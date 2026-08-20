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एशिया में चमके सात भारतीय स्केटर्स, देहरादून से वर्ल्ड कप का टिकट पक्का, अब ओलंपिक की राह पर अगला कदम

ईशान के लिए यह सिर्फ एक क्वालिफिकेशन नहीं बल्कि पिछले कई महीनों की मेहनत का नतीजा है. उनका कहना है कि अब उनका अगला लक्ष्य वर्ल्ड कप में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए अपनी टाइमिंग को और बेहतर करना है.

पिछले साल की तुलना में मैंने अपनी टाइमिंग में करीब दो सेकेंड का सुधार किया है और 500 मीटर में करीब 45 सेकेंड की टाइमिंग हासिल कर जूनियर वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाइंग स्तर को छुआ है. -ईशान, खिलाड़ी-

ईशान के मुताबिक उन्होंने करीब पांच साल पहले आइस स्केटिंग शुरू की थी. इससे पहले वह रोलर स्केटिंग करते थे, लेकिन उनके कोच ने उन्हें आइस स्केटिंग की ओर आने के लिए प्रेरित किया. अब इसी खेल में उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ने का रास्ता बनाया है.

महाराष्ट्र के ईशान ने चार महीने की ट्रेनिंग में बदली अपनी रफ्तार : महाराष्ट्र से आने वाले जूनियर एथलीट ईशान के लिए देहरादून की यह प्रतियोगिता खास उपलब्धि लेकर आई है. ईशान ने बताया कि वह पिछले करीब चार महीने से देहरादून में ट्रेनिंग कर रहे थे. उनकी तैयारी को बेहतर करने के लिए कनाडा से कोच भी बुलाए गए थे. लगातार ट्रेनिंग और तकनीकी सुधार का असर उनकी टाइमिंग पर साफ दिखाई दिया और उन्होंने अपनी स्पीड में करीब एक से दो सेकेंड तक का सुधार किया.

नैना श्री की उपलब्धि: इस तरह देखा जाए तो भारत के सात खिलाड़ी अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगला कदम बढ़ाने की स्थिति में पहुंच गए हैं. खास तौर पर महिला वर्ग में नैना श्री की उपलब्धि को भारतीय शॉर्ट ट्रैक के लिए ऐतिहासिक संभावना के तौर पर देखा जा रहा है.

देहरादून में आयोजित प्रतियोगिता में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने जूनियर से लेकर सीनियर वर्ग तक अपनी रफ्तार और तकनीक में लगातार सुधार दिखाया. इसी प्रदर्शन के आधार पर

देहरादून में परफॉर्मेंस से वर्ल्ड कप का दरवाजा खुला : एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी में एशिया के 14 देशों के शीर्ष खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं. चीन, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, हांगकांग, चीनी ताइपे और इंडोनेशिया जैसे देशों के खिलाड़ी लंबे समय से अंतरराष्ट्रीय शॉर्ट ट्रैक में मजबूत माने जाते हैं. ऐसे में भारतीय खिलाड़ियों के लिए इन देशों के एथलीटों के बीच अपनी क्वालिफाइंग टाइमिंग हासिल करना बड़ी उपलब्धि है.

कुल मिलाकर कहा जाए तो देहरादून की बर्फ पर भारतीय खिलाड़ियों ने सिर्फ मेडल की रेस में ही अपनी मौजूदगी दर्ज नहीं कराई, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ने का रास्ता भी खोल दिया है. हालांकि वर्ल्ड कप में रैंक और मेडल हासिल करने के लिए इन खिलाड़ियों को अभी लंबा सफर तय करना होगा और इसके बाद सीनियर स्तर पर ओलंपिक क्वालिफिकेशन की चुनौती भी इनके सामने होगी.

देहरादून: देहरादून के हिमाद्रि आइस रिंक में चल रही एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2026 में भारत के युवा आइस स्केटर्स के लिए बड़ी उपलब्धि लेकर आई है. प्रतियोगिता में दो दर्जन से ज्यादा मेडल के साथ भारत मेडल टैली में नंबर-1 पर बना हुआ है, लेकिन इस चैंपियनशिप की एक और बड़ी उपलब्धि सामने आई है, वो ये है कि भारत के कुल सात एथलीटों ने अपने प्रदर्शन और क्वालिफाइंग टाइमिंग के जरिए वर्ल्ड कप और जूनियर वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफिकेशन हासिल किया है. इनमें एक सीनियर खिलाड़ी और छह जूनियर एथलीट शामिल हैं.

चीन और थाईलैंड जैसे देशों को चुनौती देना आसान नहीं: महाराष्ट्र के ही अद्वैत कोठारी जूनियर बी वर्ग में भारत की उम्मीदों में शामिल हैं. अद्वैत ने बताया कि एशियन ट्रॉफी में उन्होंने अब तक अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देने की कोशिश की है. उनका कहना है कि चीन, हांगकांग और थाईलैंड जैसे देशों के खिलाड़ी लंबे समय से इस खेल के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष पर बने हुए हैं. ऐसे खिलाड़ियों को चुनौती देना और उनके मुकाबले में अपनी जगह बनाना आसान नहीं है, लेकिन भारत ने पिछले कुछ समय में तेजी से सुधार किया है.

एशिया में चमके सात भारतीय स्केटर्स (ETV Bharat)

अद्वैत ने बताया कि उनका पूरा फोकस अपनी तकनीक को और बेहतर करने पर है. अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ रेस करने से उन्हें घरेलू प्रतियोगिताओं के मुकाबले काफी ज्यादा सीखने को मिलता है. उन्होंने बताया कि इस तरह की प्रतियोगिताएं भारतीय खिलाड़ियों को अपनी कमियां पहचानने और अंतरराष्ट्रीय स्तर की रफ्तार और रणनीति समझने का मौका देती हैं.

