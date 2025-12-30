पाकिस्तानी टेस्ट कैप्टन ने तोड़ा इंजमाम-सहवाग का रिकॉर्ड, हासिल की ये बड़ी उपलब्धि
शान मसूद ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 177 गेंदों में दोहरा शतक लगाकर रिकॉर्ड बुक में अपना दर्ज करा लिया.
Published : December 30, 2025 at 11:45 AM IST|
Updated : December 30, 2025 at 11:52 AM IST
हैदराबाद: पाकिस्तान के टेस्ट कैप्टन शान मसूद ने फर्स्ट-क्लास क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक बनाने का नया रिकॉर्ड बनाया. वो 177 गेंदों में दोहरा शतक बनाने वाले पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी बन गए हैं. शान मसूद ने ये उपलब्धि पाकिस्तान के घरेलू क्रिकेट में प्रेसिडेंट्स कप में सुई नॉर्दर्न गैस की कप्तानी करते हुए सहर एसोसिएट्स के खिलाफ हासिल की.
अपनी इस शानदार पारी की बदौलत मसूद ने दो बड़े रिकॉर्ड भी तोड़ दिए. जो 1992 में उन्हीं के हमवतन खिलाड़ी इंजमाम उल हक ने बनाया था जबकि दूसरा रिकॉर्ड 2006 में भारत के वीरेंद्र सहवाग ने बनाया था.
मसूद ने तोड़ा इंजमाम उल हक का रिकॉर्ड
मसूद का फर्स्ट-क्लास क्रिकेट में किसी पाकिस्तानी बल्लेबाज द्वारा ये सबसे तेज दोहरा शतक है. उन्होंने पूर्व कप्तान इंजमाम उल हक के 33 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया. इंजमाम ने 1992 में इंग्लैंड के खिलाफ एक मैच के दौरान 188 गेंदों में दोहरा शतक बनाया था.
Shan Masood smashed a double-century off 177 balls today — the fastest by a Pakistani in First-Class cricket! 🔥— Abdul Rehman Yaseen (@Aryaseen5911) December 28, 2025
Fastest Double Centuries by Pakistanis in First-Class Cricket:
177 balls – Shan Masood (2025)
188 balls – Inzamam-ul-Haq (1992)
199 balls – Mohammad Ikhlaq (2024) pic.twitter.com/a8YeAx5lG2
मसूद ने सहवाग का भी तोड़ा रिकॉर्ड
मसूद ने न सिर्फ इंजमाम का रिकॉर्ड तोड़ा, बल्कि उन्होंने भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग का भी पाकिस्तान में सबसे तेज दोहरा शतक बनाने का रिकॉर्ड तोड़ दिया. 19 साल पहले सहवाग ने 2006 के पाकिस्तान दौरे के दौरान पहले टेस्ट में लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में सिर्फ 182 गेंदों में दोहरा शतक बनाया था. उस मैच में सहवाग ने 254 रनों की शानदार पारी खेली थी.
इस साल मसूद का दूसरा दोहरा शतक
यह इस साल मसूद का दूसरा फर्स्ट-क्लास दोहरा शतक था. दो महीने पहले, उन्होंने एबटाबाद के खिलाफ कराची ब्लूज के लिए 250 रन बनाए थे. मसूद अब तक फर्स्ट-क्लास क्रिकेट में पांच दोहरे शतक लगा चुके हैं.
बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने रेड-बॉल क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया है. उन्होंने इस साल 25 पारियों में 71.1 की औसत से 1,564 रन बनाए. इनमें से 397 रन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 10 पारियों में 39.70 की औसत से बनाए गए, जिसमें एक शतक और तीन अर्धशतक शामिल हैं.
मैच की बात करें तो दिन का खेल खत्म होने तक मसूद 185 गेंदों में 212 रन बनाकर नाबाद थे और उनकी टीम सुई नॉर्दर्न ने 2 विकेट पर 460 रन बना लिए हैं.