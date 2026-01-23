ETV Bharat / sports

सरफराज खान ने खेली एक और धमाकेदार पारी, रणजी ट्रॉफी में जड़ा दोहरा शतक

Sarfaraz Khan double hundred: सरफराज खान ने रणजी ट्रॉफी में हैदराबाद के खिलाफ 219 गेंदों पर 227 रनों की शानदार पारी खेली.

सरफराज खान
सरफराज खान (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 23, 2026 at 3:19 PM IST

3 Min Read
हैदराबाद: मुंबई के युवा बल्लेबाज सरफराज खान घरेलू क्रिकेट में शानदार फॉर्म में हैं. वो तीनों फॉर्मेट में अपने बैट से आग उगल रहे हैं. इस वजह से उनको घरेलू क्रिकेट में रन मशीन कहना गलत नहीं होगा. सैय्यद मुश्ताक अली और विजय हजारे के बाद अब रणजी में सरफराज खान शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं.

सरफराज खान ने शुक्रवार (23 जनवरी) को राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में हैदराबाद के खिलाफ रणजी ट्रॉफी एलीट ग्रुप सी मैच में मुंबई के लिए 206 गेंदों पर शानदार दोहरा शतक पूरा किया. ये उनके करियर का पांचवां फर्स्ट-क्लास दोहरा शतक था.

सरफराज के 5 हजार फर्स्ट-क्लास रन
सरफराज की पारी 219 गेंदों पर 227 रन बनाकर खत्म हो गई, जिसमें उन्होंने 19 चौके और नौ छक्के लगाए. खास बात ये है कि उन्होंने भारतीय टीम के तेज गेंदबाज और हैदराबाद टीम के कप्तान मोहम्मद सिराज के खिलाफ सिर्फ 39 गेंदों में 45 रन बनाए.

सरफराज खान के दोहरे शतक और कप्तान सिद्धेश लाड (104) के शतक की वजह से मुंबई 560 रन बनाने में सफल रही. उनकी इस पारी ने मैच को पूरी तरह से मुंबई के पक्ष में कर दिया है. इसके साथ सरफराज खान 5,000 फर्स्ट-क्लास रन भी पूरे कर लिए हैं.

घरेलू क्रिकेट में सरफराज खान
सरफराज खान ने हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी में पंजाब के खिलाफ रिकॉर्ड 15 गेंदों में अर्धशतक बनाया था, जो लिस्ट ए क्रिकेट में किसी भी भारतीय बल्लेबाज द्वारा सबसे तेज है. इस घरेलू टूर्नामेंट में सरफराज खान मुंबई के टॉप स्कोरर रहे, उन्होंने 190.56 के स्ट्राइक रेट से 303 रन बनाए. इससे पहले वो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मुंबई के दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे, उन्होंने सात मैचों में 65.80 की औसत और 203.80 के स्ट्राइक रेट से 329 रन बनाए.

भारतीय टेस्ट टीम से बाहर सरफराज खान
सरफराज खान अभी भारतीय टेस्ट टीम से बाहर हैं और उन्होंने आखिरी बार नवंबर 2024 में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में भारत के लिए खेला था, लेकिन घरेलू क्रिकेट में लगातार अच्छे प्रदर्शन से राष्ट्रीय टीम में वापसी के लिए अपना दावा मजबूत कर रहे हैं.

IPL 2026 में सरफराज खान
इसके अलावा सरफराज खान पिछले साल आईपीएल में अनसोल्ड होने के बाद इस साल पांच बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के लिए खेलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि IPL 2026 की मिनी नीलामी में सीएसके ने उन्हें 75 लाख रुपये की बेस प्राइस में साइन किया है.

