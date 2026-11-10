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स्कॉटलैंड ने अफगानिस्तान से क्रिकेट मैच खेलने से किया इंकार, जानें क्यों?

स्कॉटलैंड ने अफगानिस्तान से क्रिकेट मैच खेलने से किया इंकार ( IANS )

Scotland Afghanistan cricket match: स्कॉटलैंड क्रिकेट बोर्ड ने अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जोर का झटका दिया है. स्कॉटलैंड का कहना है कि जब तक अफगानिस्तान में तालिबान सरकार द्वारा महिलाओं के साथ सही बर्ताव नहीं किया जात तब तक उनकी नेशनल क्रिकेट टीम अफगानिस्तान से सिर्फ ICC इवेंट्स में मुकाबला करेगी.

क्रिकेट स्कॉटलैंड ये बड़ा फैसला तब किया जब अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जुलाई में 'क्रिकेट स्कॉटलैंड' से संपर्क करके स्कॉटलैंड में ट्रेनिंग सुविधाओं की मांग की थी, क्योंकि उन्हें आयरलैंड के खिलाफ खेलना था. इसके अलावा अफगानिस्तान ने APL (अफगानिस्तान प्रीमियर लीग) के लिए भी संपर्क किया था. तब क्रिकेट स्कॉटलैंड ने अफगानिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया था.

अब स्कॉटलैंड ने अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ अपने भविष्य के संबंधों को लेकर घोषणा की है. बोर्ड ने एक बयान में कहा है कि क्रिकेट स्कॉटलैंड ने स्पष्ट किया कि तालिबान सरकार द्वारा महिलाओं और लड़कियों के साथ किए जा रहे बर्ताव के कारण, वे अफगानिस्तान की पुरुष टीम के साथ कोई द्विपक्षीय सीरीज आयोजित नहीं करेंगे और न ही किसी त्रिकोणीय सीरीज में हिस्सा लेंगे. पुरुष टीम केवल ICC इवेंट्स में ही अफगानिस्तान की पुरुष टीम के खिलाफ खेलेगी.