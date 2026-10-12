ETV Bharat / sports

उत्तराखंड: शानवी थपलियाल ने राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता में जीता स्वर्ण पदक, पहले भी रहा है शानदार प्रदर्शन

शानवी थपलियाल ने जीता स्वर्ण पदक ( Photo-ETV Bharat )

पौड़ी (उत्तराखंड): जनपद पौड़ी गढ़वाल की होनहार बाल खिलाड़ी शानवी थपलियाल ने राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन कर जिले का नाम रोशन किया है. शानवी ने लंबी कूद में स्वर्ण पदक और 50 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया. खास बात यह रही कि व्यक्तिगत स्पर्धाओं में शानवी पौड़ी जनपद के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रतिभागी बनीं. मूलरूप से पौड़ी की रहने वाली शानवी थपलियाल वर्तमान में अपने माता-पिता के साथ नैनीडांडा में रहकर शिक्षा ग्रहण कर रही हैं. उनके माता-पिता शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं. शानवी सरस्वती बाल निकेतन, नैनीडांडा की छात्रा हैं और प्राथमिक वर्ग की खेल प्रतियोगिताओं में लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं.

शानवी की खेल प्रतिभा का परिचय ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता में ही देखने को मिल गया था. नैनीडांडा ब्लॉक स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता में 50 मीटर दौड़, 100 मीटर दौड़ और लंबी कूद में स्वर्ण पदक जीतकर प्राथमिक वर्ग की चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया. इसके बाद श्रीनगर में आयोजित मिनी गढ़देवा प्रतियोगिता में भी शानवी ने अपनी सफलता का सिलसिला जारी रखा. यहां उन्होंने 50 मीटर और 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक हासिल किए, जबकि लंबी कूद में रजत पदक जीता.