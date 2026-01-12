Hockey India League 2025-26: एसजी पाइपर्स ने हैदराबाद तूफान्स को 2–1 से हराया, दर्ज की पहली जीत
एसजी पाइपर्स ने मेन्स हॉकी इंडिया लीग 2025–26 में हैदराबाद तूफान्स को 2–1 से हराया.
Published : January 12, 2026 at 8:50 PM IST
रांची: मेन्स हॉकी इंडिया लीग 2025–26 में एसजी पाइपर्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए हैदराबाद तूफान्स को 2–1 से हराकर टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की. यह मुकाबला सोमवार को रांची के मरांग गोमके जयपाल सिंह एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम में खेला गया. एसजी पाइपर्स की जीत के नायक रहे टोमास डोमेने, जिन्होंने दो गोल दागे, जबकि गोलकीपर टोमास सैंटियागो ने बेहतरीन गोलकीपिंग करते हुए ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ का पुरस्कार अपने नाम किया.
हैदराबाद तूफान्स की ओर से एकमात्र गोल
मैच की शुरुआत से ही एसजी पाइपर्स ने आक्रामक रुख अपनाया और पहले क्वार्टर में खेल पर पूरी तरह नियंत्रण बनाए रखा. शुरुआती 15 मिनट में पाइपर्स को लगातार छह पेनल्टी कॉर्नर मिले, जबकि हैदराबाद को एक भी पेनल्टी कॉर्नर नहीं मिला. इसी दबाव का फायदा उठाते हुए टोमास डोमेने ने 8वें मिनट में ड्रैग फ्लिक पर गोल कर एसजी पाइपर्स को बढ़त दिलाई.
Composure to the end. 🏆🔥— Hockey India League (@HockeyIndiaLeag) January 12, 2026
Hyderabad Toofans fight hard and stay in the contest, but SG Pipers hold their nerve and secure the win!⁰A disciplined performance earns them the result.
Full-Time Score: SG Pipers 2-1 Hyderabad Toofans
📍Marang Gomke Jaipal Singh Astro Turf Hockey… pic.twitter.com/ROPXnYXpxc
हालांकि इसके बाद हैदराबाद तूफान्स ने भी मैच में वापसी की कोशिश की और पहले क्वार्टर में पांच सर्कल एंट्री हासिल की लेकिन उनके पास गोल करने के मौके सीमित रहे. दूसरे क्वार्टर में हैदराबाद तूफान्स ने गेंद पर ज्यादा कब्जा बनाए रखा और लगातार हमले किए. उन्होंने 12 सर्कल एंट्री, चार पेनल्टी कॉर्नर और सात शॉट ऑन टारगेट लगाए लेकिन एसजी पाइपर्स की मजबूत रक्षा और गोलकीपर टोमास सैंटियागो की शानदार सेवाओं के चलते उन्हें सफलता नहीं मिली.
हैदराबाद तूफान्स ने तीसरे क्वार्टर में तेजस किए आक्रमण
इसके उलट, खेल के प्रवाह के खिलाफ एसजी पाइपर्स ने दूसरा गोल दागा. 29वें मिनट में रोमन ड्यूवेकोट की शानदार तैयारी पर टोमास डोमेने ने अपना दूसरा गोल किया और हाफ टाइम तक एसजी पाइपर्स को 2–0 की बढ़त दिला दी. तीसरे क्वार्टर में हैदराबाद तूफान्स ने आक्रमण और तेज किया. इस दौरान उन्होंने आठ सर्कल एंट्री और दो पेनल्टी कॉर्नर हासिल किए. आखिर में 41वें मिनट में अमनदीप लकड़ा ने ड्रैग फ्लिक पर गोल कर स्कोर 2–1 कर दिया और मुकाबले में रोमांच लौटा दिया.
अंतिम क्वार्टर में हैदराबाद तूफान्स ने बराबरी के लिए लगातार दबाव बनाया. उन्होंने 16 सर्कल पेनिट्रेशन, छह पेनल्टी कॉर्नर और एक पेनल्टी स्ट्रोक भी हासिल किया लेकिन टोमास सैंटियागो ने जैकरी वालेस के पेनल्टी स्ट्रोक को रोकते हुए शानदार प्रदर्शन किया. मैच के अंतिम क्षणों में उन्होंने एक शानदार डबल सेव भी की, जिससे एसजी पाइपर्स ने बढ़त बरकरार रखी और टूर्नामेंट की अपनी पहली जीत सुनिश्चित की.
ये भी पढ़ें- रांची में मेंस हॉकी इंडिया लीग का रोमांच चरम पर, इन टीमों के बीच खेले जाएंगे मुकाबले
मेन्स एचआईएल 2025–26: रांची रॉयल्स ने दर्ज की सीजन की पहली जीत
IND vs NZ: भारत को लगा बड़ा झटका, ऋषभ पंत सीरीज से बाहर, इस खिलाड़ी को मिला मौका