Hockey India League 2025-26: एसजी पाइपर्स ने हैदराबाद तूफान्स को 2–1 से हराया, दर्ज की पहली जीत

रांची: मेन्स हॉकी इंडिया लीग 2025–26 में एसजी पाइपर्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए हैदराबाद तूफान्स को 2–1 से हराकर टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की. यह मुकाबला सोमवार को रांची के मरांग गोमके जयपाल सिंह एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम में खेला गया. एसजी पाइपर्स की जीत के नायक रहे टोमास डोमेने, जिन्होंने दो गोल दागे, जबकि गोलकीपर टोमास सैंटियागो ने बेहतरीन गोलकीपिंग करते हुए ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ का पुरस्कार अपने नाम किया.

हैदराबाद तूफान्स की ओर से एकमात्र गोल

मैच की शुरुआत से ही एसजी पाइपर्स ने आक्रामक रुख अपनाया और पहले क्वार्टर में खेल पर पूरी तरह नियंत्रण बनाए रखा. शुरुआती 15 मिनट में पाइपर्स को लगातार छह पेनल्टी कॉर्नर मिले, जबकि हैदराबाद को एक भी पेनल्टी कॉर्नर नहीं मिला. इसी दबाव का फायदा उठाते हुए टोमास डोमेने ने 8वें मिनट में ड्रैग फ्लिक पर गोल कर एसजी पाइपर्स को बढ़त दिलाई.

हालांकि इसके बाद हैदराबाद तूफान्स ने भी मैच में वापसी की कोशिश की और पहले क्वार्टर में पांच सर्कल एंट्री हासिल की लेकिन उनके पास गोल करने के मौके सीमित रहे. दूसरे क्वार्टर में हैदराबाद तूफान्स ने गेंद पर ज्यादा कब्जा बनाए रखा और लगातार हमले किए. उन्होंने 12 सर्कल एंट्री, चार पेनल्टी कॉर्नर और सात शॉट ऑन टारगेट लगाए लेकिन एसजी पाइपर्स की मजबूत रक्षा और गोलकीपर टोमास सैंटियागो की शानदार सेवाओं के चलते उन्हें सफलता नहीं मिली.