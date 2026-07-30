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आंजिक्य रहाणे ने इंटरनेशनल क्रिकेट से लिया संन्यास, कहा- आगे बढ़ने का सही समय

नई दिल्ली: भारत के सीनियर बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है. उन्होंने कहा कि यह आगे बढ़ने का सही समय है. उन्होंने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि कैप 278 साइनिंग ऑफ. इतने सालों में आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद. हमेशा आभारी रहूंगा.