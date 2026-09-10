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झारखंड के 18 स्कूली खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय चयन ट्रायल में मौका, ब्राजील पहुंचने की खुली राह

अभ्यास करते स्कूली खिलाड़ी. ( फोटो-ईटीवी भारत )