अद्वैत की 1500 मीटर रेस हो चुकी है, जबकि 500 मीटर में भी उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए तीसरा स्थान हासिल किया है. अब उनका लक्ष्य क्वालिफिकेशन के बाद वर्ल्ड कप के मंच पर भारत के लिए बेहतर प्रदर्शन करना है.

आरव पटवर्धन बोले- देश का झंडा सबसे बड़ी खुशी: महाराष्ट्र के आरव पटवर्धन भी जूनियर बी वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. आरव ने 500 मीटर रेस में जूनियर वर्ल्ड कप के लिए जरूरी क्वालिफाइंग टाइमिंग हासिल की है. उन्होंने बताया कि इस उपलब्धि के बाद वह बेहद खुश हैं.

उनके मुताबिक किसी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में दूसरे देशों के खिलाड़ियों के बीच रेस जीतना और उसके बाद अपने देश का झंडा पोडियम पर देखना एक एथलीट के जीवन की सबसे बड़ी खुशियों में से एक है. आरव ने बताया कि उन्होंने महज आठ साल की उम्र में आइस स्केटिंग शुरू कर दी थी. हालांकि हाल ही में उन्हें चोट का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने वापसी करते हुए इस प्रतियोगिता में अपना प्रदर्शन जारी रखा. अब जूनियर वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करना उनके लिए नई प्रेरणा है.

प्रणव माधव की नजर नवंबर के वर्ल्ड कप पर: तेलंगाना के प्रणव माधव जूनियर ए वर्ग में भारत के प्रमुख खिलाड़ियों में शामिल हैं. यह उनकी तीसरी एशियन ट्रॉफी है और इससे पहले वह जूनियर वर्ल्ड कप में मेडल भी हासिल कर चुके हैं. प्रणव का कहना है कि अब उनका फोकस नवंबर में होने वाले इटली वर्ल्ड कप की तैयारी पर है. उन्होंने बताया कि वर्ल्ड कप में उनका मुख्य फोकस 500 मीटर और 1000 मीटर इवेंट पर रहेगा.

फिलहाल उनकी सर्वश्रेष्ठ टाइमिंग करीब 43 सेकेंड की है और अब वह इसे और बेहतर करने की तैयारी में हैं. उनका लक्ष्य सिर्फ क्वालिफिकेशन तक सीमित नहीं है, बल्कि वर्ल्ड कप में भारत के लिए मेडल की दावेदारी पेश करना है.

नैना श्री बनीं नई उम्मीद, महिला आइस स्केटिंग में बड़ा कदम: तेलंगाना के हैदराबाद से आने वाली नैना श्री के लिए यह उपलब्धि और भी खास है. नैना ने एशियन ट्रॉफी में अपने प्रदर्शन के जरिए जूनियर वर्ल्ड कप की क्वालिफाइंग टाइमिंग हासिल की है. वह भारतीय महिला शॉर्ट ट्रैक में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ने वाली नई पीढ़ी की महत्वपूर्ण खिलाड़ियों में शामिल हो रही हैं.

नैना का कहना है कि वर्ल्ड कप की टाइमिंग हासिल करना उनके लिए बड़ी उपलब्धि है और इससे उनके सामने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ने का रास्ता खुला है. हालांकि उनका लक्ष्य केवल वर्ल्ड कप तक पहुंचना नहीं है. वह वहां बेहतर रैंक हासिल करने और मेडलिस्ट खिलाड़ियों की सूची में जगह बनाने के लिए भी तैयारी कर रही हैं. इसके बाद उनका अगला बड़ा लक्ष्य सीनियर वर्ल्ड कप होगा.

सात खिलाड़ियों की सफलता, भारत के लिए नई उम्मीद: देहरादून की हिमाद्रि आइस रिंक में चल रही यह प्रतियोगिता भारत के लिए अब सिर्फ मेडल टैली की कहानी नहीं रह गई है. एकलव्य जांगल, अद्वैत कोठारी, आरव पटवर्धन, प्रणव माधव, नैना श्री, हर्षित बीटी और ईशान इन सात खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से वर्ल्ड कप या जूनियर वर्ल्ड कप की क्वालिफाइंग टाइमिंग हासिल कर भारतीय शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग के लिए नई उम्मीद पैदा की है.

भारत लंबे समय से चीन, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड और हांगकांग जैसे देशों के मुकाबले इस खेल में अपनी मजबूत जगह बनाने की कोशिश कर रहा है. देहरादून में हुई इस प्रतियोगिता में भारतीय खिलाड़ियों ने जिस तरह मेडल जीते और क्वालिफाइंग टाइमिंग हासिल की है, उससे संकेत साफ है कि भारत की नई पीढ़ी अब सिर्फ एशिया में मुकाबला करने नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने की तैयारी में है.

असली चुनौती अब शुरू होगी: वर्ल्ड कप में रैंकिंग हासिल करना, दुनिया के शीर्ष खिलाड़ियों को चुनौती देना और फिर ओलंपिक क्वालिफिकेशन की दिशा में आगे बढ़ना इन खिलाड़ियों का अगला लक्ष्य होगा. देहरादून की इस बर्फीली रफ्तार ने भारत के लिए उम्मीद की एक नई राह जरूर खोल दी है और अब नजर इस बात पर है कि ये सात खिलाड़ी इस मौके को अंतरराष्ट्रीय मंच पर कितनी बड़ी उपलब्धि में बदल पाते हैं.

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