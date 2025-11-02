शेफाली वर्मा शतक बनाने से चूकी, फाइनल में 87 रन बनाकर रचा नया इतिहास, रोहतक में परिवार ने जताई खुशी
आईसीसी महिला वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में रोहतक की शेफाली वर्मा ने 87 रन बनाकर धाकड़ बल्लेबाजी की है.
Published : November 2, 2025 at 8:44 PM IST|
Updated : November 2, 2025 at 8:55 PM IST
रोहतक : हरियाणा के रोहतक में आज आईसीसी वीमेंस वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला देखने के लिए अलग ही जोश था. हो भी क्यों ना आखिर रोहतक की बेटी शेफाली वर्मा जो इसमें खेल रही हैं. शेफाली वर्मा के परिजनों के साथ कई लोग झज्जर रोड स्थित श्रीराम क्रिकेट एकेडमी में टकटकी लगाए मैच को देख रहे थे और शेफाली वर्मा ने उन्हें निराश नहीं किया. रोहतक की बेटी ने शुरुआत से मैच को अच्छे से संभाला और 78 गेंद पर टीम इंडिया के लिए 87 रन बनाए.
साउथ अफ्रीका को 299 रनों का टारगेट : भारत ने साउथ अफ्रीका को 299 रन का टारगेट दिया है. वहीं शेफाली वर्मा ने सबसे ज्यादा 87 रन, जबकि दीप्ति शर्मा ने 58 रनों की पारी भारतीय टीम के लिए खेली है.
स्मृति मंधाना ने 45 रन बनाए : साउथ अफ्रीका ने आज टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और क्रीज़ पर स्मृति मंधाना के साथ शेफाली वर्मा उतरीं. दोनों बहुत अच्छा खेलती हुई नज़र आई. शेफाली वर्मा ने मैच शुरू होने के बाद अपनी पहली ही गेंद पर चौका लगाते हुए बॉल को बाउंड्री पार पहुंचा दिया. भारत को पहला झटका 18वें ओवर में लगा जब स्मृति मंधाना 45 रन बनाकर आउट हुईं, उन्हें क्लो ट्रायोन ने विकेट कीपर सिनालो जाफ्ता के हाथों कैच करा दिया. स्मृति मंधाना ने शेफाली वर्मा के साथ 104 रन की साझेदारी की.
शेफाली ने 87 रन बनाए : इसके ठीक 10 ओवर बाद 28वें ओवर में भारत को दूसरा झटका शेफाली के विकेट का लगा और आयाबोंगा खाका ने ऑफ स्टंप के बाहर गुड लेंथ पर बॉल फेंकी जिस पर शेफाली वर्मा ने मिड ऑफ के ऊपर से चौका लगाने की कोशिश की लेकिन मिड ऑफ पोजिशन पर ही सुने लुस के हाथों कैच आउट हो गईं. शेफाली ने अपनी शानदार बल्लेबाजी से 87 रन बनाए. शेफाली ने इस दौरान जेमिमा के साथ 62 रनों की पार्टनरशिप भी की.
शेफाली ने बनाया रिकॉर्ड : रोहतक की 21 वर्षीय शेफाली वर्मा भले ही आज के फाइनल मुकाबले में शतक बनाने से चूक गईं हो, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है. वे वर्ल्ड कप फाइनल में सबसे बड़ी पारी खेलने वाली तीसरी भारतीय क्रिकेटर बन गई हैं. पहले ये रिकॉर्ड पूनम राउत के नाम दर्ज था. पूनम ने 2017 में इंग्लैंड के खिलाफ फाइनल में 115 गेंदों में 86 रन बनाए थे. भारत के लिए वर्ल्ड कप फाइनल में सबसे ज्यादा स्कोर बनाने की रिकॉर्ड गौतम गंभीर के नाम दर्ज है. गौतम गंभीर ने 2011 में श्रीलंका के खिलाफ वर्ल्ड कप फाइनल में 97 रन बनाए थे. एमएस धोनी ने 2011 के वनडे विश्व कप फाइनल में 91 रन बनाए थे और अब शेफाली वर्मा ने वर्ल्ड कप के फाइनल में 87 बनाए हैं.
