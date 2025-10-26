ETV Bharat / sports

महिला खिलाड़ियों के साथ यौन उत्पीड़न के वे मामले जिसने खेल जगत को हिलाकर रख दिया

BCCI ने इंदौर में ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटरों के साथ हुई छेड़छाड़ की घटना की निंदा की.

Representational Image
Representational Image (IANS PHOTO)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 26, 2025 at 10:58 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: महिला विश्व कप 2025 भारत और श्रीलंका की मेजबानी में खेला जा रहा है. जिसमें भारत समेत चार टीमों-ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड- ने सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर लिया है. इस बीच इंदौर शहर में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के साथ एक ऐसी घटना घट गई जिसने सारे देशवासियों का सिर शर्म से झुका दिया.

दरअसल 23 अक्टूबर को वर्ल्ड कप मैच के लिए मध्य प्रदेश के इंदौर में रुकी ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटरों ने जब अपने होटल से निकलकर एक कैफे की ओर जा रही थीं, तो इसी दौरान एक मोटरसाइकिल सवार ने कथित तौर पर दो क्रिकेटरों को गलत तरीके से टच किया. जिसके बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम के मैनेजमेंट सिक्योरिटी ने इस घटना की शिकायत की.

इस मामले को गंभीरता से लेते हुए ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट बोर्ड ने भी एक बयान जारी कर इस घटना की पुष्टि की. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने भी इस घटना की निंदा की और कहा कि ऐसी घटनाओं के लिए देश में कोई जगह नहीं है, और ये भी कहा कि खिलाड़ियों की सुरक्षा को और मजबूत किया जाएगा. इस बीच मध्य प्रदेश पुलिस ने घटना के तुरंत बाद एक्शन लेते हुए छेड़छाड़ के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसे दो दिन की रिमांड पर भी ले लिया है.

बता दें कि ये कोई पहला मामला नहीं था, इससे पहले भी कई महिला खिलाड़ियों के यौन उत्पीड़न के मामले ने खेल जगत को हिलाकर रख दिया था. इस स्टोरी में हम उन्हीं मामले के बारे में बताने वाले हैं.

भारत में महिला खिलाड़ियों के साथ यौन उत्पीड़न के मामले

  1. 2010 में, भारतीय महिला हॉकी टीम के सदस्यों ने तत्कालीन मुख्य कोच, महाराज कृष्ण कौशिक पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया. ये आरोप तब सामने आए जब रंजीता देवी ने हॉकी इंडिया को एक ईमेल भेजकर उत्पीड़न के बारे में विस्तार से बताया. इस घटना ने राष्ट्रीय खेल में महिला एथलीटों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए.
  2. 2011 में तमिलनाडु बॉक्सिंग एसोसिएशन के सचिव पर दुर्व्यवहार का आरोप लगा, कांस्य पदक विजेता ई तुलसी ने आरोप लगाया कि तमिलनाडु बॉक्सिंग एसोसिएशन के सचिव, ए के करुणाकरण ने महत्वपूर्ण आयोजनों में टीम चयन के लिए उनके साथ दुर्व्यवहार किया और उन पर दबाव डाला.
  3. एशियाई खेल 2014 के लिए एक राष्ट्रीय शिविर के दौरान, जिमनास्टिक कोच मनोज राणा और जिमनास्ट चंदन पाठक पर एक महिला जिम्नास्ट का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगा. 29 वर्षीय महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि कोच और जिमनास्ट ने एक शाम जिमनास्टिक सत्र के दौरान उसकी गरिमा का अपमान किया और उसे डराया-धमकाया.
  4. 2021 में, तमिलनाडु ट्रैक एंड फील्ड प्रसिद्ध खेल कोच पी नागराजन को अनुचित व्यवहार के आरोप में गिरफ्तार किया गया क्योंकि कई महिला एथलीटों ने कोच पर यौन शोषण का आरोप लगाया था.
  5. 2020 में इंडियन रेसलिंग का यह बदनाम मामला, जिसमें एक युवा महिला पहलवान ने रेसलिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट पर यौन शोषण का आरोप लगाया था. इस घटना के बाद साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया जैसे जाने-माने भारतीय पहलवान सड़कों पर उतर आए और बृज भूषण की गिरफ्तारी की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया.

