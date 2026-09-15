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इमरान खान के लिए ऑस्ट्रेलिया के 7 पूर्व कप्तानों ने फिर उठाई आवाज, अपनी ही सरकार से की ये खास अपील

पाकिस्तान के 1992 वर्ल्ड कप विजेता टीम के कप्तान इमरान ( IANS )