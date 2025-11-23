ETV Bharat / sports

भारत-साउथ अफ्रीका वनडे मैचः रांची में होटल से लेकर स्टेडियम तक की सुरक्षा रणनीति तैयार

रांचीः आगामी 30 नवंबर को भारत और साउथ अफ्रीका के बीच रांची में एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच खेला जाएगा. ऐसे में रांची पुलिस अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटरों और बाहर से आने वाले वीआईपी गेस्ट की सुरक्षा को लेकर अपनी रणनीति तैयार करने में जुटी हुई है. इसको लेकर तय गाइडलाइंस के अनुसार रांची पुलिस अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों की सुरक्षा के मापदंडों को पूरा कर रही है.

मैच को लेकर तैयारी शुरू

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच रांची के जेएससीए स्टेडियम में 30 नवंबर को होने वाले एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच को लेकर तैयारियां युद्ध स्तर पर शुरू हो गयी है. स्टेडियम और उसके बाहर की सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन, रांची पुलिस और जेएससीए प्रबंधन समिति की संयुक्त बैठके लगातार जारी है.

बता दें कि 27 नवंबर को दोनों टीमें ही रांची पहुंचेंगी और 28 नवंबर को स्टेडियम में अभ्यास करेगी. इस दौरान खिलाड़ियों की होटल से लेकर स्टेडियम तक की सुरक्षा का खाका तैयार किया जा रहा है. इस बार खिलाड़ियों की तीन लेयर में सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी. एयरपोर्ट, होटल और स्टेडियम के लिए दो हजार से अधिक पुलिसफोर्स की तैनाती की जाएगी.

JSCA क्रिकेट स्टेडियम कैंपस (ETV Bharat)

अतिरिक्त अफसर मांगे गये

रांची पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार क्रिकेट मैच को लेकर अतिरिक्त पुलिस बल की डिमांड पुलिस मुख्यालय से की गई है. 26 नवंबर तक अफसर और अतिरिक्त बल रांची में डिप्यूट कर देने की संभावना है. झारखंड पुलिस के प्रवक्ता सह आईजी अभियान डॉक्टर माइकल राज ने बताया कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाले एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच के लिए सभी सुरक्षा इंतजाम किए जा रहे हैं. अतिरिक्त फोर्स भी राजधानी में तैनात किए जाएंगे.