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Durand Cup: SC दिल्ली का धमाका, भारतीय वायुसेना को हराकर क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह

रांची में चल रहे डूरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता में एससी दिल्ली ने भारतीय वायुसेना को मात दी है.

SC Delhi defeated Indian Air Force in Durand Cup football tournament in Ranchi
डूरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 11, 2026 at 12:44 AM IST

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रांचीः 135वें इंडियन ऑयल डूरंड कप के ग्रुप-सी मुकाबले में SC दिल्ली ने शानदार आक्रामक खेल का प्रदर्शन करते हुए भारतीय वायुसेना फुटबॉल टीम को 7-1 से करारी शिकस्त दी.

रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में इस जीत के साथ SC दिल्ली ने ग्रुप चरण में लगातार तीसरी जीत दर्ज की. इस जीत के साथ ही 9 अंकों के साथ ग्रुप-सी की शीर्ष टीम बनकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया.

SC Delhi defeated Indian Air Force in Durand Cup football tournament in Ranchi
डूरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता (ETV Bharat)

SC दिल्ली ने मुकाबले की शुरुआत से ही आक्रामक तेवर दिखाए. 11वें मिनट में जुआन पेना के शानदार पास पर यांगलेम सनातोंबा सिंह ने गेंद को छह गज के बॉक्स में पहुंचाया. जहां रोड्रिगुइन्हो ने आसान टैप-इन के जरिए टीम को 1-0 की बढ़त दिला दी. शुरुआती बढ़त के बाद भारतीय वायुसेना ने वापसी की कोशिश की और लंबे पास तथा सेट पीस के जरिए SC दिल्ली के डिफेंस पर दबाव बनाने का प्रयास किया लेकिन दिल्ली की रक्षापंक्ति ने खतरे को टाल दिया.

पहले हाफ के 39वें मिनट में SC दिल्ली ने अपनी बढ़त दोगुनी कर ली. जुआन सेबेस्टियन पेना ने ऊंची गेंद को बेहतरीन तरीके से नियंत्रित किया, डिफेंडर को छकाया और शानदार राइट फुटेड शॉट के जरिए गेंद को गोलपोस्ट के ऊपरी कोने में पहुंचा दिया. पहले हाफ के अंत तक SC दिल्ली 2-0 से आगे रही.

SC Delhi defeated Indian Air Force in Durand Cup football tournament in Ranchi
जश्न मनाते खिलाड़ी (ETV Bharat)

दूसरे हाफ में भारतीय वायुसेना ने पांच मिनट के भीतर अंतर कम किया. 50वें मिनट में सैमुअल वानलालपेका ने शानदार कर्लिंग शॉट के जरिए गोल कर स्कोर 2-1 कर दिया. हालांकि SC दिल्ली ने तुरंत जवाब दिया. 55वें मिनट में डुवान मीना ने कॉर्नर पर ऊंची छलांग लगाकर हेडर किया, जो डिफेंडर से डिफ्लेक्ट होकर गोल में चला गया.

SC Delhi defeated Indian Air Force in Durand Cup football tournament in Ranchi
डूरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता (ETV Bharat)

इसके बाद SC दिल्ली के गोलों की झड़ी लग गई. 63वें मिनट में लालरिनलियाना हनामते ने बॉक्स के अंदर गेंद को नियंत्रित कर गोल किया. इसके करीब डेढ़ मिनट बाद पेना ने अपना दूसरा और टीम का पांचवां गोल दाग दिया. 79वें मिनट में स्थानापन्न क्लेरेंस फर्नांडिस ने कॉर्नर पर हेडर के जरिए छठा गोल किया.

इंजरी टाइम के चौथे मिनट में हनामते के पास पर रिचर्ड नदायिशिमिये ने शानदार लेफ्ट फुटेड कर्लिंग फिनिश करते हुए SC दिल्ली के गोलों की संख्या सात कर दी. भारतीय वायुसेना की ओर से सैमुअल वानलालपेका का गोल ही एकमात्र जवाब रहा.

SC Delhi defeated Indian Air Force in Durand Cup football tournament in Ranchi
रांची में फुटबॉल प्रतियोगिता (ETV Bharat)

इस जीत के साथ SC दिल्ली ने ग्रुप चरण में तीनों मुकाबले जीतकर नौ अंक हासिल किए. भारतीय वायुसेना दो मैचों में तीन अंकों के साथ ग्रुप में तीसरे स्थान पर है और उसका अगला मुकाबला 13 अगस्त को जमशेदपुर एफसी से होगा.

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