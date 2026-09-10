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झारखंड के 18 स्कूली खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय चयन ट्रायल में मौका, ब्राजील पहुंचने की खुली राह

झारखंड के 18 स्कूली खिलाड़ियों का चयन आईएसएफ जिम्नैसियाड-2026 के भारतीय दल के राष्ट्रीय चयन ट्रायल के लिए हुआ है. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.

ISF Gymnasiade 2026
अभ्यास करते स्कूली खिलाड़ी. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 10, 2026 at 8:08 PM IST

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रांचीः झारखंड के स्कूली खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने का बड़ा मौका मिला है. वर्ष 2025-26 के राष्ट्रीय स्कूल खेलों में बेहतर प्रदर्शन के आधार पर राज्य के 18 स्कूली खिलाड़ियों का चयन आईएसएफ जिम्नैसियाड-2026 के भारतीय दल के राष्ट्रीय चयन ट्रायल के लिए हुआ है. इनमें 9 बालक और 9 बालिकाएं शामिल हैं. राज्य के स्कूली खेलों के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में खिलाड़ियों को एक साथ अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता के चयन ट्रायल तक पहुंचने का अवसर मिला है.

अंतरराष्ट्रीय स्कूल खेल महासंघ (आईएसएफ) की ओर से जिम्नैसियाड-2026 का आयोजन 3 से 8 दिसंबर तक ब्राजील के रियो डी जनेरियो में किया जाएगा. भारतीय दल में जगह बनाने के लिए झारखंड के खिलाड़ी ताइक्वांडो, जूडो, कुश्ती और एथलेटिक्स के राष्ट्रीय चयन ट्रायल में हिस्सा लेंगे. ताइक्वांडो, जूडो और कुश्ती के ट्रायल रायपुर, छत्तीसगढ़ में, जबकि एथलेटिक्स का ट्रायल गोवा में आयोजित होगा.

ISF Gymnasiade 2026
अभ्यास करते स्कूली खिलाड़ी. (फोटो-ईटीवी भारत)

ताइक्वांडो में तीन खिलाड़ी

14 और 15 सितंबर को रायपुर में होने वाले ताइक्वांडो के चयन ट्रायल में झारखंड से विश्वजीत राज सिंह, श्रेया कुमारी और रोशन कुमार हिस्सा लेंगे. खिलाड़ियों के सामने अब राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर भारतीय दल में जगह बनाने की चुनौती होगी.

जूडो में दो और कुश्ती में तीन दावेदार

जूडो के राष्ट्रीय चयन ट्रायल का आयोजन 17 और 18 सितंबर को रायपुर में होगा. इसमें मोहन कुमार पांडेय और अनुष्का सिंह झारखंड का प्रतिनिधित्व करेंगे. वहीं, 20 और 21 सितंबर को होने वाले कुश्ती ट्रायल में अंकुश कुमार यादव, प्रियंका महतो और अनूप कुमार शामिल होंगे.

ISF Gymnasiade 2026
अभ्यास करते स्कूली खिलाड़ी. (फोटो-ईटीवी भारत)

एथलेटिक्स में झारखंड के 10 खिलाड़ी

एथलेटिक्स में झारखंड से सबसे अधिक 10 खिलाड़ियों का चयन हुआ है. इनका ट्रायल 6 से 9 अक्टूबर तक अटल स्टेडियम, गुजरा-बम्बोलिम, नॉर्थ गोवा में होगा. चयनित खिलाड़ियों में इमैनुएल किस्कू, संतोष कुमार, बिनीत उरांव, ममता मैरी मुर्मू, अनोखी कुमारी, शिल्पा कुमारी, ओबामी मुर्मू, पृथ्वी उरांव, विवेक उरांव और सबिता मुर्मू शामिल हैं.

विद्यालय से राष्ट्रीय और अब अंतरराष्ट्रीय मंच तक

झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से संचालित ‘खेलो झारखंड’ के जरिए विद्यालय स्तर पर खेल प्रतिभाओं को मंच देने का प्रयास किया जा रहा है. इसके तहत विद्यार्थियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेने का अवसर मिलता है. इस बार 18 खिलाड़ियों का अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता के राष्ट्रीय चयन ट्रायल तक पहुंचना इसी प्रक्रिया की बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है. खास बात यह है कि ग्रामीण और सामान्य विद्यालयों से आने वाले विद्यार्थी भी अपनी प्रतिभा के दम पर आगे बढ़ रहे हैं.

ISF Gymnasiade 2026
स्कूली खिलाड़ी. (फोटो-ईटीवी भारत)

राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी-सह-नोडल पदाधिकारी धीरसेन ए. सोरेंग ने कहा कि झारखंड के 18 स्कूली खिलाड़ियों का अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता के राष्ट्रीय चयन ट्रायल तक पहुंचना राज्य के लिए गौरव की बात है. ‘खेलो झारखंड’ का उद्देश्य केवल प्रतियोगिताएं आयोजित करना नहीं, बल्कि विद्यालय स्तर की प्रतिभाओं को पहचानकर उन्हें आगे बढ़ने का अवसर देना है. अब इन खिलाड़ियों की नजर राष्ट्रीय चयन ट्रायल में बेहतर प्रदर्शन कर भारतीय दल में जगह बनाने पर है.

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