भारत-साउथ अफ्रीका वनडे मैचः रांची में होटल से लेकर स्टेडियम तक की सुरक्षा रणनीति तैयार
रांची में भारत और साउथ अफ्रीका वनडे क्रिकेट मैच को लेकर शहर में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की जा रही है.
Published : November 23, 2025 at 5:46 PM IST
रांचीः आगामी 30 नवंबर को भारत और साउथ अफ्रीका के बीच रांची में एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच खेला जाएगा. ऐसे में रांची पुलिस अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटरों और बाहर से आने वाले वीआईपी गेस्ट की सुरक्षा को लेकर अपनी रणनीति तैयार करने में जुटी हुई है. इसको लेकर तय गाइडलाइंस के अनुसार रांची पुलिस अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों की सुरक्षा के मापदंडों को पूरा कर रही है.
मैच को लेकर तैयारी शुरू
भारत और साउथ अफ्रीका के बीच रांची के जेएससीए स्टेडियम में 30 नवंबर को होने वाले एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच को लेकर तैयारियां युद्ध स्तर पर शुरू हो गयी है. स्टेडियम और उसके बाहर की सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन, रांची पुलिस और जेएससीए प्रबंधन समिति की संयुक्त बैठके लगातार जारी है.
बता दें कि 27 नवंबर को दोनों टीमें ही रांची पहुंचेंगी और 28 नवंबर को स्टेडियम में अभ्यास करेगी. इस दौरान खिलाड़ियों की होटल से लेकर स्टेडियम तक की सुरक्षा का खाका तैयार किया जा रहा है. इस बार खिलाड़ियों की तीन लेयर में सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी. एयरपोर्ट, होटल और स्टेडियम के लिए दो हजार से अधिक पुलिसफोर्स की तैनाती की जाएगी.
अतिरिक्त अफसर मांगे गये
रांची पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार क्रिकेट मैच को लेकर अतिरिक्त पुलिस बल की डिमांड पुलिस मुख्यालय से की गई है. 26 नवंबर तक अफसर और अतिरिक्त बल रांची में डिप्यूट कर देने की संभावना है. झारखंड पुलिस के प्रवक्ता सह आईजी अभियान डॉक्टर माइकल राज ने बताया कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाले एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच के लिए सभी सुरक्षा इंतजाम किए जा रहे हैं. अतिरिक्त फोर्स भी राजधानी में तैनात किए जाएंगे.
एक्स्ट्रा सीसीटीवी की व्यवस्था, ड्रोन किया जाएगा तैनात
रांची के सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच के लिए सभी तरह की तैयारी की जा रही है. खासकर अक्सर यह देखा जाता है कि मैच खत्म होने के बाद शहर में हर तरफ जाम हो जाता है. ऐसे में ट्रैफिक के लिए विशेष प्लान तैयार किया जा रहा है.
इस बार स्टेडियम तक पहुंचने वाले वाहनों को एक तय सीमा के अंदर ही जाने दिया जाएगा. पूरे स्टेडियम के आसपास के इलाकों की सेंट्रल मॉनिटरिंग के लिए ड्रोन की तैनाती भी की जाएगी. सुरक्षा के मद्देनजर स्टेडियम और उसके बाहर अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरा लगाया जा रहा है. साथ ही धुर्वा में ही कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है. कंट्रोल रूम में 20 से अधिक कर्मचारियों को पुलिसकर्मियों के साथ तैनात करने की योजना बनाई गई है.
महिला बल की संख्या बढ़ाई जाएगी
सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि मैच के दौरान महिलाओं की सुरक्षा के साथ-साथ स्टेडियम के भीतर इस बार महिला पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ाई जाएगी. इसकी तैयारी भी कर ली गई है.
