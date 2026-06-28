स्कूली खेलों में झारखंड की बड़ी उपलब्धि, SGFI ने दिए दो राष्ट्रीय सम्मान
राष्ट्रीय स्कूली खेलों के आयोजन और खिलाड़ियों के विकास में योगदान के लिए SGFI ने झारखंड को सम्मानित किया है.
Published : June 28, 2026 at 6:19 PM IST
रांचीः स्कूली खेलों के क्षेत्र में झारखंड ने एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी मजबूत पहचान दर्ज कराई है. झारखंड को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है.
स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SGFI) ने वर्ष 2025-26 में राष्ट्रीय स्कूली खेलों के उत्कृष्ट आयोजन और खिलाड़ियों के विकास में उल्लेखनीय योगदान के लिए झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद (JEPC) रांची को दो प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सम्मानों से सम्मानित किया है. यह सम्मान नई दिल्ली में आयोजित SGFI की वार्षिक आम बैठक के दौरान प्रदान किया गया.
झारखंड को पहला सम्मान एप्रिसिएशन अवॉर्ड (Appreciation Award) के रूप में मिला. यह सम्मान भारतीय स्कूली टीमों के राष्ट्रीय चयन ट्रायल और कोचिंग कैंपों के सफल आयोजन, बेहतर समन्वय तथा खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करने में निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका के लिए दिया गया. SGFI ने अपने प्रशस्ति पत्र में झारखंड की खेल उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्धता की सराहना करते हुए इसे भारतीय स्कूली खेलों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान बताया.
दूसरा सम्मान 69वें राष्ट्रीय स्कूली खेलों के बेस्ट ऑर्गेनाइजर श्रेणी में द्वितीय स्थान के रूप में मिला. झारखंड ने मूल्यांकन में 35 में से 34.40 अंक प्राप्त कर उत्कृष्ट श्रेणी हासिल की. यह उपलब्धि 13 से 17 जनवरी 2026 तक रांची में आयोजित राष्ट्रीय स्कूली साइकिलिंग (ट्रैक एवं रोड) अंडर-14, अंडर-17 एवं अंडर-19 प्रतियोगिता तथा बालक-बालिका शतरंज अंडर-14 चैंपियनशिप के सफल संचालन के लिए मिली.
SGFI की मूल्यांकन टीम ने आयोजन के दौरान खिलाड़ियों के आवास, पौष्टिक भोजन, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा व्यवस्था, खेल अधोसंरचना, तकनीकी संचालन, परिवहन, स्वयंसेवकों के सहयोग और समग्र प्रबंधन को उच्च स्तर का पाया. इन सभी मानकों पर बेहतर प्रदर्शन के आधार पर झारखंड को यह सम्मान प्रदान किया गया.
यह उपलब्धि केवल दो पुरस्कार मिलने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह इस बात का प्रमाण भी है कि झारखंड में स्कूली खेलों का स्तर लगातार ऊंचा हो रहा है. बेहतर खेल अधोसंरचना, गुणवत्तापूर्ण आयोजन और प्रतिभाओं को अवसर देने की नीति ने राज्य को देश के अग्रणी स्कूली खेल राज्यों की श्रेणी में मजबूत स्थान दिलाया है. आने वाले वर्षों में यह उपलब्धि राज्य के खिलाड़ियों और खेल संस्थाओं के लिए नई प्रेरणा का स्रोत बनेगी. -शशि रंजन, राज्य परियोजना निदेशक, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद.
27 जून को नई दिल्ली में आयोजित SGFI की वार्षिक आम बैठक में राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी (खेल) धीरसेन ए. सोरेंग और खेल कोषांग के चंद्रदेव सिंह ने झारखंड की ओर से यह सम्मान ग्रहण किया.
इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव उमाशंकर सिंह, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक शशि रंजन तथा राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी (खेल) धीरसेन ए. सोरेंग ने खेल कोषांग की पूरी टीम, प्रशिक्षकों, आयोजन समिति, सहयोगी संस्थाओं और खिलाड़ियों को बधाई दी.
SGFI से मिले ये दोनों सम्मान पूरे झारखंड के लिए गर्व का विषय है. यह राज्य सरकार की खेलों को बढ़ावा देने की नीति, बेहतर आयोजन क्षमता और खिलाड़ियों के सर्वांगीण विकास का परिणाम है. भविष्य में भी हम स्कूली खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने के लिए इसी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करते रहेंगे.
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