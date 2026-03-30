पाकिस्तानी खिलाड़ी पर बॉल टैम्परिंग का गंभीर आरोप, जानें कब और किस खिलाड़ी ने की ये बड़ी गलती?
Ball Tampering in PSL 2026: पाकिस्तान सुपर लीग में पाकिस्तानी खिलाड़ी पर बॉल के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगा है.
Published : March 30, 2026 at 5:48 PM IST
Ball Tampering in PSL 2026: पाकिस्तान सुपर लीग 2026 (PSL 2026) शुरू होते ही एक बड़े विवाद में घिर गई है. लाहौर कलंदर्स के खिलाड़ी फखर जमान पर बॉल टैम्परिंग का गंभीर आरोप लगा है, हालांकि उन्होंने इस आरोप को खारिज कर दिया है. लेकिन फील्ड अंपायर ने इस हरकत की वजह से मैच में पांच रन की पेनल्टी लगा दी थी.
दरअसल PSL 2026 के छठे मैच में लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स आमने सामने थे, और आखिरी ओवर में कराची को मैच जीतने के लिए 14 रनों की जरूरत थी. कलंदर्स की तरफ से आखिरी ओवर हारिस रऊफ फेंकने वाले थे. उस समय कप्तान शाहीन शाह अफरीदी और फखर जमान हारिस रऊफ के साथ गेंद लेकर गेंदबाज के रन-अप पर थोड़ी बातचीत की.
🚨 BIGGEST HUMILIATION FOR PSL AND PAKISTANI FANS 🚨— Ajay Jadeja (@AjayJadeja171) March 29, 2026
Fakhar Zaman and Shaheen Shah Afridi did the ball tampering on live camera & got penalized by 5 runs
PSL is a league where the ball gets pink and now the ball gets tempered on live cam 😆#MIvsKKR pic.twitter.com/U9MtHxmLOz
इस दौरान फील्ड अंपायर फैसल अफरीदी ने गेंद की जांच करने के लिए कहा और दूसरे अंपायर शरफुद्दौला के बीच विस्तार से जांच. जिसके बाद उन्होंने पाया कि लाहौर कलंदर्स ने जानबूझकर गेंद की हालत बदली थी. इसके परिणामस्वरूप, कराची किंग्स को पांच पेनल्टी रन दिए गए और गेंद को तुरंत बदल दिया गया.
इस पेनल्टी के बाद कराची को 6 गेंद में 14 रन के बजाए 9 रनों की जरुरत थी. कलंदर्स के कप्तान शाहीन अफरीदी ने इस फैसले पर अपनी नाराजगी जाहिर की. इस पेनल्टी का मैच पर काफी असर पड़ा. खुशदिल शाह आखिरी ओवर की पहली ही गेंद पर आउट हो गए, जिसके बाद रऊफ ने एक वाइड गेंद फेंकी. फिर अब्बास अफरीदी ने एक चौका और एक छक्का लगाकर कराची किंग्स को एक रोमांचक जीत दिलाई.
Ball Tampering Drama at PSL.— Kana (@Kanatunga) March 29, 2026
mfs pakis can't even a game properly 🤣🤣 pic.twitter.com/XHIs9AKSer
शाहीन अफरीदी ने क्या कहा?
हालांकि कलंदर्स के कप्तान शाहीन अंपायरों के इस फैसले से काफी गुस्से में थे, लेकिन उन्होंने मैच के बाद की प्रस्तुति के दौरान कहा, 'असल में मुझे नहीं पता कि गेंद के साथ छेड़छाड़ हुई थी या नहीं. हम इसे कैमरे में देखेंगे और चर्चा करेंगे. पांच रन की पेनल्टी से दुख होता है, लेकिन मैं अभी कुछ नहीं कह सकता.'
🚨 SHAHEEN AFRIDI REACTS TO BALL-TAMPERING INCIDENT 🚨— Yajurv Rathod (@Yajurv05) March 30, 2026
Q 🎙️ – “The ball was taken from you due to ball-tampering. Your thoughts?”
🎙️ Afridi – “I don’t know about this. We’ll check the cameras and discuss who did it.” 🤯pic.twitter.com/2612BgEnC3
फखर जमान पर लगे आरोप
लाहौर कलंदर्स के फखर जमान पर बॉल टैम्परिंग के लिए लेवल 3 का आरोप लगाया गया है. इस संबंध में, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आचार संहिता के उल्लंघन पर एक बयान जारी किया, जिसमें कहा गया कि फखर जमान ने PSL खेलने की शर्तों के एक अनुच्छेद का उल्लंघन किया है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अनुसार, यह उल्लंघन गेंद की स्थिति को खराब करने से संबंधित है.
मैच रेफरी रोशन महानामा ने एक अनुशासनात्मक सुनवाई की, जिसमें फखर जमान ने अपने ऊपर लगे आरोप से इनकार किया. फखर जमान के मामले की अगली सुनवाई अगले 48 घंटों में होगी, जिसके बाद मैच रेफरी अपना फैसला सुनाएंगे.