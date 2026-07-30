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आंजिक्य रहाणे ने इंटरनेशनल क्रिकेट से लिया संन्यास, कहा- आगे बढ़ने का सही समय

भारतीय क्रिकेट टीम के सीनियर खिलाड़ी ने कहा कि यह सही समय है.

AJINKYA RAHANE RETIREMENT
आंजिक्य रहाणे ने इंटरनेशनल क्रिकेट से लिया संन्यास (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 30, 2026 at 10:33 AM IST

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नई दिल्ली: भारत के सीनियर बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है. उन्होंने कहा कि यह आगे बढ़ने का सही समय है. उन्होंने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि कैप 278 साइनिंग ऑफ. इतने सालों में आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद. हमेशा आभारी रहूंगा.

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आंजिक्य रहाणे का संन्यास
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