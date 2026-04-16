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खेलगांव में वर्ल्ड स्कूल वॉलीबॉल के लिए चयन ट्रायल: देशभर के खिलाड़ियों ने दिखाया दम, 23 खिलाड़ियों का होगा चयन

रांची में वर्ल्ड स्कूल वॉलीबॉल के लिए चयन ट्रायल 16 अप्रैल तक जारी रहेगा.

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वर्ल्ड स्कूल वॉलीबॉल चैंपियनशिप (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 16, 2026 at 12:41 PM IST

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रांची: झारखंड की राजधानी रांची एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर के खेल आयोजन का केंद्र बनी हुई है. खेलगांव स्थित हरिवंश ताना भगत इंडोर स्टेडियम में वर्ल्ड स्कूल वॉलीबॉल चैंपियनशिप (अंडर-18) के लिए बालक वर्ग का चयन ट्रायल बुधवार से शुरू हो गया. यह ट्रायल 16 अप्रैल तक चलेगा, जिसमें देशभर से आए प्रतिभाशाली खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं.

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार के अंतर्गत झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद को राष्ट्रीय स्कूली खेल संगठन (एसजीएफआई) की ओर से इस महत्वपूर्ण चयन प्रक्रिया के आयोजन की जिम्मेदारी सौंपी गई है. इस आयोजन के जरिए देश के बेहतरीन खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुंचाने का रास्ता तैयार किया जा रहा है.

Selection trials for World School Volleyball Championship in Khelgaon, Ranchi
वॉलीबॉल खिलाड़ी (ETV BHARAT)

पहले दिन कुल 67 खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा

ट्रायल के पहले दिन ही खिलाड़ियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला. कुल 67 खिलाड़ियों ने अपने खेल कौशल का प्रदर्शन करते हुए चयनकर्ताओं को प्रभावित करने की कोशिश की. खिलाड़ियों ने सर्व, ब्लॉक और स्मैश जैसे तकनीकी कौशल में अपनी दक्षता दिखाते हुए चयन की दौड़ में खुद को साबित करने का प्रयास किया.

Selection trials for World School Volleyball Championship in Khelgaon, Ranchi
अपने खेल कौशल का प्रदर्शन करते खिलाड़ी (ETV BHARAT)

इस मौके पर एसजीएफआई के कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे. इनमें मुख्य कार्यकारी अधिकारी पार्थ सुरेश दोषी, कार्यकारी सदस्य एन.आर. मुरली, वरिष्ठ प्रशासनिक पदाधिकारी के. बर्मन और प्रशासनिक पदाधिकारी सोमदत्त दीक्षित शामिल थे. सभी अतिथियों का स्वागत राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी सह आयोजन सचिव धीरसेन ए. सोरेंग ने किया. कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक तरीके से नारियल एवं पुष्प अर्पित कर की गई, जिसके बाद खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी गईं.

Selection trials for World School Volleyball Championship in Khelgaon, Ranchi
चयन ट्रायल में शामिल खिलाड़ी (ETV BHARAT)

खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए किया जाएगा तैयार

बताया गया कि देश के विभिन्न राज्यों और इकाइयों से खिलाड़ी 14 अप्रैल से ही रांची पहुंचने लगे थे. ट्रायल के बाद कुल 23 खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा, जिन्हें वर्ल्ड स्कूल वॉलीबॉल चैंपियनशिप के लिए आयोजित राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने का मौका मिलेगा. यह शिविर खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए तैयार करेगा.

Selection trials for World School Volleyball Championship in Khelgaon, Ranchi
वर्ल्ड स्कूल वॉलीबॉल के लिए चयन ट्रायल (ETV BHARAT)

चयन प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए अनुभवी चयनकर्ताओं की टीम तैनात की गई है. इसमें शैलेश कुमार (राजस्थान), देवेंद्र कुमार (गुजरात), गौरव अरविंद डेंगरे (महाराष्ट्र) और रजनी सेन (झारखंड) शामिल हैं. इसके अलावा राज्य खेल कोषांग के सदस्य और शारीरिक शिक्षा शिक्षक भी आयोजन को सफल बनाने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं. इस आयोजन से न केवल खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच मिल रहा है, बल्कि झारखंड को राष्ट्रीय खेल मानचित्र पर एक मजबूत पहचान भी मिल रही है.

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