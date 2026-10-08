रांची में भारत-वेस्टइंडीज का दूसरा टी-20, दोनों टीमों ने नेट पर जमकर बहाया पसीना, रामपॉल ने निरंतरता पर जोर दिया
रांची में इंडिया वेस्टइंडीज मैच के लिए दोनों टीमों ने नेट्स पर अभ्यास किया. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : October 8, 2026 at 7:25 PM IST
रांची: जेएससीए स्टेडियम में शुक्रवार को भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा टी-20 मुकाबला होने वाला है. इससे पहले गुरुवार को दोनों टीमों ने मैदान पर जमकर अभ्यास किया. पहले वेस्टइंडीज की टीम ने अभ्यास सत्र पूरा किया. उसके बाद भारतीय खिलाड़ी मैदान पर उतरे. उन्होंने बल्लेबाजी, गेंदबाजी और क्षेत्ररक्षण पर विशेष ध्यान दिया. भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने नेट पर लंबे समय तक पसीना बहाया.
ईशान किशन, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा समेत अन्य बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी का अभ्यास किया. गेंदबाजों ने भी अपनी गेंदबाजी पर काम किया. शिवम दुबे अभ्यास सत्र के दौरान मैदान पर मौजूद दिखे.
क्षेत्ररक्षण पर भी विशेष जोर
अभ्यास सत्र में बल्लेबाजी और गेंदबाजी के साथ क्षेत्ररक्षण पर भी खास ध्यान दिया गया. खिलाड़ियों ने कैचिंग और मैदान पर तेजी से प्रतिक्रिया देने का अभ्यास किया. दोनों टीमें अपनी कमजोरियों को दूर करने और रणनीति को बेहतर तरीके से लागू करने पर ध्यान दे रही हैं.
भारतीय बल्लेबाजों के खिलाफ योजना और निरंतरता जरूरी: रवि रामपॉल
वेस्टइंडीज के गेंदबाजी कोच रवि रामपॉल ने कहा कि भारतीय बल्लेबाजी क्रम की मजबूती को देखते हुए उनकी टीम के गेंदबाजों के सामने सबसे बड़ी चुनौती योजनाओं को सही तरीके से लागू करना और उनमें निरंतरता बनाए रखना है. गेंदबाजों के पास भारतीय बल्लेबाजों के लिए योजनाएं हैं. लेकिन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दबाव की स्थिति में भी उन योजनाओं पर भरोसा रखना और उसी के मुताबिक गेंदबाजी करना जरूरी है.
रामपॉल ने पिछले मुकाबले का जिक्र करते हुए बताया कि पावरप्ले में तीन विकेट गंवाने से वेस्टइंडीज पर दबाव बढ़ गया था. उन्होंने माना कि भारतीय स्पिनरों के खिलाफ बल्लेबाजों को बीच के ओवरों तक टिककर खेलना होगा. टीम के प्रमुख बल्लेबाज स्पिन को अच्छी तरह खेलने में सक्षम हैं और उनसे लंबी पारी की उम्मीद है.
भारतीय टीम के वनडे में 50 ओवर में 400 से अधिक रन बनाने और टी-20 में वेस्टइंडीज के लक्ष्य को महज 13 ओवर में हासिल करने के सवाल पर रामपॉल ने कहा कि युवा गेंदबाजी इकाई के लिए अंतरराष्ट्रीय अनुभव भी महत्वपूर्ण है. टीम में ऐसे गेंदबाज हैं जिन्होंने अभी 15-20 से अधिक अंतरराष्ट्रीय मुकाबले नहीं खेले हैं. ऐसे में अनुभव के साथ योजनाओं के क्रियान्वयन में सुधार करना जरूरी है.
उन्होंने कहा कि कई बार योजना के बावजूद उसका सही तरीके से लागू नहीं होना निराशाजनक हो सकता है. लेकिन कोचिंग स्टाफ का ध्यान खिलाड़ियों की गलतियों को सुधारने और अगली बार बेहतर क्रियान्वयन के लिए तैयार करने पर है. रांची में भारतीय टीम के तीन स्पिनरों के साथ उतरने की संभावना पर उन्होंने कहा कि वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों को स्पिन के खिलाफ लंबे समय तक टिकना होगा. मध्यक्रम के बल्लेबाज स्पिन को अच्छी तरह खेलते हैं. लेकिन उन्हें पारी को आगे ले जाकर भारतीय स्पिनरों के खिलाफ चुनौती बनाए रखनी होगी.
ईशान अब पहले से ज्यादा परिपक्व: सितांशु कोटक
भारतीय टीम के बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने रांची झारखंड के स्थानीय खिलाड़ी ईशान किशन की तारीफ करते हुए कहा कि वह अब पहले की तुलना में काफी परिपक्व बल्लेबाज हो चुके हैं. वह टीम की स्थिति और मैच की परिस्थिति को समझकर उसी के अनुसार अपने खेल को ढाल रहे हैं. कोटक ने उम्मीद जताई कि जेएससीए स्टेडियम में घरेलू दर्शकों के सामने ईशान बेहतर प्रदर्शन करेंगे.
उन्होंने कहा कि ईशान सिर्फ घरेलू मैदान होने की वजह से अपने खेल में बदलाव नहीं करते. वह सामान्य तरीके से अपनी बल्लेबाजी करते हैं. विश्व कप से लौटने के बाद से ईशान ने भारतीय टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन किया है. कोटक ने बताया कि जब उन्होंने ईशान को शुरुआती दौर में आईपीएल में खेलते देखा था, तब भी उनमें आक्रामक बल्लेबाजी की क्षमता थी. अब अनुभव के साथ उनके खेल में परिपक्वता आई है.
कोटक ने रांची की पिच को बल्लेबाजी के लिए अच्छी बताते हुए मुकाबला हाई स्कोरिंग होने की संभावना जताई. युवा तेज गेंदबाज मयंक यादव के प्रदर्शन पर उन्होंने कहा कि किसी भी गेंदबाज को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कुछ मैचों का समय लगता है. रन जाने के बाद टीम यह देखती है कि रन किस तरह और किस गेंद पर गए. इसके बाद गेंद की लंबाई और अन्य तकनीकी पहलुओं पर काम किया जाता है. यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया है.
युवा खिलाड़ियों को मौके देने और लगातार जीत के बीच संतुलन पर कोटक ने कहा कि नए खिलाड़ियों को मौका देने पर किसी अनुभवी खिलाड़ी को बाहर बैठना पड़ सकता है. मुकाबला करीबी होने पर इसका असर परिणाम पर पड़ सकता है. लेकिन भविष्य की मजबूत टीम तैयार करने के लिए अच्छा प्रदर्शन करने वाले युवा खिलाड़ियों को अवसर देना जरूरी है. वैभव सूर्यवंशी के अंतिम एकादश में शामिल होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी अंतिम टीम तय नहीं हुई है और 15 खिलाड़ियों में से किसी को भी मौका मिल सकता है.
दोनों टीमें अपनी तैयारियों में जुटीं
रांची में होने वाले इस मुकाबले से पहले दोनों टीमों की तैयारियों में अपनी-अपनी कमजोरियों को दूर करने और रणनीति को मैदान पर बेहतर तरीके से लागू करने पर जोर दिखा. वेस्टइंडीज जहां भारतीय बल्लेबाजी क्रम को रोकने के लिए गेंदबाजी में निरंतरता तलाश रही है, वहीं भारतीय टीम जीत की लय बरकरार रखने के इरादे से मैदान पर उतरेगी.
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