शतक की उम्मीद थी : आज रोहतक में शेफाली की बल्लेबाजी को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में खासा उत्साह था. फाइनल मुकाबले का लाइव प्रसारण देखने के लिए झज्जर रोड स्थित श्रीराम क्रिकेट एकेडमी में व्यवस्था की गई थी जिसमें शेफाली वर्मा के पिता संजीव वर्मा, मां परवीन समेत बाकी परिजन भी मौजूद थे. शेफाली वर्मा की धाकड़ बल्लेबाजी से उनके परिजन और बाकी लोग काफी ज्यादा खुश नज़र आए. हालांकि शेफाली 87 रन बनाकर कैचआउट हो गई जिससे लोगों में थोड़ी सी मायूसी भी दिखी क्योंकि सभी शेफाली से शतक लगाने की आज उम्मीद कर रहे थे. क्रिकेट अकादमी में जब किसी कारण वश टीवी में दिक्कत आई तो सभी मोबाइल के जरिए ही मैच देखते हुए नजर आए और शेफाली के चौका मारने पर सभी ने खुशी का इजहार भी किया.
शेफाली के पिता की ज्वैलरी की दुकान : शेफाली वर्मा के पिता संजीव वर्मा की रोहतक में ज्वैलरी की दुकान है, जबकि मां परवीन बाला गृहिणी है. शेफाली वर्मा का जन्म 28 जनवरी 2004 को रोहतक में हुआ था. वे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली सबसे कम उम्र की क्रिकेटर हैं.
शेफाली के बचपन की तस्वीरें : शेफाली के परिवार ने ईटीवी भारत के साथ शेफाली की बचपन की कई तस्वीरें भी साझा की है जिसमें शेफाली के बचपन के अलग-अलग यादें समाई हुई है.
सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़ा : शेफाली वर्मा ने सचिन तेंदुलकर के 30 साल पुराने उस रिकॉर्ड को तोड़ा था जो सचिन ने 16 साल की उम्र में पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अर्धशतक लगाने के साथ अपने नाम किया था, जबकि शेफाली वर्मा ने 15 साल की उम्र में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय अर्धशतक बनाया था.
17 की उम्र में 96 रनों की पारी : शेफाली वर्मा ने जून 2021 में 17 साल की उम्र में इंग्लैंड में 96 रन की पारी खेली थी. इसी के साथ उन्होंने 26 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया था और डेब्यू टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई थी. उन्होंने 1995 में भारत की ओर से डेब्यू पारी खेलने वाली चंद्रकांता कौल का रिकॉर्ड तोड़ा था. चंद्रकांता ने डेब्यू पारी में 75 रन बनाए थे. अपने 96 रनों की पारी में शेफाली ने 13 चौके और 2 छक्के लगाए. मैच के बाद शेफाली ने बताया था कि वो अपने भाई के साथ छक्कों का कॉम्पीटीशन करती थी और इस कॉम्पीटीशन में जीतने वाले को उनके पिता इनाम देते थे.
A six-hitting competition? 😲— BCCI Women (@BCCIWomen) June 17, 2021
Now we know where those big hits come from 😉💥#TeamIndia #ENGvIND @TheShafaliVerma pic.twitter.com/8Byi3qoRCk
शेफाली के क्रिकेट शुरू करने की रोचक कहानी : शेफाली वर्मा के क्रिकेट की शुरूआत करने की कहानी भी बड़ी रोचक है. नवंबर 2013 में वो अपने पिता के साथ रोहतक के क्रिकेट स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर का मैच देखने के लिए गई थी. तेंदुलकर का ये अंतिम रणजी ट्रॉफी मैच था. तेंदुलकर को मुंबई को जीत दिलाते देख वो क्रिकेट में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हुईं.
रोहतक की क्रिकेट अकादमी में प्रैक्टिस : शेफाली ने रोहतक की क्रिकेट अकादमी में प्रैक्टिस शुरू की और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा. शेफाली वर्मा ने सितंबर 2019 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ महिला टी-20 मैच के साथ अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर की शुरुआत की. जनवरी 2020 में शेफाली को ऑस्ट्रेलिया में हुए टी-20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम में जगह दी गई.
हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App
ये भी पढ़ें - "महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप की ट्रॉफी का इंतज़ार", शेफाली वर्मा के पिता बोले - फिर से मनाएंगे जोरदार दिवाली
ये भी पढ़ें - शेफाली वर्मा के परिजनों ने ईटीवी भारत से की एक्सक्लूसिव बातचीत, बोले - "बेटी का हौसला बढ़ाया, ट्रॉफी जरूर आएगी"
ये भी पढ़ें - "अमनजोत कौर को मिला छोटी हाइट का फायदा", कोच बोले - "सुबह 5 बजे क्रिकेट ग्राउंड पहुंचकर करती थी मेहनत"