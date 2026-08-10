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टीम इंडिया के टेस्ट स्क्वाड में बड़ा बदलाव, 6 टेस्ट खेलने वाले प्लेयर की 2 साल बाद हुई टीम में वापसी

BCCI ने चोटिल साई सुदर्शन के रिप्लेसमेंट का ऐलान कर दिया है.

टीम इंडिया के टेस्ट स्क्वाड में बड़ा बदलाव
टीम इंडिया के टेस्ट स्क्वाड में बड़ा बदलाव (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 10, 2026 at 9:58 AM IST

3 Min Read
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Sarfaraz Khan Comeback: श्रीलंका के खिलाफ 15 अगस्त से शुरू होने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज से पहले BCCI ने भारत के स्क्वाड में बड़ा बदलाव किया है. चोटिल बाएं हाथ के बल्लेबाज बी साई सुदर्शन की जगह दाएं हाथ के बल्लेबाज सरफराज खान को शामिल किया गया है.

बाएं हाथ के बल्लेबाज सुदर्शन को पिछले महीने भारत ए के दौरे के दौरान पैर के अंगूठे में चोट लगी थी. जिसकी वजह से वो सीरीज से बाहर हो गए हैं. अभी वह बेंगलुरु में BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) में रिहैबिलिटेशन प्रक्रिया से गुजर रहे हैं.

हालांकि BCCI ने पुष्टि की है कि सुदर्शन की रिकवरी में काफी सुधार हो रहा है और मेडिकल टीम लगातार उनकी प्रगति पर निगरानी रखे है, लेकिन वह मैदान पर उतरने के लिए फिट नहीं हैं.

BCCI ने क्या कहा?
BCCI ने अपने आधिकारिक बयान में कहा, 'साई सुदर्शन को श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर कर दिया गया है. बाएं हाथ के बल्लेबाज, जो बेंगलुरु में BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में थे, ने दाएं पैर के अंगूठे के स्ट्रेस रिएक्शन से उबरने में काफी प्रगति की है और अच्छी तरह से ठीक हो रहे हैं. BCCI की मेडिकल टीम उनकी प्रगति पर बारीकी से नजर रख रही है.' बयान में आगे कहा, 'पुरुष चयन समिति ने श्रीलंका के खिलाफ दो मैच की टेस्ट सीरीज के लिए साई सुदर्शन की जगह सरफराज खान को टीम में शामिल किया है.'

दो साल बाद वापसी
मुंबई के बल्लेबाज सरफराज खान 15 अगस्त से गॉल में शुरू होने वाले पहले टेस्ट से पहले कोलंबो में भारतीय टीम से जुड़ेंगे. 28 वर्षीय सरफराज ने भारत के लिए अब तक छह टेस्ट मैच खेले हैं. जिसमें उन्होंने 37.1 के औसत और 150 के उच्चतम स्कोर के साथ 371 रन बनाए हैं. उनका आखिरी टेस्ट 2024 में मुंबई में न्यूजीलैंड के खिलाफ था.

सरफराज खान का इंस्टाग्राम फोटो
सरफराज खान का इंस्टाग्राम फोटो (Sarfaraz Khan Insta)

सरफराज का जश्न
सरफराज खान ने भारतीय टीम में वापसी का जश्न मनाते हुए अपनी ट्रेनिंग किट पहनी और पिता नौशाद खान के साथ पोज देते हुए एक पोस्ट शेयर किया है.

भारत की अपडेट टेस्ट टीम
शुभमन गिल (कप्तान), केएल राहुल (उपकप्तान), यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बराड़, देवदत्त पडिक्कल, सारांश जैन, आकिब नबी और सरफराज खान.

WTC पॉइंट्स टेबल में भारत का स्थान
वर्तमान में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) पॉइंट्स टेबल में भारत पांचवें स्थान पर है. उसे फाइनल में पहुंचने की अपनी संभावनाओं को बढ़ाने के लिए छठे स्थान पर मौजूद श्रीलंका के खिलाफ शानदार प्रदर्शन की जरूरत होगी.

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