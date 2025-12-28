ETV Bharat / sports

रोमांच से भरपूर दूसरे सीजन के लिए तैयार महिला हीरो हॉकी इंडिया लीग, आज से मुकाबला शुरू

रांची: महिला हीरो हॉकी इंडिया लीग का दूसरा सीजन एक बार फिर महिला हॉकी के स्तर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए पूरी तरह तैयार है. यह प्रतिष्ठित टूर्नामेंट 28 दिसंबर 2025 से 10 जनवरी 2026 तक रांची में खेला जाएगा. पहले सीजन की शानदार सफलता जहां दर्शकों की भारी मौजूदगी और उच्चस्तरीय मुकाबले देखने को मिले के बाद, इस बार भी देश की शीर्ष हॉकी प्रतिभाओं के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय सितारे एक संक्षिप्त लेकिन बेहद तीव्र प्रतिस्पर्धी प्रारूप में नजर आएंगे.

चार फ्रेंचाइजियों के बीच होगा मुकाबला

महिला लीग के सभी मुकाबले रांची के मरांग गोमके जयपाल सिंह एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम में खेले जाएंगे. इस सीजन में चार फ्रेंचाइजियां रांची रॉयल्स, एसजी पाइपर्स, जेएसडब्ल्यू सूरमा हॉकी क्लब और श्राची बंगाल टाइगर्स खिताब के लिए आमने-सामने होंगी. टूर्नामेंट का प्रारूप डबल राउंड-रॉबिन रहेगा, जिसमें हर टीम लीग चरण में एक-दूसरे से दो बार भिड़ेगी. इसके बाद शीर्ष दो टीमें 10 जनवरी 2026 को होने वाले ग्रैंड फाइनल में प्रवेश करेंगी.

पिछले सीजन में ओडिशा वॉरियर्स ने उद्घाटन महिला हीरो हॉकी इंडिया लीग का खिताब अपने नाम किया था. जबकि जेएसडब्ल्यू सूरमा हॉकी क्लब उपविजेता रहा था. इस बार भी जबरदस्त मुकाबलों की उम्मीद है. खासकर जेएसडब्ल्यू सूरमा के लिए, जो पिछले सीजन में लीग चरण में शीर्ष पर रहने के बावजूद फाइनल में मामूली अंतर से चूक गया था. दर्शकों को भारत की अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ-साथ नीदरलैंड्स, अर्जेंटीना, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन और ग्रेट ब्रिटेन जैसे हॉकी पावरहाउस देशों की दिग्गज खिलाड़ियों को एक्शन में देखने का मौका मिलेगा.

रांची रॉयल्स और एसजी पाइपर्स के बीच पहला मुकाबला

मेजबान रांची रॉयल्स घरेलू दर्शकों के समर्थन का पूरा फायदा उठाते हुए खिताब जीतने के इरादे से मैदान में उतरेगी. वहीं श्राची बंगाल टाइगर्स और एसजी पाइपर्स भी पिछली बार क्रमशः तीसरे और चौथे स्थान पर रहने के बाद इस बार ट्रॉफी पर कब्जा जमाने की कोशिश करेंगी. टूर्नामेंट का उद्घाटन मुकाबला 28 दिसंबर 2025 को फ्लडलाइट्स में खेला जाएगा. जहां मेजबान रांची रॉयल्स का सामना एसजी पाइपर्स से होगा.

यह मुकाबला झारखंड के जोशीले हॉकी प्रेमियों के सामने 13 दिनों तक चलने वाली शीर्षस्तरीय महिला हॉकी की शानदार शुरुआत करेगा. कुल 13 मुकाबलों में तेज रफ्तार, आक्रामक खेल और युवा भारतीय खिलाड़ियों के लिए दुनिया की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के खिलाफ खुद को परखने का सुनहरा अवसर मिलेगा. महिला हीरो हॉकी इंडिया लीग का दूसरा सीजन भारत को विश्वस्तरीय हॉकी के वैश्विक केंद्र के रूप में और मजबूत करने के साथ-साथ अगली पीढ़ी की लड़कियों को हॉकी अपनाने के लिए प्रेरित करने की दिशा में अहम कदम साबित होने की उम्मीद है.

घरेलू मैदान पर मैच होना गर्व की बात है:- निक्की प्रधान

रांची रॉयल्स की कप्तान निक्की प्रधान ने टूर्नामेंट से पहले कहा कि हमें गर्व है कि हम रांची में अपने घरेलू मैदान पर नए सीजन की शुरुआत कर रहे हैं. जहां हॉकी के प्रति जुनून बेमिसाल है. हमारी टीम पहले ही मैच से निडर और आक्रामक हॉकी खेलने के लिए उत्साहित है. कप्तान के रूप में मेरा फोकस एकजुट और भरोसेमंद टीम बनाने पर है. जहां हर खिलाड़ी खुद को खुलकर व्यक्त कर सके. अगर हम अपनी संरचना पर टिके रहे और बड़े पलों का आनंद लिया, तो नतीजे खुद हमारे पक्ष में आएंगे.