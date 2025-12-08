ETV Bharat / sports

स्टार क्रिकेटर का रिटायरमेंट पर बड़ा फैसला, कहा- 'मैं फिर से एंट्री करूंगा'

Cricketer Retirement: स्टार क्रिकेटर ने एक पॉडकास्ट में बात करते हुए बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि, मैं अपना रिटायरमेंट फेयरवेल सीरीज खेलकर लूंगा.

Shakib Al Hasan walks back to the pavilion after being dismissed.
शाकिब अल हसन आउट होकर पवेलियन जाते हुए (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 8, 2025 at 2:01 PM IST

हैदराबाद: बांग्लादेश के क्रिकेटर शाकिब अल हसन ने एक अहम फैसला लिया है. उन्होंने टेस्ट और टी20 क्रिकेट से अपना रिटायरमेंट वापस ले लिया है. शाकिब तीनों फॉर्मेट में नेशनल टीम के लिए खेलना चाहते हैं. शाकिब ने पिछले साल टेस्ट और टी20 क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया था. उन्होंने हाल ही में वह फैसला वापस ले लिया. उन्होंने एक पॉडकास्ट में इस बात का खुलासा किया.

बांग्लादेश के पूर्व कप्तान शाकिब अल हसन ने कहा है कि, उन्होंने ऑफिशियली सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट नहीं लिया है. यह पहली बार है जब वह यह खुलासा कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि, उनका प्लान बांग्लादेश लौटना है. वनडे, टेस्ट और टी20 की पूरी सीरीज खेलना और फिर रिटायर होना है.

शाकिब ने किया बड़ा ऐलान
शाकिब ने कहा, 'मेरा मतलब है कि, मैं सभी फॉर्मेट में सीरीज खेलना चाहता हूं और रिटायर होना चाहता हूं. मुझे बांग्लादेश टीम में वापसी की उम्मीद है. इसीलिए मैं टी20 लीग खेल रहा हूं. मुझे लगता है कि मैं फिर से एंट्री करूंगा. फैंस ने हमेशा मेरा साथ दिया है. मैं घरेलू मैदान पर एक सीरीज खेलकर उन्हें अच्छे तरीके से अलविदा कहना चाहता हूं. क्या मैंने उस सीरीज में अच्छा खेला? या नहीं? यह ज़रूरी नहीं है. मैं फैंस को कुछ वापस देना चाहता हूं'.

Shakib al Hasan
शाकिब अल हसन (IANS)

बॉलिंग एक्शन को लेकर हुए थे बैन
इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (EBC) ने कुछ साल पहले बांग्लादेश के पूर्व कप्तान शाकिब अल हसन पर बैन लगा दिया था. शाकिब को इंग्लैंड में होने वाले टूर्नामेंट में बॉलिंग करने से बैन कर दिया गया था. शाकिब ने पिछले साल सितंबर में काउंटी चैंपियनशिप में सरे के लिए डेब्यू किया था. विवाद तब शुरू हुआ जब एक मैच में फील्ड अंपायर ने बॉलिंग एक्शन पर आपत्ति जताई. इसकी जांच करने वाले ईसीबी ने शाकिब के खिलाफ एक्शन लिया. इसके तुरंत बाद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने भी शाकिब पर बैन लगा दिया.

शाकिब ने इसी मुद्दे पर एक पॉडकास्ट में जवाब दिया था. उन्होंने कहा, 'मैंने अपने करियर में कभी भी टेस्ट मैच में 70 ओवर नहीं फेंके. मैं टॉन्टन में समरसेट के खिलाफ चार दिन के मैच में बहुत थक गया था. मैंने जानबूझकर उस तरह के बॉलिंग एक्शन से बॉलिंग की थी'.

38 साल के शाकिब अल हसन ने बांग्लादेश के लिए 71 टेस्ट में 4609 रन बनाए. इनमें पांच शतक और 31 अर्धशतक शामिल हैं. उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 242 विकेट भी लिए. उन्होंने 247 वनडे में 7570 रन बनाए. उन्होंने 317 विकेट लिए. उन्होंने 129 टी20I में 2551 रन बनाए और 149 विकेट लिए.

