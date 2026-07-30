आंजिक्य रहाणे ने इंटरनेशनल क्रिकेट से लिया संन्यास, कहा- आगे बढ़ने का सही समय
भारतीय क्रिकेट टीम के सीनियर खिलाड़ी ने कहा कि यह सही समय है.
आंजिक्य रहाणे ने इंटरनेशनल क्रिकेट से लिया संन्यास (IANS)
Published : July 30, 2026 at 10:33 AM IST
नई दिल्ली: भारत के सीनियर बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है. उन्होंने कहा कि यह आगे बढ़ने का सही समय है. उन्होंने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि कैप 278 साइनिंग ऑफ. इतने सालों में आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद. हमेशा आभारी रहूंगा.
Indian Cricketer Ajinkya Rahane announces retirement from International Cricket.— ANI (@ANI) July 30, 2026
He posts, "Cap 278 signing off. Thank you for all the love and support over the years. Forever grateful."
(Source: Ajinkya Rahane/Instagram) pic.twitter.com/VjhP2MU2qu
खबर अपडेट हो रही है...