वैभव की सचिन से तुलना! शशि थरूर ने एक्स पर पोस्ट कर बोली बड़ी बात

Shashi Tharoor On Vaibhav Suryavanshi: कांग्रेस सांसद ने वैभव सूर्यवंशी की तुलना सचिन से करते हुए उनको टीम इंडिया में मौका देने की बात कही.

Shashi Tharoor On Vaibhav Suryavanshi
कांग्रेस सांसद शशि थरूर और क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 25, 2025 at 2:06 PM IST

3 Min Read
Shashi Tharoor On Vaibhav Suryavanshi: 14 साल के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी इस साल शानदार फॉर्म में हैं. आईपीएल 2025 में डेब्यू से लेकर विजय हजारे ट्रॉफी में अपनी लेटेस्ट सेंचुरी तक, उन्होंने अपने शानदार खेल से सभी को प्रभावित किया है. बुधवार, 24 दिसंबर को विजय हजारे में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ वैभव ने 84 गेंदों पर 15 चौके और 16 छक्के की मदद से 190 रनों की बड़ी पारी खेलकर अपनी क्षमता एक बार फिर परिचय दिया.

बिहार के इस लड़के को अब भारत और वर्ल्ड में हर कोई जान रहा है. कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने उनके टैलेंट की तारीफ करते हुए वैभव की तुलना भारतीय दिग्गज सचिन तेंदुलकर से भी कर दी. थरूर ने इस बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया.

वैभव की सचिन से तुलना!
शशि थरूर ने एक्स पर उस दौर को याद किया जब पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने टीनएजर के तौर पर इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था. उन्होंने यह भी कहा कि अब वैभव को भी टीम इंडिया में शामिल किया जाना चाहिए. उन्होंने एक्स पर लिखा, 'पिछली बार जब किसी चौदह साल के लड़के ने ऐसा ज़बरदस्त क्रिकेट टैलेंट दिखाया था, तो वह सचिन तेंदुलकर थे - और हम सब जानते हैं कि उनका क्या हुआ। किस बात का इंतजार कर रहे हैं? वैभव सूर्यवंशी को इंडिया के लिए चुनो!'

क्या 14 साल का लड़का इंटरनेशनल क्रिकेट में एंट्री करेगा?
शशि थरूर की वैभव पर हालिया टिप्पणियों ने फैंस को सोचने पर मजबूर कर दिया है. कुछ लोग उनकी टिप्पणियों का बचाव कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें टीम इंडिया में मौका देना अच्छा होगा. हालांकि, वैभव अभी 14 साल और 273 दिन के हैं. ICC के नियमों के अनुसार, इतनी कम उम्र में उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट में एंट्री नहीं दी जा सकती.

यह है ICC का नियम!
2020 में, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने युवा खिलाड़ियों के डेब्यू पर एक नियम बनाया था. जिसके तहत इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने के लिए, खिलाड़ी की कम से कम उम्र 15 साल होनी चाहिए. इस हिसाब से, वैभव के नाम पर टीम इंडिया के लिए मार्च 2026 के बाद ही विचार किया जा सकता है. हालांकि, यह भी नहीं कहा जा सकता कि इसके बाद वह तुरंत नेशनल टीम में शामिल हो जाएंगे. सेलेक्टर्स की सिलेक्शन प्रक्रिया उस समय उनके परफॉर्मेंस पर आधारित होगी. अगर वैभव अपना मौजूदा फॉर्म जारी रखते हैं, तो उन्हें टीम इंडिया की सीनियर टीम में शामिल होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा.

वैभव सूर्यवंशी
वैभव ने हाल ही में विजय हजारे मैच में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ रिकॉर्ड पारी खेली. उन्होंने सिर्फ 84 गेंदों में 16 चौकों और 15 छक्कों की मदद से 190 रन बनाए. जिसकी वजह से वो लिस्ट A क्रिकेट के इतिहास में सबसे कम उम्र में शतक बनाने वाले खिलाड़ी बन गए. यह शतक बनाते समय वैभव 14 साल और 272 दिन के थे. उन्होंने जहूर इलाही (15 साल 209 दिन, 1986) का रिकॉर्ड तोड़ा.

