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जापान जाने से पहले एशियन गेम्स टीम से बाहर हुईं कोटा की वुशु खिलाड़ी दिव्यांशी, फेडरेशन पर लगाया पक्षपात का आरोप

दिव्यांशी का कहना है कि उन्होंने रोशबीना को ट्रायल में हराया था, इसीलिए उनका चयन हुआ था. इसके बावजूद रोशबीना को भेजना धोखाधड़ी है.

वुशु प्लेयर दिव्यांशी चौधरी
वुशु प्लेयर दिव्यांशी चौधरी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 12, 2026 at 10:20 AM IST

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कोटा : कोटा की बेटी और वुशु प्लेयर दिव्यांशी चौधरी का चयन एशियन गेम्स में होने के बाद उनका नाम हटा दिया गया है. जापान जाने से पहले ऐन मौके पर उनका नाम हटाकर रोशबीना का नाम जोड़ दिया गया है. इस बात का दिव्यांशी ने विरोध भी जताया है. उनका आरोप है कि फेडरेशन ने उनके साथ धोखा किया है. पक्षपातपूर्ण रवैये के चलते उनका नाम हटा दिया है. इस पूरे मामले में दिव्यांशी के माता-पिता व कोच ने कोटा में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की है. साथ ही उन्होंने खेल मंत्री से पूरे प्रकरण में हस्तक्षेप करने की मांग की है. उनका कहना है कि उनकी बेटी के साथ धोखा हो रहा है.

दिव्यांशी ने खुद वीडियो जारी करते हुए कहा है कि वह एशियन गेम्स के लिए तैयार थीं और उन्हें खेल मंत्रालय और भारत सरकार से किट भी मिल गया था. पहली बार एशियाई गेम्स में जाने का उनका सपना पूरा होने वाला था. उनका नाम जापान जाने वाली टीम में शामिल कर दिया गया था. वह पटियाला में साईं कैंप में 3 महीने से ट्रेनिंग में थी, लेकिन अचानक ही उनका नाम काट दिया गया है, जबकि 8 सितंबर को भारत सरकार की ओर से उन्हें किट भी मुहैया करवाया गया था. इस घटना के बाद वो और उनके पेरेंट्स मानसिक तनाव में हैं.

दिव्यांशी चौधरी का छलका दर्द (वीडियो ईटीवी भारत कोटा)

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कई बार ट्रायल में हरा चुकी हैं : दिव्यांशी की मां शशि प्रभा कोटा पुलिस में कांस्टेबल हैं और उनके पिता सुनील कुमार सुंडा आर्मी से सेवानिवृत हैं. दिव्यांशी का आरोप है कि फेडरेशन ने मणिपुर में डीएसपी और एशियन गेम्स की मेडलिस्ट रोशबीना के चलते ऐसा किया है, जबकि रोशबीना को वे कई बार ट्रायल में हरा चुकी हैं. दिव्यांशी का यह भी कहना है कि उनको हल्की-फुल्की चोट आई थी. उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स कोच को दी थी. कोच ने यह रिपोर्ट्स डॉक्टर को दिखाने के लिए कहा था और फेडरेशन को भी भेजी थी. उनका आरोप है कि इस रिपोर्ट को रोशबीना को भेज दिया गया और फिर नाम कटवा दिया गया. ये उनके साथ धोखा हुआ है. यह पूरी तरह से गलत है. उन्होंने इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडवीया से हस्तक्षेप की मांग की है.

जैक लगाने वाले खिलाड़ी को भेजा जा रहा : दिव्यांशी का कहना है कि इस तरह से खिलाड़ी टूट जाएंगे. अभी वो 18 साल की हैं और बिना किसी जैक के केवल मेहनत और कमिटमेंट से यहां तक पहुंची हैं. अपना खेल दिखाया और उसी के बूते पर एशियन गेम्स की टीम में शामिल हुई, जबकि अब रोशबीना को लिया जा रहा है. दिव्यांशी ने कहा कि उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलती और वो मेडल भी लेकर आती, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि टैलेंट को हटाकर जैक लगाने वाले खिलाड़ी को भेजा जा रहा है. रोशबीना को ट्रायल में हराया था, इसीलिए मेरा चयन हुआ था. इसके बावजूद उसे भेजना धोखाधड़ी है.

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मुख्यमंत्री को हस्तक्षेप करना चाहिए : कोटा में दिव्यांशी को वुशु खेलाने वाले कोच अशोक गौतम का कहना है कि यह सब आनन-फानन में किया गया है. यह उस समय किया गया, जब छुट्टी थी, इसलिए न्यायिक प्रक्रिया में भी यह लोग नहीं जा सकते थे. अब केवल जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर रहे हैं और उनसे हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं. राजस्थान के फेडरेशन को भी इस पर ध्यान देना चाहिए और राजस्थान सरकार के खेल मंत्री के साथ-साथ मुख्यमंत्री को भी हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि यह राजस्थान की बेटी का सवाल है. वह मेडल लेकर आती तो देश में राजस्थान का नाम भी ऊंचा करती.

उन्होंने कहा कि हम सभी खिलाड़ी इसका विरोध करते हैं और अचानक से रोशबीना को भेजने का भी विरोध करते हैं. उनका कहना है रोज बिना ट्रायल में चौथे नंबर पर आई थी, इसके अलावा अन्य कई प्रतियोगिताओं में वह खेलने भी नहीं गई, क्योंकि उसके घुटने की चोट थी. दिव्यांशी को कंधे में जो चोट बताई गई है, उसके बावजूद वह खेल सकती है. फिजियो और डॉक्टर ने भी दिव्यांशी को खेलने की सलाह दी थी, लेकिन इसके बावजूद उनका नाम काटा जा रहा है. रोशबीना तो चौथे नंबर पर आई थी. अगर दिव्यांशी को हटाना है तो दूसरे नंबर के खिलाड़ी को भेजना चाहिए, लेकिन उसे भी नहीं भेजा गया और वह ट्रेनिंग कैम्प में भी नहीं थी.

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KOTA WUSHU PLAYER DIVYANSHI
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