ETV Bharat / sports

इमरान खान के लिए ऑस्ट्रेलिया के 7 पूर्व कप्तानों ने फिर उठाई आवाज, अपनी ही सरकार से की ये खास अपील

पाकिस्तान के 1992 वर्ल्ड कप विजेता टीम के कप्तान इमरान खान 5 अगस्त 2023 से जेल में कैद हैं.

पाकिस्तान के 1992 वर्ल्ड कप विजेता टीम के कप्तान इमरान
पाकिस्तान के 1992 वर्ल्ड कप विजेता टीम के कप्तान इमरान (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 15, 2026 at 4:40 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Australian captains on Imran Khan: ऑस्ट्रेलिया के सात पूर्व कप्तानों ने तीन साल से जेल में बंद इमरान खान की सेहत को लेकर अपनी ही सरकार से दखल देने की अपील की है. इन सातों कप्तानों ने मंगलवार को देश की विदेश मंत्री पेनी वोंग को पत्र लिखकर ये अपील की. पत्र पर ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट इतिहास के दिग्गज कप्तान- एलन बॉर्डर, इयान चैपल, बेलिंडा क्लार्क, किम ह्यूजेस, मार्क टेलर और स्टीव वॉ के हस्ताक्षर हैं.

इमरान खान की सेहत को लेकर चिंता है
पत्र में लिखा गया है कि पूर्व कप्तान यह पत्र राजनयिकों या राजनीतिक हस्तियों के तौर पर नहीं, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तानों के तौर पर, जिन्हें लगा कि हमें इस बारे में आवाज उठानी चाहिए. पत्र में यह भी कहा गया है कि यह समूह स्पष्ट करता है कि वह मिस्टर खान के खिलाफ कानूनी या राजनीतिक मामले पर कोई पक्ष नहीं ले रहा है और इसे पाकिस्तान का मामला मानता है, लेकिन उन्होंने किसी भी हिरासत में लिए गए व्यक्ति की सेहत को लेकर चिंता है और ये बुनियादी इंसानियत का मामला है, चाहे उनकी राजनीति कुछ भी हो.

पत्र के आखिर में कहा गया, 'यह पहली बार नहीं है जब अंतरराष्ट्रीय कप्तानों ने यह चिंता जताई है. पिछले छह महीनों में दो बार यह मामला सार्वजनिक रूप से उठाया गया है, और तब से आई रिपोर्टों- जिनकी पुष्टि अब उनके परिवार ने भी की है- से पता चलता है कि हालात में कोई सुधार नहीं हुआ है. अगर ऑस्ट्रेलियाई सरकार संबंधित पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ सीधे यह मामला उठाए तो हम आभारी होंगे.

विदेश मंत्री से मिलनी की भी अपील की
इसके अलावा ग्रेग चैपल, जिन्होंने 87 टेस्ट मैचों में ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व किया और भारतीय पुरुष टीम के कोच भी रहे, इमरान खान की स्थिति पर चर्चा करने के लिए वोंग से मुलाकात करने की भी अपील की.

इससे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को लिखा था पत्र
साल की शुरुआत में सुनील गावस्कर, कपिल देव और दिलीप वेंगसरकर समेत 21 इंटरनेशनल कप्तानों ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को पत्र लिखकर इमरान खान के साथ मानवीय व्यवहार करने की अपील की थी. इसके बाद पैट कमिंस, ब्रायन लारा, वसीम अकरम, रमीज राजा, जावेद मियांदाद और माइकल होल्डिंग भी इस मुद्दे पर अपनी बात रखने के लिए आगे आए.

इमरान खान 2023 से जेल में
बता दें कि 73 वर्षीय इमरान खान 2023 से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद से हटाए जाने के बाद से जेल में बंद हैं. उन पर भ्रष्टाचार के मामले में 100 से ज्यादा केस दर्ज है. जबकि दो मामले में दोषी पाए जाने पर उन्हें 14 साल की जेल की सजा भी सुनाई गई है. हालांकि इमरान खान ने लगातार इन आरोपों से इनकार किया है. उनकी राजनीतिक पार्टी, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) का भी कहना है कि उन पर दर्ज मामले राजनीति से प्रेरित हैं.

ये भी पढ़ें

इमरान खान के लिए अब इस दिग्गज ने उठाई आवाज, कहा-खान की सेहत से कोई समझौता नहीं किया जा सकता

'अपने उस दोस्त का साथ देना चाहता हूं...', कपिल देव ने इमरान खान के समर्थन में दिया बड़ा बयान

TAGGED:

IMRAN KHAN HEALTH MATTER
इमरान खान की सेहत कैसी है
इमरान खान और पूर्व कप्तान का लेटर
इमरान खान कब से जेल में बंद हैं
AUSTRALIAN CAPTAINS ON IMRAN KHAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.