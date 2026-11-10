स्कॉटलैंड ने अफगानिस्तान से क्रिकेट मैच खेलने से किया इंकार, जानें क्यों?
स्कॉटलैंड ने अपनी नेशनल टीम को अफगानिस्तान के खिलाफ सिर्फ ICC इवेंट्स में ही खेलने की अनुमति दी है.
Published : November 10, 2026 at 5:11 PM IST
Scotland Afghanistan cricket match: स्कॉटलैंड क्रिकेट बोर्ड ने अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जोर का झटका दिया है. स्कॉटलैंड का कहना है कि जब तक अफगानिस्तान में तालिबान सरकार द्वारा महिलाओं के साथ सही बर्ताव नहीं किया जात तब तक उनकी नेशनल क्रिकेट टीम अफगानिस्तान से सिर्फ ICC इवेंट्स में मुकाबला करेगी.
क्रिकेट स्कॉटलैंड ये बड़ा फैसला तब किया जब अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जुलाई में 'क्रिकेट स्कॉटलैंड' से संपर्क करके स्कॉटलैंड में ट्रेनिंग सुविधाओं की मांग की थी, क्योंकि उन्हें आयरलैंड के खिलाफ खेलना था. इसके अलावा अफगानिस्तान ने APL (अफगानिस्तान प्रीमियर लीग) के लिए भी संपर्क किया था. तब क्रिकेट स्कॉटलैंड ने अफगानिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया था.
Cricket Scotland Statement: Engagement With Afghanistan Cricket Board ➡️ https://t.co/ODWl35i9gW https://t.co/rzvee5gTpv— Cricket Scotland (@CricketScotland) November 9, 2026
अब स्कॉटलैंड ने अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ अपने भविष्य के संबंधों को लेकर घोषणा की है. बोर्ड ने एक बयान में कहा है कि क्रिकेट स्कॉटलैंड ने स्पष्ट किया कि तालिबान सरकार द्वारा महिलाओं और लड़कियों के साथ किए जा रहे बर्ताव के कारण, वे अफगानिस्तान की पुरुष टीम के साथ कोई द्विपक्षीय सीरीज आयोजित नहीं करेंगे और न ही किसी त्रिकोणीय सीरीज में हिस्सा लेंगे. पुरुष टीम केवल ICC इवेंट्स में ही अफगानिस्तान की पुरुष टीम के खिलाफ खेलेगी.
बोर्ड ने ये भी साफ कर दिया की इन आईसीसी मैचों में हिस्सा लेने का मतलब यह नहीं निकाला जाना चाहिए कि हम मौजूदा अफगान सरकार या उसकी नीतियों का समर्थन करते हैं. बोर्ड ने यह भी बताया कि इस नीति की समीक्षा 'हर साल, या ICC के किसी बड़े फैसले या परिस्थितियों में कोई महत्वपूर्ण बदलाव आने पर' की जाएगी. बोर्ड ने कहा कि यह फैसला क्रिकेट स्कॉटलैंड के अधिकारियों द्वारा विस्तृत विश्लेषण और चर्चा के बाद लिया गया है.
इसके अलावा, बोर्ड ने अफगानिस्तान प्रीमियर लीग (APL) में अपने खिलाड़ियों की भागीदारी पर भी बात की. पिछले हफ्ते हुए APL ड्राफ्ट में जॉर्ज मुन्से एकमात्र स्कॉटिश खिलाड़ी थे जिन्हें चुना गया था. बोर्ड ने बताया कि अगर इस लीग को ICC से मंजूरी मिल जाती है, तो वे खिलाड़ी को NOC दे देंगे.
बता दें कि स्कॉटलैंड कोई पहली टीम नहीं है, जो अफगानिस्तान से सिर्फ ICC इवेंट में खेलना चाहती है. इससे पहले अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को लेकर इसी तरह का फैसला क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड भी कर चुके हैं.