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दक्षिण अफ्रीका से टी20 श्रृंखला हार के बाद भारतीय महिला टीम आत्मसम्मान की लड़ाई में उतरेगी

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आत्मसम्मान की लड़ाई में उतरेगी भारतीय महिला टीम ( @airnewsalerts )

जोहानिसबर्ग : पांच मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला गंवाने के बावजूद भारत के पास शनिवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चौथे महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में बहुत कुछ दांव पर होगा, जिसमें अपनी प्रतिष्ठा बचाना, लय वापस पाना और इस प्रारूप के आगामी विश्व कप के लिए रणनीति तय करना शामिल है.

मेजबान दक्षिण अफ्रीका ने पहले ही पांच मैचों की इस श्रृंखला में 3-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है और टीम का लक्ष्य इस अभियान को जारी रखते हुए सूपड़ा साफ करना है. महिला क्रिकेट की मौजूदा दौर की कई स्टार खिलाड़ियों वाली भारतीय टीम लगातार निराशाजनक प्रदर्शन को पीछे छोड़कर श्रृंखला में वापसी करने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगाएगी.

इस साल जून में इंग्लैंड में होने वाले टी20 विश्व कप को देखते हुए, भारतीय टीम के पास प्रेरणा की कोई कमी नहीं होगी क्योंकि वह बड़े टूर्नामेंट से पहले अपनी कमजोरियों को दूर करने की कोशिश करेगी.

पिछले साल अपना पहला आईसीसी खिताब (वनडे विश्व कप) जीतने वाली भारतीय टीम के खेल के छोटे प्रारूप में लगातार तीन हार के बाद कई कमजोरियां उजागर हुई हैं. टीम के बल्लेबाज एकजुट प्रदर्शन करने में विफल रहे हैं, जबकि गेंदबाजों का प्रदर्शन भी असरहीन रहा है. दोनों टीमों की गेंदबाजी का अंतर इसी से समझा जा सकता है कि दक्षिण अफ्रीका ने तीन मैचों में भारतीय टीम के 21 विकेट लिए हैं, वहीं भारत केवल सात विकेट ही निकाल सका है.

टीम को श्रृंखला में वापसी के लिए गेंदबाजों के साथ स्मृति मंधाना, जेमिमा रोड्रिग्स और ऋचा घोष जैसी प्रमुख खिलाड़ियों को एक साथ प्रभावी प्रदर्शन करना होगा.

दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजी की बात करें तो कप्तान लॉरा वोल्वार्ट शानदार फॉर्म में हैं. उन्होंने तीसरे मैच में 53 गेंदों पर 115 रनों की करियर सर्वश्रेष्ठ पारी खेलकर टीम को 3-0 की बढ़त दिलाई.