अंकों के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, जो पिछले 1400 अंकों के रिकॉर्ड से बेहतर था.
कंपाउंड डबल्स में सिल्वर
इसके अलावा, शीतल ने ओडिशा की पायल नाग के साथ मिलकर महिलाओं के कंपाउंड डबल्स में सिल्वर मेडल जीता. इस जोड़ी ने क्वालिफिकेशन राउंड में 1379 अंकों के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया और नए एशियाई तथा एशियन पैरा गेम्स रिकॉर्ड बनाए.
नागोया में दो गोल्ड और एक सिल्वर मेडल जीतकर, शीतल ने 2023 एशियन पैरा गेम्स की तरह ही इस बार भी कुल तीन मेडल अपने नाम किए. इस के साथ ही नागोया में शीतल का शानदार सफर पूरा हुआ. उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह इंटरनेशनल पैरा-आर्चरी के शीर्ष खिलाड़ियों में क्यों गिनी जाती हैं. उन्होंने 2024 पेरिस पैरालंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीती थीं.
भारत के कुल मेडल
एशियन पैरा गेम्स 2026 में भारत अब तक 79 मेडल जीत चुका है, जिसमें 18 गोल्ड, 25 सिल्वर और 36 ब्रॉन्ज शामिल हैं. वो मेडल टैली में अभी छठे स्थान पर है. जबकि चीन 276 मेडल के साथ पहले स्थान पर बना हुआ है.