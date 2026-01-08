ETV Bharat / sports

सरफराज खान का विजय हजारे में धमाका, जड़ा टूर्नामेंट के इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक

सरफराज खान ने विजय हजारे में 15 गेंदों में 50 रन बनाकर सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया.

सरफराज खान
सरफराज खान (AP PHOTO)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : January 8, 2026 at 4:46 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपूर: मुंबई के सरफराज खान घरेलू क्रिकेट में शानदार खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं. उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी में सबसे तेज अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड तोड़कर अपने नाम कर लिया है. सरफराज ने पंजाब के खिलाफ 15 गेंदों में 50 रन बनाकर टूर्नामेंट के इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक जड़ा. इससे पहले ये रिकॉर्ड बड़ौदा के अतीत शेठ के नाम था, जिन्होंने 2020-21 में छत्तीसगढ़ के खिलाफ 16 गेंदों में अर्धशतक जड़ा था.

इस दौरान दाएं हाथ के बल्लेबाज सरफराज खान पंजाब के अभिषेक शर्मा के एक ओवर में 30 रन भी बटोरे. सरफराज की धमाकेदार पारी ज्यादा देर तक नहीं चल सकी और वह 20 गेंदों में 62 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें उन्होंने सात चौके और पांच छक्के लगाए.

घरेलू टूर्नामेंट में सरफराज का शानदार प्रदर्शन
सरफराज मौजूदा विजय हजारे ट्रॉफी में शानदार फॉर्म में हैं, उन्होंने अब तक पांच पारियों में 75.75 की औसत और 190.56 के प्रभावशाली स्ट्राइक रेट से 303 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक और दो अर्धशतक शामिल हैं. उन्होंने हाल ही में गोवा के खिलाफ 56 गेंदों में शतक बनाया था, जिसमें नौ चौके और 14 छक्के शामिल थे. टी20 फॉर्मेट में खेला जाने वाला घरेलू टूर्नामेंट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी सरफराज ने काफी प्रभावित किया और सात मैचों में एक सेंचुरी सहित 203.08 के शानदार स्ट्राइक रेट से कुल 329 रन बनाए.

मुंबई एक रन से हारा मैच
मंबई बनाम पंजाब के मैच की बात करें तो सरफराज और अय्यर (34 गेंद में 45 रन) की शानदार पारियों के बावजूद, मुंबई यह मैच एक रन से हार गया. मुंबई ने पहले पंजाब को 45.1 ओवर में 216 रनों पर ऑल आउट किया, और फिर खुद 26.2 ओवर में 215 पर ऑलआउट हो गई. पंजाब की तरफ से गुरनूर बरार (10 ओवर में 4/57) और मयंक मार्कंडे (5.2 ओवर में 4/31) ने मुंबई की बल्लेबाजी लाइन-अप को तहस-नहस कर दिया. मुंबई ने अपने आखिरी पांच विकेट केवल 14 रनों पर गंवा दिए.

IPL 2026 में सरफराज खान
आईपीएल 2025 में अनसोल्ड जाने के बाद सरफराज खान आईपीएल 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे. मिनी ऑक्शन 2026 के पहले राउंड में अनसोल्ड होने के बाद दूसरे राउंड में चेन्नई ने उनको बेस प्राइज 75 लाख में खरीद लिया. सरफराज के इस शानदार फॉर्म को देखकर सीएसके फ्रैंचाइजी काफी खुश हो रहे होंगे और वो उम्मीद भी कर रहे होंगे कि सरफराज अपने इस फॉर्म को आने वाले आईपीएल के अगले सीजन तक जारी रखें.

ये भी पढ़ें

सरफराज खान पर मचा राजनीतिक बवाल, कांग्रेस-सपा ने उठाए सवाल तो भाजपा ने किया पलटवार

सरफराज खान के टेस्ट टीम से ड्रॉप होने पर गावस्कर का आया बड़ा बयान, कहा- आपके लिए ये दो खिलाड़ी आदर्श उदाहरण हैं

TAGGED:

SARFARAZ KHAN FASTEST FIFTY
विजय हजारे में सबसे तेज अर्धशतक
विजय हजारे में सरफराज खान
SARFARAZ KHAN NEWS
FASTEST FIFTY IN VIJAY HAZARE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.