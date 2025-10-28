ETV Bharat / sports

टीम इंडिया की कमजोर कड़ी क्या बनेगी उसकी मजबूती? सिर्फ एक बदलाव ऑस्ट्रेलिया का काम करेगा तमाम

World Cup 2025: टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले से पहले कमजोर नजर आ रही है. क्या वो अपनी कमजोरी को मजबूती बना पाएगी.

India Women vs Australia Women 2nd Semi Final
भारत महिला बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला दूसरा सेमीफाइनल (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 28, 2025 at 8:33 PM IST

3 Min Read
हैदराबाद : भारतीय महिला क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के साथ 29 अक्टूबर को आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का दूसरा सेमीफाइनल मैच खेलने वाली है. इस महामुकाबले से पहले इंडियन क्रिकेट टीम को बड़ा झटका तब लगा जब बांग्लादेश के खिलाफ आखिरी लीग मैच में टीम की मजबूत बल्लेबाज प्रतिका रावल चोट के चलते टूर्नामेंट से बाहर हो गईं.

वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की मजबूती उनकी ओपनिंग जोड़ी थी. भारत के लिए स्मृति मंधाना ने 7 पारियों में 1 शतक और 2 अर्धशतक के साथ 365 रन बनाए और प्रतिका रावल ने 6 पारियों में 1 शतक और 1 अर्धशतक के साथ 308 रन बनाए. ये दोनों वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बैटर बनीं हुई हैं. ये दोनों ही खिलाड़ी जोड़ी में टीम की मजबूती थीं.

India Women vs Australia Women 2nd Semi Final
प्रतिका रावल हुईं चोटिल (IANS)

अब भारत की जो मजबूत कड़ी थी, प्रतिका की चोट के बाद वो भारत की कमजोर कड़ी बन गई है. लेकिन क्या भारत इस कमजोर कड़ी से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नवी मुंबई के डी.वाई पाटिल स्टेडियम में होने वाले सेमीफाइनल मैच में पार पा सकेगा. प्रतिका की जगह पर टीम में शेफाली वर्मा को शामिल किया गया है. अब उनको प्लेइंग-11 में जगह दी जाएगी या नहीं, ये तो आने वाले समय ही बताएगा.

India Women vs Australia Women 2nd Semi Final
शेफाली वर्मा (ANI)

शेफाली को अगर सेमीफाइनल मैच में उतारा जाता है, हरियाणा की 21 वर्षीय इस दांए हाथ की बल्लेबाज के आंकड़े वनडे क्रिकेट में काफी साधारण हैं. शेफाली ने भारत 29 मैचों की 29 पारी में 23.00 की औसत 83.2 की स्ट्राइक रेट के साथ 644 रन बनाए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 4 अर्धशतक निकले हैं. उनके बल्ले से 82 चौके और 7 छक्के निकले हैं. जबकि प्रतिका ने भारत के लिए 24 मैचों की 23 पारियों में 2 शतक और 7 अर्धशतकों के साथ 1110 रन बनाए हैं. उनके नाम 129 चौके और 10 छक्के दर्ज हैं.

India Women vs Australia Women 2nd Semi Final
प्रतिका रावल हुईं चोटिल (IANS)

अब अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में शेफाली वर्मा को खिलाया जाता है और उन्होंने मंधाना के साथ मिलकर भारत को शानदार शुरुआत दिलाई और बड़े रन किए तो भारत की कमजोर कड़ी, महामुकाबले में टीम इंडिया की मजबूत कड़ी बनकर उभर सकती हैं.

India Women vs Australia Women 2nd Semi Final
शेफाली वर्मा (ANI)

स्मृति टीम की उपकप्तान होने के साथ अनुभवी बल्लेबाज हैं. शेफाली ने मंधाना के साथ भारत के लिए काफी बार पारी की शुरुआत की है. अब भारत को फाइनल में पहुंचाने के लिए शेफाली को मंधाना के साथ मिलकर रन बनाने होंगे. इस बड़े मुकाबले में अगर शेफाली 50 से 70 रन भी बनाती हैं तो ये टीम इंडिया की लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है. शेफाली को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बड़ी पारी खेलने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए.

