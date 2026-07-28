श्रीलंका टेस्ट के लिए भारतीय टीम की घोषणा, सारांश जैन को पहली बार मिली जगह, जडेजा की वापसी
सारांश ने इंडिया A के श्रीलंका दौरे पर शानदार प्रदर्शन किया, दूसरे अनऑफिशियल टेस्ट में नाबाद 70 रन बनाए और छह विकेट लिए.
Published : July 28, 2026 at 12:26 PM IST
मुंबई: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने आज मंगलवार को अगले महीने 15 अगस्त से श्रीलंका के खिलाफ शुरू हो रहे दो दिवसीय टेस्ट मैच सीरीज को लेकर टीम की घोषणा कर दी है. चयनकर्ताओं ने पहली बार ऑफ स्पिनर और ऑलराउंडर सारांश जैन को टेस्ट टीम में शामिल किया है. इसके साथ-साथ टीम के पुराने खिलाड़ी रवींद्र जडेजा को भी टीम में जगह मिली है.
बता दें, रविंद्र जडेजा नवंबर 2025 के बाद से पहली बार टीम में लौटे हैं. बोर्ड ने 15 सदस्यीय टीम का ऐलान किया है. भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने भी पिछले नवंबर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ घरेलू सीरीज के बाद टेस्ट टीम में वापसी की थी, लेकिन बीसीसीआई (BCCI) ने कहा कि फिटनेस टेस्ट पास करने के बाद ही उन पर कोई फैसला लिया जाएगा. हाल ही में इंग्लैंड में तीन मैचों की वनडे सीरीज (ODI) सीरीज के दौरान उन्हें चोट लगी थी.
जडेजा की बात करें तो वे टेनिस एल्बो इंजरी के चलते वे आईपीएल 2026 (IPL 2026) सीजन से बाहर हो गए थे. वॉशिंगटन सुंदर, जो राइट हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन से उबर रहे हैं. इस वहज से उनका श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए सिलेक्शन नहीं किया गया है. जिससे सारांश जैन को पहली बार टीम में शामिल होने का मौका मिला. सारांश ने हाल ही में इंडिया A के श्रीलंका दौरे पर शानदार प्रदर्शन किया था, दूसरे अनऑफिशियल टेस्ट में नाबाद 70 रन बनाए और छह विकेट भी लिए थे. सारांश जैन ने कुल मिलाकर, उन्होंने 54 फर्स्ट-क्लास मैचों में 31.75 की औसत से 2,223 रन और 27.30 की औसत से 188 विकेट लिए हैं.
Saransh Jain has earned his maiden Test call-up 👏— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) July 28, 2026
Take a look at the new off-spinner, who set the stage on fire with his stunning 5/49 in the Duleep Trophy final. 👌 pic.twitter.com/VIlTxFDhAy
शुभमन गिल के नेतृत्व में भारतीय टीम आईसीसी (ICC) वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के तहत श्रीलंका में दो टेस्ट मैच खेलने हैं. सीरीज से पहले, टीम 7 अगस्त से कोलंबो में चार दिन का प्रैक्टिस मैच भी खेलेगी. पहला टेस्ट मैच 15 से 19 अगस्त तक गॉल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (GICS) में खेला जाएगा. दूसरा और आखिरी टेस्ट 23 से 27 अगस्त तक कोलंबो के सिंहली स्पोर्ट्स क्लब (SSC) में खेला जाएगा. नवंबर में साउथ अफ्रीका से 2-0 से घरेलू हार के बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल में श्रीलंका में यह भारत की पहली सीरीज है. भारत WTC स्टैंडिंग में पांचवें स्थान पर है, जबकि श्रीलंका छठे स्थान पर है.
श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट के लिए भारत की टीम: शुभमन गिल (कप्तान), केएल राहुल (उपकप्तान), यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत (विकेट कीपर), साई सुदर्शन*, ध्रुव जुरेल (विकेट कीपर), रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, जसप्रीत बुमराह*, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बराड़, देवदत्त पडिक्कल, सारांश जैन.
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