दुनिया में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के मामले

  1. 2016 में यौन उत्पीड़न के सबसे हाई-प्रोफाइल मामलों में से एक में USA जिम्नास्टिक टीम के पूर्व डॉक्टर डॉ. लैरी नासर शामिल थे. नासर ने मेडिकल इलाज के बहाने सैकड़ों युवा महिला जिम्नास्ट का यौन शोषण किया.
  2. 2018 में खुलासा हुआ कि अफगानिस्तान की नेशनल महिला टीम की सदस्यों का देश के फुटबॉल फेडरेशन के पुरुषों द्वारा यौन और शारीरिक शोषण किया गया था, जिसमें प्रेसिडेंट केरामुद्दीन करीम भी शामिल थे. 2019 में FIFA की जांच के बाद, करीम पर फुटबॉल से लाइफटाइम बैन लगा दिया गया.
  3. 2018 में, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट और दक्षिण कोरियाई शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटर शिम सुक-ही ने अपने पूर्व कोच, चो जे-बीओम पर आरोप लगाया कि जब वह नाबालिग थी, तब उन्होंने उनका यौन और शारीरिक उत्पीड़न किया था. लगातार उत्पीड़न के कारण, उन्होंने नेशनल टीम छोड़ दी. इसके बाद चो को शिम का शारीरिक और यौन उत्पीड़न करने का दोषी पाया गया और उन्हें 12 साल जेल की सजा सुनाई गई है.
  4. 2020 में, कई हैती की महिला फुटबॉलरों ने हैती फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट यवेस जीन-बार्ट पर कई फुटबॉलरों, जिनमें नाबालिग भी शामिल थीं, के साथ सेक्शुअल असॉल्ट और दुर्व्यवहार का आरोप लगाया. नवंबर 2020 में, FIFA ने जीन-बार्ट पर फुटबॉल से लाइफटाइम बैन लगा दिया.
  5. 2021 में, चीनी प्रोफेशनल टेनिस खिलाड़ी पेंग शुआई ने चीन के पूर्व वाइस प्रीमियर झांग गाओली पर सेक्शुअल असॉल्ट का आरोप लगाया. पेंग ने आरोप लगाया कि झांग ने उन्हें जबरदस्ती सेक्शुअल रिलेशनशिप बनाने के लिए मजबूर किया, जिसके कारण आखिरकार उन्होंने ये आरोप सार्वजनिक करने का फैसला किया.

ये भी पढ़ें

इंदौर में ऑस्ट्रेलिया की महिला खिलाड़ियों से छेड़छाड़, बाइक सवार ने गलत तरीके से छुआ

TAGGED:

SEXUAL HARASSMENT CASES
FEMALE ATHLETES SEXUAL HARASSMENT
WOMEN CRICKETERS HARASSMENT
महिला क्रिकेटरों के साथ छेड़छाड़
FEMALE ATHLETES HARASSMENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

अबकी बार मोदी सरकार, ठंडा मतलब कोका-कोला ऐड स्लोगन देने वाले पीयूष पांडे का निधन

दूषित भोजन खाने से पांच लोगों की मौत, अबूझमाड़ में अलर्ट पर स्वास्थ्य विभाग

Microsoft Edge में अब सभी के लिए लॉन्च हुआ AI Copilot मोड, क्या ChatGPT Atlas को मिलेगी टक्कर?

फ्रेंच ओपन: भारतीय बैडमिंटन के लिए निराशाजनक दिन, दूसरे राउंड में ही खत्म हुई भारत की चुनौती

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.