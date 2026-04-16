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राजगीर में आज से सीनियर नेशनल रग्बी सेवन्स चैंपियनशिप 2026, 650 से ज्यादा महिला-पुरुष खिलाड़ी लेंगे भाग

राजगीर खेल अकादमी में आज से 'सीनियर नेशनल रग्बी सेवन्स चैंपियनशिप 2026' का आगज हो रहा है, जिसमें 650 से ज्यादा महिला और पुरुष खिलाड़ी.

RUGBY CHAMPIONSHIP IN RAJGIR
नेशनल रग्बी सेवन्स चैंपियनशिप (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 16, 2026 at 10:54 AM IST

3 Min Read
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राजगीर: बिहार के राजगीर में 16 से 21 अप्रैल के बीच सीनियर नेशनल रग्बी सेवन्स चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जा रहा है. बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवीन्द्रण शंकरण ने बताया कि यह प्रतियोगिता महिला और पुरुष दोनों वर्गों के लिए है. जिसमें महिला वर्ग में 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की टीमें मुकाबला हिस्सा ली है. वहीं, पुरुष वर्ग में 26 टीमें होंगी. दोनों को मिलाकर 650 से ज्यादा खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में शामिल हो रहे हैं.

बिहार में आयोजित होने वाला दूसरा बड़ा रग्बी इवेंट: रवीन्द्रण शंकरण ने कहा कि अगस्त 2025 में स्टेट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स द्वारा एशिया रग्बी U-20 7s चैंपियनशिप को सफलतापूर्वक आयोजित कराने के बाद यह एक साल से भी कम समय में बिहार में आयोजित होने वाला दूसरा बड़ा रग्बी इवेंट है. राजगीर में सीनियर नेशनल रग्बी 7s चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी करना बिहार के स्पोर्टिंग इकोसिस्टम के लिए एक और अहम मील का पत्थर है.

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विमेंस कैटेगरी 16-17 अप्रैल को शुरू (ETV Bharat)

"हम एक रोमांचक चैंपियनशिप और बड़े स्पोर्टिंग इवेंट्स होस्ट करने की बिहार की क्षमता को फिर साबित करने के लिए उत्सुक हैं."-रवीन्द्रण शंकरण, महानिदेशक, खेल प्राधिकरण बिहार

टैलेंटेड खिलाड़ियों का जबरदस्त मुकाबला: IRFU के प्रेसिडेंट राहुल बोस ने कहा कि सीनियर नेशनल रग्बी 7s चैंपियनशिप भारतीय रग्बी के सबसे अच्छे रूप को दिखाती है, जो देश भर के टैलेंटेड खिलाड़ियों को सबसे ऊंचे लेवल पर मुकाबला करने के लिए एक साथ लाती है. हम 2026 एडिशन को राजगीर में लाकर बहुत खुश हैं, यह एक ऐसी जगह है. जिसने पहले ही बड़े रग्बी इवेंट्स को होस्ट करने की अपनी क्षमता दिखाई है.

"मुझे विश्वास है कि ये चैंपियनशिप न केवल हमारे एथलीटों की क्वालिटी, बल्कि भारत में रग्बी की बढ़ती रफ्तार को भी दिखाएंगी.”-राहुल बोस, IRFU के प्रेसिडेंट

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27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से खिलाड़ी (ETV Bharat)

इन तीन टीमों में कांटे की टक्कर: विमेंस कैटेगरी 16-17 अप्रैल से शुरू हो रही है. जिसमें डिफेंडिंग चैंपियन बिहार 2025 में अपनी शानदार जीत के बाद वापस आएगा. जब उन्होंने फाइनल में ओडिशा को हराकर अपना दूसरा नेशनल टाइटल जीता था. ओडिशा, जो पिछले साल की रनर-अप और इंडियन विमेंस रग्बी की सबसे मजबूत टीमों में से एक है, ताज वापस पाने के लिए बेताब होगी, जबकि ब्रॉन्ज मेडलिस्ट महाराष्ट्र भी एक मजबूत कैंपेन की कोशिश करने वाली टीमों में से एक होगी.

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650 से ज्यादा महिला-पुरुष खिलाड़ी (ETV Bharat)

हरियाणा होगा मजबूत चैलेंजर्स में से एक: मेन्स कैटेगरी 20-21 अप्रैल को होगी. डिफेंडिंग चैंपियन पश्चिम बंगाल 2025 में अपना पहला नेशनल टाइटल जीतकर वापस आ रहा है, उसने एक रोमांचक फाइनल में हरियाणा को हराया था. भारत की सबसे सफल रग्बी टीमों में से एक, हरियाणा एक बार फिर सबसे मजबूत चैलेंजर्स में से एक होगा, जबकि ब्रॉन्ज़ मेडलिस्ट बिहार अपने घरेलू मैदान का पूरा फ़ायदा उठाने की पूरी कोशिश करेगा.

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राजगीर खेल अकादमी में आज से रग्बी चैंपियनशिप (ETV Bharat)

इस चैंपियनशिप में देश भर की शानदार टीम: खेल विभाग बिहार सरकार, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण(BSSA), और बिहार रग्बी फुटबॉल एसोसिएशन के सहयोग से इंडियन रग्बी फुटबॉल यूनियन (IRFU / रग्बी इंडिया) द्वारा आयोजित इस चैंपियनशिप में देश भर के संबद्ध राज्य और केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम रोशन करने के लिए मुकाबला करेंगे. साथ ही स्पीड, स्किल, टीमवर्क और खेल में बेहतरीन प्रदर्शन का नजारा भी दिखाएंगे.

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