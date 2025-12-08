ETV Bharat / sports

स्टार क्रिकेटर का रिटायरमेंट पर बड़ा फैसला, कहा- 'मैं फिर से एंट्री करूंगा'

शाकिब अल हसन आउट होकर पवेलियन जाते हुए ( IANS )

हैदराबाद: बांग्लादेश के क्रिकेटर शाकिब अल हसन ने एक अहम फैसला लिया है. उन्होंने टेस्ट और टी20 क्रिकेट से अपना रिटायरमेंट वापस ले लिया है. शाकिब तीनों फॉर्मेट में नेशनल टीम के लिए खेलना चाहते हैं. शाकिब ने पिछले साल टेस्ट और टी20 क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया था. उन्होंने हाल ही में वह फैसला वापस ले लिया. उन्होंने एक पॉडकास्ट में इस बात का खुलासा किया. बांग्लादेश के पूर्व कप्तान शाकिब अल हसन ने कहा है कि, उन्होंने ऑफिशियली सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट नहीं लिया है. यह पहली बार है जब वह यह खुलासा कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि, उनका प्लान बांग्लादेश लौटना है. वनडे, टेस्ट और टी20 की पूरी सीरीज खेलना और फिर रिटायर होना है. शाकिब ने किया बड़ा ऐलान

शाकिब ने कहा, 'मेरा मतलब है कि, मैं सभी फॉर्मेट में सीरीज खेलना चाहता हूं और रिटायर होना चाहता हूं. मुझे बांग्लादेश टीम में वापसी की उम्मीद है. इसीलिए मैं टी20 लीग खेल रहा हूं. मुझे लगता है कि मैं फिर से एंट्री करूंगा. फैंस ने हमेशा मेरा साथ दिया है. मैं घरेलू मैदान पर एक सीरीज खेलकर उन्हें अच्छे तरीके से अलविदा कहना चाहता हूं. क्या मैंने उस सीरीज में अच्छा खेला? या नहीं? यह ज़रूरी नहीं है. मैं फैंस को कुछ वापस देना चाहता हूं'.