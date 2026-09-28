ETV Bharat / sports

आज एशियन गेम्स में सीमा से देश को गोल्ड की उम्मीद, 10 हजार मीटर प्रतियोगिता में जीत चुकी हैं ब्रॉन्ज

एशियन गेम्स में आज सीमा 5000 मीटर स्पर्धा में दौड़ेंगी. 10 हजार मीटर में सीमा पहले ब्रॉन्ज जीत चुकी हैं.

आज एशियन गेम्स में 5 हजार मीटर की स्पर्धा में लेंगी हिस्सा
आज एशियन गेम्स में 5 हजार मीटर की स्पर्धा में लेंगी हिस्सा (PIC CREDIT: INSTA@SEEMA-KUMARI)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 28, 2026 at 12:49 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: जापान में चल रही एशियन गेम्स में आज फिर नजरें हिमाचल की उड़न परी सीमा पर होंगी. सीमा आज पांच हजार मीटर स्पर्धा में हिस्सा लेंगी. इस मुकाबले को लेकर न केवल हिमाचल प्रदेश बल्कि पूरे देश के खेल प्रेमियों की नजरें टिकी हैं. सभी को उम्मीद है कि सीमा इस बार देश की झोली में गोल्ड मेडल डालेंगी. ये मुकाबला आज शाम खेला जाएगा.

सीमा ने इससे पहले 10 हजार मीटर की बेहद कठिन स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया था. हालांकि, उस दौड़ में वे बेहद मामूली अंतर से सोने का तमगा हासिल करने से चूक गई थीं. अब वो 5 हजार मीटर के छोटे और तेज ट्रैक पर अपना दमखम दिखाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. सीमा गृह जिले चंबा में सीमा की जीत को लेकर दुआओं का दौर जारी है. हर किसी की नजरें आज के इस रोमांचक मुकाबले पर टिकी हैं. सोशल मीडिया और दुआओं के जरिए लोग अपनी इस स्टार धाविका का हौसला बढ़ा रहे हैं. वहीं, भारत की स्टार धाविका पीटी ऊषा ने भी उनसे मुलाकात की है. इस मुलाकात की तस्वीरें सीमा ने अपने सोशल मीडिया हेंडल पर शेयर की हैं.

कौन हैं सीमा

सीमा हिमाचल के चंबा जिला के अति दुर्गम इलाके चुराह क्षेत्र के छोटे से गांव रेटा से संबंध रखती हैं. 2024 में हॉन्ग कॉन्ग में एशियाई क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल किया था. सीमा 63वीं नेशनल स्कूल गेम्स में स्वर्ण पदक की हैट्रिक भी लगा चुकी हैं. पांच हजार मीटर, तीन हजार मीटर और क्रॉस कंट्री दौड़ में सीमा ने स्वर्ण पदक हासिल किए थे. 2019 में आंध्र प्रदेश के गंटूर में आयोजित 35वीं नेशनल जूनियर एथ्लेटिक्स चैंपियनशिप में सीमा ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया था. वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में महिलाओं की 5,000 मीटर दौड़ में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता था. साउथ एशियन चैंपियनशिप 2025 में इस क्षेत्रीय प्रतियोगिता में भी उन्होंने भारत के लिए रजत पदक जीता था.

बचपन में हो गया था पिता का देहांत

सीमा की जिंदगी का सफर बेहद संघर्षपूर्ण रहा है. महज 12 साल की उम्र में सिर से पिता का साया उठने के बाद, उन्होंने कई आर्थिक और पारिवारिक चुनौतियों का सामना किया, लेकिन कभी खेल नहीं छोड़ा. उनके भाई राज कुमार ने बताया कि 'जब पिता का निधन हुआ, तब सीमा अपना पहला नेशनल टूर्नामेंट खेलने गई थीं. जब वह वापस लौटीं, तो उन्हें इस बात का गहरा दुख हुआ कि वह आखिरी समय में अपने पिता को नहीं देख पाईं. हालांकि, सीमा ने अपने खेल के जरिए पिता की यादों को हमेशा जीवित रखा. सीमा की इस ऐतिहासिक जीत से पूरे गांव में जश्न का माहौल है. उन्होंने न केवल अपने परिवार बल्कि चंबा, हिमाचल और पूरे देश का नाम रोशन किया है. अब पूरे गांव को अपनी इस लाडली बेटी के घर लौटने का बेसब्री से इंतजार है. आज सीमा को देश उड़नपरी के नाम से जानता है.'

सीमा ने 10 हजार मीटर की प्रतियोगिता में जीता था ब्रॉन्ज
सीमा ने 10 हजार मीटर की प्रतियोगिता में जीता था ब्रॉन्ज (ETV Bharat)

सीमा के संघर्ष में राइजिंग स्टार स्कूल की भी अहम भूमिका रही है. वर्ष 2018 में स्कूल के चेयरमैन संजीव सूरी ने सीमा की खेल प्रतिभा को देखते हुए उसे गोद लिया था. इसके बाद स्कूल की ओर से सीमा को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए लगातार सहयोग और प्रोत्साहन दिया गया. आज सीमा ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतकर उस भरोसे को भी साबित किया है.

ये भी पढ़ें: हिमाचल की उड़नपरी सीमा के घर जश्न का माहौल, एशियन गेम्स में मेडल जीतने पर मां की आंखों में छलक आए खुशी के आंसू

TAGGED:

ASIAN GAMES
5000M RACE
CHAMBA
INDIA MEDAL
SEEMA KUMARI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.