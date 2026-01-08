ETV Bharat / sports

सरफराज खान का विजय हजारे में धमाका, जड़ा टूर्नामेंट के इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक

जयपूर: मुंबई के सरफराज खान घरेलू क्रिकेट में शानदार खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं. उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी में सबसे तेज अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड तोड़कर अपने नाम कर लिया है. सरफराज ने पंजाब के खिलाफ 15 गेंदों में 50 रन बनाकर टूर्नामेंट के इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक जड़ा. इससे पहले ये रिकॉर्ड बड़ौदा के अतीत शेठ के नाम था, जिन्होंने 2020-21 में छत्तीसगढ़ के खिलाफ 16 गेंदों में अर्धशतक जड़ा था.

इस दौरान दाएं हाथ के बल्लेबाज सरफराज खान पंजाब के अभिषेक शर्मा के एक ओवर में 30 रन भी बटोरे. सरफराज की धमाकेदार पारी ज्यादा देर तक नहीं चल सकी और वह 20 गेंदों में 62 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें उन्होंने सात चौके और पांच छक्के लगाए.

घरेलू टूर्नामेंट में सरफराज का शानदार प्रदर्शन

सरफराज मौजूदा विजय हजारे ट्रॉफी में शानदार फॉर्म में हैं, उन्होंने अब तक पांच पारियों में 75.75 की औसत और 190.56 के प्रभावशाली स्ट्राइक रेट से 303 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक और दो अर्धशतक शामिल हैं. उन्होंने हाल ही में गोवा के खिलाफ 56 गेंदों में शतक बनाया था, जिसमें नौ चौके और 14 छक्के शामिल थे. टी20 फॉर्मेट में खेला जाने वाला घरेलू टूर्नामेंट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी सरफराज ने काफी प्रभावित किया और सात मैचों में एक सेंचुरी सहित 203.08 के शानदार स्ट्राइक रेट से कुल 329 रन बनाए.