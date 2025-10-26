ETV Bharat / sports

महिला खिलाड़ियों के साथ यौन उत्पीड़न के वे मामले जिसने खेल जगत को हिलाकर रख दिया

हैदराबाद: महिला विश्व कप 2025 भारत और श्रीलंका की मेजबानी में खेला जा रहा है. जिसमें भारत समेत चार टीमों-ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड- ने सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर लिया है. इस बीच इंदौर शहर में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के साथ एक ऐसी घटना घट गई जिसने सारे देशवासियों का सिर शर्म से झुका दिया.

दरअसल 23 अक्टूबर को वर्ल्ड कप मैच के लिए मध्य प्रदेश के इंदौर में रुकी ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटरों ने जब अपने होटल से निकलकर एक कैफे की ओर जा रही थीं, तो इसी दौरान एक मोटरसाइकिल सवार ने कथित तौर पर दो क्रिकेटरों को गलत तरीके से टच किया. जिसके बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम के मैनेजमेंट सिक्योरिटी ने इस घटना की शिकायत की.

इस मामले को गंभीरता से लेते हुए ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट बोर्ड ने भी एक बयान जारी कर इस घटना की पुष्टि की. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने भी इस घटना की निंदा की और कहा कि ऐसी घटनाओं के लिए देश में कोई जगह नहीं है, और ये भी कहा कि खिलाड़ियों की सुरक्षा को और मजबूत किया जाएगा. इस बीच मध्य प्रदेश पुलिस ने घटना के तुरंत बाद एक्शन लेते हुए छेड़छाड़ के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसे दो दिन की रिमांड पर भी ले लिया है.