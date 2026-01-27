ETV Bharat / sports

बांग्लादेश की जगह टी20 वर्ल्ड कप खेलने वाली टीम ने अपने स्क्वाड का किया ऐलान

एडिनबर्ग: बांग्लादेश के टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर होने की वजह स्कॉटलैंड को टूर्नामेंट में खेलने का मौका मिल गया. क्योंकि वो आईसीसी की रैंकिंग के हिसाब से वो 14वें नंबर पर थे. अब इस टीम ने टी20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है. जिसमें रिची बेरिंग्टन को टीम की कमान सौंपी गई है.

खास बात ये है कि इस टीम में 2024 के टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड के 11 खिलाड़ियों को रिटेन किया गया है. इसके अलावा टीम का चुनाव नए हेड कोच ओवेन डॉकिन्स ने पहली बार किया है, जिन्होंने पिछले महीने टीम की कमान संभाली थी.

हेड कोच ओवेन डॉकिन्स ने कहा, 'क्रिकेट स्कॉटलैंड में सभी के लिए ये 48 घंटे बहुत व्यस्त रहे हैं, और मुझे पता है कि स्टीव, ट्रुडी लिंडब्लेड, और ऑर्गनाइजेशन में हर कोई खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ के लिए सब कुछ ठीक करने के लिए पूरी मेहनत कर रहा है, जब से हमें पता चला कि हम वर्ल्ड कप में हिस्सा लेंगे. हम सभी बहुत उत्साहित हैं और यह मौका पाकर खुद को खुशकिस्मत महसूस कर रहे हैं. खिलाड़ी हाल के हफ्तों में फिटनेस फेज में कड़ी मेहनत कर रहे हैं.'

चार खिलाड़ी पहली बार खेलेंगे वर्ल्ड कप

अफगानिस्तान में जन्मे तेज गेंदबाज जैनुल्लाह इहसान को स्कॉटलैंड का प्रतिनिधित्व करने के लिए क्वालीफाई करने के बाद पहली बार टीम में शामिल किया गया, जबकि टॉम ब्रूस (जो न्यूजीलैंड से आए थे), फिनले मैक्रीथ और ओलिवर डेविडसन पिछले साल लिमिटेड-ओवर्स टीम में रहने के बाद पहली बार वर्ल्ड कप में खेलने के लिए तैयार हैं.

क्रिकेट स्कॉटलैंड ने टूर्नामेंट के लिए कम समय होने के कारण दो ट्रैवलिंग रिजर्व और तीन नॉन-ट्रैवलिंग रिजर्व भी चुने हैं, और कहा कि आने वाले दिनों में ट्रैवल और वार्म-अप मैचों की जानकारी कन्फर्म की जाएगी.