बांग्लादेश की जगह टी20 वर्ल्ड कप खेलने वाली टीम ने अपने स्क्वाड का किया ऐलान

T20 World Cup 2026: स्कॉटलैंड ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए अपनी 15 सदस्यीय स्क्वाड की घोषणा कर दी है.

स्कॉटलैंड के खिलाड़ी
स्कॉटलैंड के खिलाड़ी (Scotland Cricket X)
Published : January 27, 2026 at 9:46 AM IST

एडिनबर्ग: बांग्लादेश के टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर होने की वजह स्कॉटलैंड को टूर्नामेंट में खेलने का मौका मिल गया. क्योंकि वो आईसीसी की रैंकिंग के हिसाब से वो 14वें नंबर पर थे. अब इस टीम ने टी20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है. जिसमें रिची बेरिंग्टन को टीम की कमान सौंपी गई है.

खास बात ये है कि इस टीम में 2024 के टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड के 11 खिलाड़ियों को रिटेन किया गया है. इसके अलावा टीम का चुनाव नए हेड कोच ओवेन डॉकिन्स ने पहली बार किया है, जिन्होंने पिछले महीने टीम की कमान संभाली थी.

हेड कोच ओवेन डॉकिन्स ने कहा, 'क्रिकेट स्कॉटलैंड में सभी के लिए ये 48 घंटे बहुत व्यस्त रहे हैं, और मुझे पता है कि स्टीव, ट्रुडी लिंडब्लेड, और ऑर्गनाइजेशन में हर कोई खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ के लिए सब कुछ ठीक करने के लिए पूरी मेहनत कर रहा है, जब से हमें पता चला कि हम वर्ल्ड कप में हिस्सा लेंगे. हम सभी बहुत उत्साहित हैं और यह मौका पाकर खुद को खुशकिस्मत महसूस कर रहे हैं. खिलाड़ी हाल के हफ्तों में फिटनेस फेज में कड़ी मेहनत कर रहे हैं.'

चार खिलाड़ी पहली बार खेलेंगे वर्ल्ड कप
अफगानिस्तान में जन्मे तेज गेंदबाज जैनुल्लाह इहसान को स्कॉटलैंड का प्रतिनिधित्व करने के लिए क्वालीफाई करने के बाद पहली बार टीम में शामिल किया गया, जबकि टॉम ब्रूस (जो न्यूजीलैंड से आए थे), फिनले मैक्रीथ और ओलिवर डेविडसन पिछले साल लिमिटेड-ओवर्स टीम में रहने के बाद पहली बार वर्ल्ड कप में खेलने के लिए तैयार हैं.

क्रिकेट स्कॉटलैंड ने टूर्नामेंट के लिए कम समय होने के कारण दो ट्रैवलिंग रिजर्व और तीन नॉन-ट्रैवलिंग रिजर्व भी चुने हैं, और कहा कि आने वाले दिनों में ट्रैवल और वार्म-अप मैचों की जानकारी कन्फर्म की जाएगी.

स्कॉटलैंड की टी20 वर्ल्ड कप टीम
रिची बेरिंग्टन (कप्तान), टॉम ब्रूस, मैथ्यू क्रॉस, ब्रैडली करी, ओलिवर डेविडसन, क्रिस ग्रीव्स, जैनुल्लाह इहसान, माइकल जोन्स, माइकल लीस्क, फिनले मैक्रीथ, ब्रैंडन मैकमुलेन, जॉर्ज मुनसे, सफयान शरीफ, मार्क वॉट, ब्रैडली व्हील.

ट्रैवलिंग रिजर्व: जैस्पर डेविडसन, जैक जार्विस

नॉन-ट्रैवलिंग रिजर्व: मैकेंजी जोन्स, क्रिस मैकब्राइड, चार्ली टियर

स्कॉटलैंड का टी20 वर्ल्ड कप शेड्यूल
स्कॉटलैंड को ग्रुप सी में है. जहां वो कोलकाता में वेस्टइंडीज, इटली और इंग्लैंड के साथ अपने शुरू के तीन ग्रुप मैच खेलेगा, उसके बाद वो मुंबई में नेपाल का सामना करेंगे. और ग्रुप की टॉप की दो टीमें सुपर 8 में क्वालीफाई करेंगी. 2024 एडिशन में स्कॉटलैंड इंग्लैंड के खिलाफ मैच बारिश की वजह से धुल जाने और ऑस्ट्रेलिया से करीबी हार के बाद नेट रन रेट के आधार पर सुपर 8 में जगह बनाने से चूक गए थे.

छह टी20 वर्ल्ड कप खेल चुका है
बता दें कि स्कॉटलैंड पिछले छह टी20 वर्ल्ड कप में शामिल रहा है, जिसमें पिछले चार एडिशन शामिल हैं. स्कॉटलैंड पिछले जुलाई में इटली और जर्सी से हारने के बाद यूरोपियन रीजनल क्वालीफायर के जरिए क्वालीफाई नहीं कर पाया था. लेकिन शनिवार को उन्हें इस बड़े इवेंट में देर से एंट्री मिली जब बांग्लादेश ने भारत में खेलने से मना कर दिया, और ICC ने उनके मैच श्रीलंका में कराने से मना कर दिया. दुनिया में 14वें नंबर पर मौजूद स्कॉटलैंड को सबसे ऊंची रैंक वाली टीम के तौर पर बुलाया गया था जो पहले से टूर्नामेंट में नहीं थी.

संपादक की पसंद

