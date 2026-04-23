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SAW vs INDW: 192 रन नहीं डिफेंड कर सकी टीम इंडिया, तीसरे टी20 में साउथ अफ्रीका ने दर्ज की ऐतिहासिक जीत

वोल्वाड्ट की शनादर सेंचुरी 192 रनों के जवाब में, साउथ अफ्रीका की टीम ने बेहद आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी की. वोल्वाड्ट और सुने लुस की जोड़ी ने शुरू से ही भारतीय गेंदबाजों की जमकर धुनाई की. इस जोड़ी ने पावरप्ले के दौरान बिना कोई विकेट खोए 72 रन बना डाले और उस ऐतिहासिक जीत की नींव रखी. वोल्वार्ड्ट ने दो छूटे हुए मौकों का फायदा उठाकर भारत को भारी नुकसान पहुंचाया. 31 और फिर 85 रन पर कैच छूटने के बाद, दक्षिण अफ्रीकी कप्तान ने इन मौकों का पूरा फायदा उठाया और सिर्फ 53 गेंदों में 115 रनों की शानदार पारी खेलकर अपना अब तक का सबसे बड़ा T20I स्कोर बनाया, जिसमें 14 चौके और पांच छक्के शामिल थे.

साउथ अफ्रीका ने 193 रनों के लक्ष्य को 16.3 ओवर में एक विकेट खोकर ही चेज कर लिया. यह महिला T20I में दक्षिण अफ्रीका द्वारा लक्ष्य का पीछा करते हुए हासिल किया गया अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है और कुल मिलाकर तीसरा सबसे बड़ा स्कोर था.

SAW vs INDW 3rd T20: कप्तान लॉरा वोल्वाड्ट की शानदार सेंचुरी की बदौलत, साउथ अफ्रीका ने गुरुवार को जोहान्सबर्ग को द वांडरर्स स्टेडियम में खेले गए तीसरे महिला T20I मैच में भारत को 9 विकेट से हराकर एक रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की. इस जीत के साथ ही, मेजबान टीम ने पांच मैचों की सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है.

दूसरे छोर पर लूस ने बेहतरीन साथ दिया, उन्होंने 40 गेंदों में 57 रनों की संयमित पारी खेलकर पारी को संभाला और दोनों ने मिलकर मैच जिताने वाली साझेदारी की. भारतीय गेंदबाज पूरे मैच के दौरान बेअसर और अनुशासनहीन दिखे, जिससे उन्हें कोई सफलता नहीं मिली, और खराब फील्डिंग ने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दीं. आखिरकार 16वें ओवर में सफलता मिली जब वोल्वार्ड्ट आउट हुईं, लेकिन तब तक टीम इंडिया का नुकसान हो चुका था. दक्षिण अफ्रीका ने सिर्फ 16.3 ओवर में ही लक्ष्य का पीछा कर लिया और 193/1 का स्कोर बनाकर 9 विकेट से शानदार जीत दर्ज की.

शेफाली-हरमनप्रीत की शनादार बल्लेबाजी

इससे पहले टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरी भारत की टीम ने 192/4 का विशाल स्कोर खड़ा किया, जो इस सीरीज में उनका अब तक का सबसे बेहतरीन बल्लेबाजी प्रदर्शन था. ओपनिंग जोड़ी स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा ने आठ ओवर के अंदर ही 63 रनों की तेज साझेदारी करके टीम के लिए एक मजबूत नींव रखी.

मंधाना 37 रन और जेमिमा रोड्रिग्स 0 पर आउट हो गईं, हालांकि, शेफाली ने अपना आक्रामक रवैया जारी रखा और 39 गेंदों में आठ चौकों और दो छक्कों की मदद से एक शानदार अर्धशतक पूरा किया. इसके बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर ने बीच के ओवरों में कमान संभाली और पूरे आत्मविश्वास के साथ पलटवार किया. दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर एक अहम साझेदारी की, जिसने भारत को एक बड़े स्कोर की ओर बढ़ने में मदद की.

आखिरकार शेफाली 46 गेंदों में 64 रन बनाकर आउट हो गईं, लेकिन हरमनप्रीत ने अपनी पारी जारी रखी. उन्होंने शानदार अंदाज में अपना अर्धशतक पूरा किया और 38 गेंदों में सात चौकों और तीन छक्कों की मदद से 66 रनों की जबरदस्त पारी खेलकर टीम को एक बड़े स्कोर तक पहुंचाया.

ऋचा घोष (10 गेंदों में 18 रन) ने पारी के आखिर में कुछ तेज-तर्रार शॉट्स खेलकर भारत को 190 रनों के आंकड़े के पार पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई. साउथ अफ्रीका की ओर से म्लाबा सबसे सफल गेंदबाज रहीं, जिन्होंने 31 रन देकर 2 विकेट चटकाए. सीरीज का चौथा मैच 25 अप्रैल को खेला जाएगा.