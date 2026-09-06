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सात्विक-चिराग ने चाइना मास्टर्स का खिताब जीतकर रचा इतिहास

China Masters 2026 Final: भारत की स्टार बैडमिंटन जोड़ी सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने चाइना मास्टर्स का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है. वो ये टूर्नामेंट जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी भी बन गए. उन्होंने शनिवार को पुरुष युगल के फाइनल मैच में एक घंटे 10 मिनट तक चले मुकाबले में चीन के हे जी टिंग और रेन शियांग यू को मात दी.

पहले सेट 11-21, से हार का सामना करने के बाद सात्विक-चिराग ने दूसरे सेट में शानदार वापसी की और 21-13 से जीत दर्ज की. तीसरा और फाइनल सेट काफी रोमांचक रहा क्योंकि दोनों टीमों का स्कोर एक समय 17-17 बराबर रहा, लेकिन आखिर में भारतीय जोड़ी ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए 21-17 से मैच जीतकर इतिहास रच दिया.