भारत पाक टी20 वर्ल्ड कप मैच का जुनून, टिकटों की बिक्री शुरू होते ही सर्वर हुआ क्रैश

टिकटों की भारी डिमांड से सर्वर हुआ क्रैश यह दोनों टीमें अब 15 फरवरी को टी20 वर्ल्ड कप 2026 में आमने सामने होने वाली है, जोकी श्रीलंका के कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा. इस हाई प्रोफाइल मैच के लिए टिकटों की बिक्री बुधवार, 14 जनवरी को शाम में ऑनलाइन https://tickets.cricketworldcup.com प्लेटफॉर्म पर शुरू हुआ, लेकिन भारी डिमांड के कारण कुछ ही मिनटों में सर्वर क्रैश हो गया.

हैदराबाद: भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच हमेशा से रोमांचक रहा है, लेकिन अब ये मैच राजनीतिक तनाव की वजह से और भी ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है. दोनों टीमें अब मैदान पर एक दूसरे से हाथ तक नहीं मिलाती हैं और ये दोनों टीमें सिर्फ आईसीसी या एसीसी के इवेंट में खेलती हैं, जिसकी वजह भारत पाकिस्तान के मैचों की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ जाती है.

शाम 7 बजे टिकटों की लाइव बिक्री शुरु होने के कुछ ही मिनटों के भीतर, ICC के आधिकारिक टिकटिंग एजेंट को साइट पर भारी ट्रैफिक का सामना करना पड़ा, क्योंकि यूजर्स टूर्नामेंट के सबसे ज्यादा डिमांड वाले मैच के लिए सीट बुक करने की कोशिश कर रहे थे. टिकट खरीदने के लिए साइट पर एक साथ बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आने से प्लेटफार्म का सर्वर क्रैश हो गया.

हालांकि टिकटिंग एजेंट ने बाद में कहा कि अस्थायी तकनीकी दिक्कतों के कारण यूजर्स ट्रांजैक्शन पूरा नहीं कर पाए, इसलिए बिक्री रात 9 बजे फिर से शुरू होगी, लेकिन भारत पाकिस्तान मैच के टिकट अभी भी खरीदने के लिए उपलब्ध नहीं हैं, और 'जल्द ही उपलब्ध होगा' का मैसेज दिखाया जा रहा है.

टी20 वर्ल्ड कप 2026

टी20 वर्ल्ड कप 10 साल बाद उपमहाद्वीप में होने जा रहा है, जो 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा. टूर्नामेंट में पहली बार कुल 20 टीमें भाग ले रही हैं. जिनको चार ग्रुप में बांटा गया है. भारत को ग्रुप ए में पाकिस्तान, अमेरिका, नामीबिया और नीदरलैंड के साथ रखा गया है. भारतीय टीम सात फरवरी को मुंबई में अमेरिका से और पाकिस्तान कोलंबो में नीदरलैंड्स से शुरुआती मैच खेलेगा.

यह एक महीने तक चलने वाला इवेंट भारत और श्रीलंका के आठ जगहों पर आयोजित किया जाएगा, जिसमें दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, अहमदाबाद, कैंडी और कोलंबो शामिल हैं. फैंस की सुविधा को प्राथमिकता देने के लिए, ICC ने रिकॉर्ड किफायती टिकट कीमतें पेश की हैं, जो भारत में 100 रुपये और श्रीलंका में 1000 श्रीलंका रुपये से शुरू होती हैं.