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सात्विक-चिराग ने थाईलैंड ओपन में जीता सिल्वर मेडल

सात्विक-चिराग ने थाईलैंड ओपन में जीता सिल्वर मेडल ( IANS )

बैंकॉक: भारत की स्टार बैडमिंटन जोड़ी सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी को थाईलैंड ओपन 2026 के फाइनल में हारकर पुरुष युगल में सिल्वर मेडल पर ही संतोष करना पड़ा. विश्व रैंकिंग में चौथे स्थान पर काबिज सात्विक और चिराग को इंडोनेशिया के लियो रॉली कार्नांडो और डेनियल मार्टिन से 53 मिनट तक चले मैच में 12-21 23-25 ​​से हार गए. यह भारतीय जोड़ी के खिलाफ इंडोनेशियाई जोड़ी की पहली जीत भी है. इससे पहले इन दोनों जोड़ियों के बीच खेले गए सभी चार मैच भारतीय जोड़ी ने जीते थे. सात्विक और चिराग ने इससे पहले 2019 और 2024 में थाईलैंड ओपन का खिताब जीता था. यह भी उल्लेखनीय है कि ये भारतीय जोड़ी पिछले साल चाइना मास्टर्स और हांगकांग ओपन में भी उपविजेता रही थी.