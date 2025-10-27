ETV Bharat / sports

भारत-ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल से पहले शेफाली वर्मा की स्क्वाड में एंट्री, प्रतिका रावल को किया रिप्लेस

प्रतिका वर्ल्ड कप से हुईं बाहर दरअसल, भारत की ओपनिंग बैटर प्रतिका रावल को यह चोट 21वें ओवर की आखिरी गेंद पर बाउंड्री रोकने की कोशिश में फील्डिंग करते समय लगी थी. रावल का टखना नवी मुंबई में ग्रुप स्टेज के आखिरी मैच में मुड़ गया था और उसके बाद उन्हें मैदान से बाहर ले जाया गया. बारिश के कारण मैच रद्द होने से पहले वह बैटिंग के लिए उपलब्ध नहीं थीं और उनकी जगह भारत के लिए अमनजोत कौर ने ओपनिंग की थी.

हैदराबाद : भारतीय महिला क्रिकेट टीम सलामी बल्लेबाज प्रतिका रावल आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 से पैर में चोट के चलते आधिकारिक तौर पर बाहर हो गई हैं. प्रतिका को हरियाणा की 21 वर्षीय तूफानी बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने रिप्लेस किया है. अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले सेमीफाइनल मुकाबले से पहले शेफाली वर्मा को भारत के 15 सदस्यीय दल में जोड़ लिया गया है. इसका आधिकारिक ऐलान आईसीसी और बीसीसीआई वूमेंस की ओर से कर दिया गया है.

शेफाली वर्ल्ड कप में एंट्री

भारत ने गुरुवार 30 अक्टूबर को डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बड़े सेमीफाइनल मैच से पहले शफाली वर्मा को उनकी जगह टीम में शामिल किया है. शेफाली वर्मा ने आखिरी बार 50 ओवर फॉर्मेट में एक साल पहले खेला था. शेफाली इस साल की शुरुआत में इंग्लैंड के खिलाफ T20I सीरीज में इस विस्फोटक ओपनिंग बैटर ने जोरदार वापसी की और दूसरी सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बनीं.

शेफाली का वनडे करियर

इसके बाद वर्मा 50 ओवर फॉर्मेट में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई इंडिया ए टीम का भी हिस्सा थीं, जहां उन्होंने एक हाफ सेंचुरी भी लगाई थी. शेफाली ने भारत 29 मैचों की 29 पारी में 23.00 की औसत 83.2 की स्ट्राइक रेट के साथ 644 रन बनाए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 4 अर्धशतक निकले हैं. उनके बल्ले से 82 चौके और 7 छक्के निकले हैं.

प्रतिका का जमकर गरजा बल्ला

रावल ने इस वर्ल्ड कप में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाए हैं. उन्होंने छह पारियों में 51.33 की शानदार औसत से 308 रन बनाए हैं, उनसे ज्यादा रन सिर्फ उनकी ओपनिंग पार्टनर स्मृति मंधाना ने बनाए हैं. जो 365 रनों के साथ रन बनाने वालों की लिस्ट में सबसे ऊपर हैं. 25 साल की रावल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत के ग्रुप स्टेज के आखिरी से पहले वाले मैच में एक शानदार सेंचुरी बनाकर टीम को सेमीफाइनल में जगह दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी.