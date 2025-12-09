ETV Bharat / sports

रोहित शर्मा के हाथों अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटने पर क्या बोले शाहिद अफरीदी ?

अफरीदी ने आगे कहा, 'सबसे तेज शतक (34 बॉल पर) का मेरा रिकॉर्ड लगभग 18 साल तक रहा, लेकिन आखिरकार वह टूट गया, इसलिए रिकॉर्ड एक खिलाड़ी बनाता है और दूसरा खिलाड़ी आकर उसे तोड़ देता है, यही क्रिकेट है.'

'रोहित मेरा पसंदीदा खिलाड़ी है' न्यूज एजेंसी आईएनएस ने टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट के हवाले से लिखा कि शाहिद अफरीदी ने वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्कों का अपना रिकॉर्ड तोड़ने पर रोहित पर खुशी जताई. उन्होंने कहा, 'रिकॉर्ड टूटने के लिए ही बनते हैं, मुझे खुशी है कि जिस खिलाड़ी को मैं हमेशा पसंद करता रहा हूं, उसने यह रिकॉर्ड तोड़ा है.'

Afridi praised Rohit Sharma: पाकिस्तान के स्टार ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी ने वनडे में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड टूटने पर खुशी जताई और कहा कि जिस खिलाड़ी को मैं पसंद करता हूं, उसी ने मेरा रिकॉर्ड तोड़ा और रिकॉर्ड तो टूटने के ही लिए बनते हैं.

बता दें कि रोहित शर्मा ने रायपुर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे के दौरान 398 मैचों में अफरीदी के 351 छक्कों का रिकॉर्ड तोड़ा और अब उनके नाम 279 मैचों में 355 छक्के हैं.

IPL में अफरीदी और रोहित एक टीम में थे

अफरीदी ने आईपीएल में रोहित शर्मा के साथ खेलने के बारे में भी बात की. उन्होंने कहा, 'मैंने 2008 में अपने एकमात्र इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) सीजन में डेक्कन चार्जर्स (अब सनराइजर्स हैदराबाद) के लिए रोहित के साथ खेला था, और उस समय मुझे वह पसंद आया था. टीम के प्रैक्टिस सेशन के दौरान, मैंने उन्हें बैटिंग करते देखा, और उनकी क्लास ने मुझे प्रभावित किया. मुझे पता था कि एक दिन रोहित भारत के लिए खेलेगा, और उसने खुद को एक शानदार बल्लेबाज साबित किया है.'

रोहित-विराट (IANS PHOTO)

'रोहित-विराट भारतीय टीम की रीढ़ हैं'

पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने विराट कोहली और रोहित शर्मा के 2027 वर्ल्ड कप तक खिलाने पर भी बात की. उन्होंने कहा कि ये दोनों दिग्गज भारतीय टीम की रीढ़ हैं और उन्हें 2027 वर्ल्ड कप तक टीम में बनाए रखना चाहिए. उन्होंने कहा, 'यह सच है कि विराट और रोहित भारतीय बैटिंग लाइन-अप की रीढ़ हैं, और जिस तरह से उन्होंने हालिया वनडे सीरीज में खेला है, उससे यह भरोसे के साथ कहा जा सकता है कि वे 2027 वर्ल्ड कप तक खेल सकते हैं.'

अफरीदी ने आगे कहा, 'इन दोनों महान खिलाड़ियों को बड़ी सीरीज में खिलाना चाहिए और जब भारत किसी कमजोर टीम के खिलाफ खेल रहा हो, तो वे कुछ नए खिलाड़ियों को आजमा सकते हैं और विराट और रोहित को आराम दे सकते हैं.'

बता दें कि रोहित और विराट दोनों टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल को अलविदा कह चुके हैं. लेकिन वो दोनों वनडे फॉर्मेट में 2027 वर्ल्ड कप तक खेलना चाहते हैं. हाल ही में खेली गई दो वनडे सीरीज में रोहित और विराट प्लेयर ऑफ दि सीरीज चुने गए, जिसके बाद लगभग कंफर्म हो गया कि वो दोनों खिलाड़ी वनडे वर्ल्ड कप खेलने वाले हैं.