महिला हॉकी इंडिया लीग: एसजी पाइपर्स ने जेएसडब्ल्यू सूरमा हॉकी क्लब को 3-1 से हराया

रांचीः महिला हॉकी इंडिया लीग (HIL) में एसजी पाइपर्स ने शानदार वापसी करते हुए जेएसडब्ल्यू सूरमा हॉकी क्लब को 3-1 से मात दी. यह मुकाबला रांची के मरांग गोमके जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में खेला गया. इस जीत के साथ एसजी पाइपर्स अंक तालिका में शीर्ष पर बने हुए हैं.

एसजी पाइपर्स की ओर से लोला रिएरा (13वां मिनट), ज्योति सिंह (18वां मिनट) और सुनेलिता टोप्पो (58वां मिनट) ने गोल किए. जबकि जेएसडब्ल्यू सूरमा हॉकी क्लब के लिए पेनी स्क्विब (12वां मिनट) ने एकमात्र गोल दागा. मैच की शुरुआत तेज रफ्तार में हुई. पहले क्वार्टर में दोनों टीमों ने एक-दूसरे पर लगातार दबाव बनाया. 12वें मिनट में पेनी स्क्विब ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर सूरमा को बढ़त दिलाई. हालांकि, एसजी पाइपर्स ने तुरंत पलटवार किया और लगातार पेनल्टी कॉर्नर हासिल किए। पांचवें प्रयास में लोला रिएरा ने गोल कर स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया.

महिला हॉकी इंडिया लीग के मुकाबले (ETV Bharat)

दूसरे क्वार्टर में एसजी पाइपर्स का दबदबा देखने को मिला. 18वें मिनट में ज्योति सिंह ने सर्कल के भीतर से सटीक फिनिश करते हुए अपनी टीम को 2-1 की बढ़त दिलाई. इस क्वार्टर में सूरमा ने बराबरी के मौके बनाए, लेकिन पाइपर्स की गोलकीपर क्रिस्टीना कोसेंटिनो ने शानदार बचाव करते हुए बढ़त बरकरार रखी.