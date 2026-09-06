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सात्विक-चिराग ने चाइना मास्टर्स का खिताब जीतकर रचा इतिहास

सात्विक-चिराग ने 2023 और 2025 में हारने के बाद 2026 में चाइना मास्टर्स का खिताब अपने नाम कर लिया.

सात्विक-चिराग ने चाइना मास्टर्स का खिताब जीतकर रचा इतिहास
सात्विक-चिराग ने चाइना मास्टर्स का खिताब जीतकर रचा इतिहास (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 6, 2026 at 5:02 PM IST

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China Masters 2026 Final: भारत की स्टार बैडमिंटन जोड़ी सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने चाइना मास्टर्स का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है. वो ये टूर्नामेंट जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी भी बन गए. उन्होंने शनिवार को पुरुष युगल के फाइनल मैच में एक घंटे 10 मिनट तक चले मुकाबले में चीन के हे जी टिंग और रेन शियांग यू को मात दी.

पहले सेट 11-21, से हार का सामना करने के बाद सात्विक-चिराग ने दूसरे सेट में शानदार वापसी की और 21-13 से जीत दर्ज की. तीसरा और फाइनल सेट काफी रोमांचक रहा क्योंकि दोनों टीमों का स्कोर एक समय 17-17 बराबर रहा, लेकिन आखिर में भारतीय जोड़ी ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए 21-17 से मैच जीतकर इतिहास रच दिया.

इससे पहले सात्विक-चिराग को 2023 और 2025 के फाइनल में हार का सामना करना पड़ा था. बता दें कि यह भारतीय जोड़ी का इस सीजन का दूसरा खिताब है. इससे पहले उन्होंने सिंगापुर ओपन सुपर 750 का खिताब जीता था और थाईलैंड ओपन सुपर 500 के फाइनल में भी जगह बनाई थी.

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SATWIK CHIRAG WIN CHINA MASTERS
चाइना मास्टर्स चैंपियन
CHINA MASTERS 2026

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