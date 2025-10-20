फ्रेंच ओपन में धमाल मचाने उतरेंगे भारतीय शटलर्स, सात्विक-चिराग समेत इन खिलाड़ियों पर होंगी निगाहें
फ्रेंच ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट मंगलवार से पेरिस में शुरू हो रहा है. इसमें भारत के बैडमिंटन स्टार खिलाड़ी धमाल मचाने उतरेंगे.
हैदराबाद: एशिया भर में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने के बाद भारत की शीर्ष पुरुष युगल जोड़ी सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी मंगलवार से पेरिस में शुरू हो रहे फ्रेंच ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपनी शानदार फॉर्म को जारी रखने की कोशिश करेंगे.
सात्विक और चिराग पर होंगी निगाहें
हांगकांग और चाइना मास्टर्स के फाइनलिस्ट और पिछले हफ्ते डेनमार्क ओपन के सेमीफाइनलिस्ट रहे विश्व के छठे नंबर की इस जोड़ी का पहला मुकाबला इंडोनेशिया के मुहम्मद रियान अर्दियांतो और रहमत हिदायत के खिलाफ होगा. बीच में चोट से जूझने के बाद अपनी लय वापस पाने के बाद सात्विक और चिराग अपने हालिया फॉर्म हासिल कर चुके हैं. अब वो एक और खिताब की तलाश में लगाना चाहेंगे. वह स्थान जहां उन्होंने 2022 में अपना पहला सुपर 750 खिताब जीता था और 2024 में दूसरा खिताब जीता था.
ये खिलाड़ी भी मचाएंगे धमाल
इस जोड़ी ने इस साल की शुरुआत में पेरिस में विश्व चैंपियनशिप में दूसरा कांस्य भी जीता था. अन्य भारतीय खिलाड़ियों में हांगकांग ओपन में उपविजेता रहे लक्ष्य सेन अपने पहले पुरुष एकल मैच में आयरलैंड के नहत गुयेन से भिड़ेंगे. यह पिछले हफ्ते डेनमार्क ओपन में उनके मुकाबले का पुनर्मिलन है, जिसे लक्ष्य ने तीन गेम में जीता था. इस बीच युवा यूएस ओपन चैंपियन आयुष शेट्टी का पहला मुकाबला जापान के कोकी वतनबे से होगा.
महिला एकल में आर्कटिक ओपन सुपर 500 की सेमीफाइनलिस्ट, उभरती हुई अनमोल खरब का पहले दौर में कोरिया की शीर्ष वरीयता प्राप्त एन से-यंग से मुकाबला होगा. अनुपमा उपाध्याय का सामना चीन की चौथी वरीयता प्राप्त हान यू से होगा, जबकि विश्व जूनियर चैंपियनशिप की क्वार्टर फाइनलिस्ट उन्नति हुड्डा का सामना मलेशिया की करुपाथेवन लेत्शाना से होगा.
ये खिलाड़ी भी कर सकते हैं कमाल
पुरुष युगल स्पर्धा में पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय और साई प्रतीक के. भी शामिल हैं, जबकि महिला युगल में कविप्रिया सेल्वम-सिमरन सिंह और पांडा बहनों, रुतुपर्णा और श्वेतपर्णा के बीच पहले दौर का मुकाबला होगा. मिश्रित युगल में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रैस्टो, रोहन कपूर और रुत्विका शिवानी गड्डे के साथ, अनुभवी अंतरराष्ट्रीय जोड़ियों के खिलाफ शुरुआती बढ़त हासिल करने का लक्ष्य रखेंगे.