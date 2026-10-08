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रांची में भारत-वेस्टइंडीज का दूसरा टी-20, दोनों टीमों ने नेट पर जमकर बहाया पसीना, रामपॉल ने निरंतरता पर जोर दिया

प्रैक्टिस करती दोनों टीमें ( ETV Bharat )

रांची: जेएससीए स्टेडियम में शुक्रवार को भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा टी-20 मुकाबला होने वाला है. इससे पहले गुरुवार को दोनों टीमों ने मैदान पर जमकर अभ्यास किया. पहले वेस्टइंडीज की टीम ने अभ्यास सत्र पूरा किया. उसके बाद भारतीय खिलाड़ी मैदान पर उतरे. उन्होंने बल्लेबाजी, गेंदबाजी और क्षेत्ररक्षण पर विशेष ध्यान दिया. भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने नेट पर लंबे समय तक पसीना बहाया.

ईशान किशन, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा समेत अन्य बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी का अभ्यास किया. गेंदबाजों ने भी अपनी गेंदबाजी पर काम किया. शिवम दुबे अभ्यास सत्र के दौरान मैदान पर मौजूद दिखे.