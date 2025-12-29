ETV Bharat / sports

IND W vs SL W चौथे टी20 मैच में बने 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड, स्मृति मंधाना के नाम दर्ज हुए तीन बड़े रिकॉर्ड

1- टी20आई में भारत का सबसे बड़ा स्कोर भारतीय महिला टीम ने मैच में कुल 2 विकेट खोकर कुल 221 रन बनाए, जो उनका इस फॉर्मेट में सबसे बड़ा टोटल है. इससे पहले भारत ने 2024 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 4 विकेट पर 217 रन बनाए थे.

इस जीत के साथ पांच मैचों की सीरीज में भारतीय टीम 4-0 से आगे हो गई है और सीरीज का अंतिम मैच 30 दिसंबर को खेला जाना है. ये भारत की श्रीलंका के लगातार पांचवीं जीत है. इस मैच में कुल 8 बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड बने, आइए उन पर एक नजर डालते हैं.

222 रनों का पीछा करते हुए, श्रीलंका ने सिर्फ 3.3 ओवर में पचास रन बनाकर जोरदार कोशिश की, और कप्तान चमारी अथापथ्थू ने 52 रन बनाकर टॉप स्कोर किया. क्योंकि सभी बल्लेबाज बाउंड्री लगाने के इरादे से उतरे थे. फिर भी वे भारत के रिकॉर्ड स्कोर को पार नहीं कर सके, क्योंकि श्रीलंका 191/6 पर ही रुक किया, जो अब महिला T20 इंटरनेशनल में उनका सबसे बड़ा स्कोर है.

शैफाली ने 46 गेंदों में 79 रन बनाए, जिसमें 12 चौके और एक छक्का शामिल था. दूसरी ओर, स्मृति ने 48 गेंदों में 80 रन की पारी खेली, जिसमें 11 चौके और तीन छक्के शामिल थे. वहीं ऋचा घोष ने सिर्फ 16 गेंदों में नाबाद 40 रन बनाकर फिनिशिंग टच दिया.

तिरुवनंतपुरम: ओपनर स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा ने शानदार अर्धशतक लगाकर भारत का रिकॉर्ड 221/2 का स्कोर बनाया, जिसके बाद गेंदबाजों ने श्रीलंकाई टीम को रोककर रविवार, 28 दिसंबर को ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में चौथे महिला टी20 मैच में 30 रन से जीत हासिल की.

2- टी20आई में श्रीलंका का सबसे बड़ा स्कोर

श्रीलंकाई टीम ये मैच जरूर हार गई, लेकिन उसने मैच जीतने की पूरी कोशिश की जिसकी वजह से वो 222 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 6 विकेट पर 191 रन बनाने में सफल रही, जो उनका छोटे फॉर्मेट में सबसे बड़ा स्कोर है. इससे पहले उनका बड़ा टोटल 4 विकेट पर 184 रन था जो उन्होंने 2024 में मलेशिया के खिलाफ बनाया था.

महिला T20I में श्रीलंका का सबसे बड़ा टोटल

191/6 बनाम IND-W, तिरुवनंतपुरम, 2025*

184/4 बनाम MAS-W, दांबुला, 2024

182/4 बनाम SCO-W, कुआलालंपुर, 2022

3- महिला T20I में सबसे बड़ा मैच टोटल

दोनों टीमों द्वारा बनाए गए 412 रन महिला टी20I में बिना किसी व्यक्तिगत शतक के मैच का सबसे ज्यादा कुल स्कोर है. वैसे ये दूसरा सबसे बड़ा मैच टोटल स्कोर है. इस सूची में पहले नंबर ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज की टीम है, जिन्होंने 2023 में 425 रन बनाए थे.

425 - AUS-W बनाम WI-W, नॉर्थ सिडनी, 2023

412 - IND-W बनाम SL-W, तिरुवनंतपुरम, 2025*

397 - IND-W बनाम ENG-W, ब्रेबोर्न, 2018

393 - AUS-W बनाम SL-W, नॉर्थ सिडनी, 2019

4- स्मृति मंधाना ने बनाए तीन बड़े रिकॉर्ड

स्मृति ने अपनी पारी के दौरान एक अहम मुकाम हासिल किया, वह 10,000 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाली चौथी महिला और मिताली राज के बाद दूसरी भारतीय बन गईं.

महिला क्रिकेट में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल रन

10868 - मिताली राज (IND)

10652 - सूजी बेट्स (NZ)

10273 - शार्लोट एडवर्ड्स (ENG)

10053 - स्मृति मंधाना (IND)

5- सिक्सर क्वीन बनी मंधाना

मंधाना ने अपनी 80 रन की पारी के दौर 11 चौके और तीन छक्के भी लगाए, जिसके साथ टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में उनके छक्कों की तादाद 80 हो गई और अब वो इस फॉर्मेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं.

T20I में भारत की महिला टीम के लिए सबसे ज्याद छक्के

80 - स्मृति मंधाना

78 - हरमनप्रीत कौर

69 - शेफाली वर्मा

6- मंधाना ने तोड़ा शेफाली का रिकॉर्ड

मंधाना ने श्रीलंका के खिलाफ 80 रनों की पारी खेली जो टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में श्रीलंका के खिलाफ किसी भी भारतीय महिला क्रिकेटर का सबसे बड़ा निजी स्कोर है. इससे पहले ये रिकॉर्ड शेफाली वर्मा के नाम था जो उसने इसे मैच में और तीसरे टी20 मैच में 79-79 रन बनाकर किया था.

T20I में IND-W बनाम SL-W के लिए उच्चतम स्कोर

80 - स्मृति मंधाना, तिरुवनंतपुरम, 2025

79 - शेफाली वर्मा, तिरुवनंतपुरम, 2025

7- टी20 आई में भारतीय महिलाओं के लिए सबसे बड़ी साझेदारी

मैच में स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा ने 162 रन की धमाकेदार ओपनिंग पार्टनरशिप की, जो T20 इंटरनेशनल में पहले विकेट के लिए भारत की अब तक की सबसे बड़ी पार्टनरशिप है.