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श्रीलंका टेस्ट के लिए भारतीय टीम की घोषणा, सारांश जैन को पहली बार मिली जगह, जडेजा की वापसी

मुंबई: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने आज मंगलवार को अगले महीने 15 अगस्त से श्रीलंका के खिलाफ शुरू हो रहे दो दिवसीय टेस्ट मैच सीरीज को लेकर टीम की घोषणा कर दी है. चयनकर्ताओं ने पहली बार ऑफ स्पिनर और ऑलराउंडर सारांश जैन को टेस्ट टीम में शामिल किया है. इसके साथ-साथ टीम के पुराने खिलाड़ी रवींद्र जडेजा को भी टीम में जगह मिली है.

बता दें, रविंद्र जडेजा नवंबर 2025 के बाद से पहली बार टीम में लौटे हैं. बोर्ड ने 15 सदस्यीय टीम का ऐलान किया है. भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने भी पिछले नवंबर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ घरेलू सीरीज के बाद टेस्ट टीम में वापसी की थी, लेकिन बीसीसीआई (BCCI) ने कहा कि फिटनेस टेस्ट पास करने के बाद ही उन पर कोई फैसला लिया जाएगा. हाल ही में इंग्लैंड में तीन मैचों की वनडे सीरीज (ODI) सीरीज के दौरान उन्हें चोट लगी थी.

जडेजा की बात करें तो वे टेनिस एल्बो इंजरी के चलते वे आईपीएल 2026 (IPL 2026) सीजन से बाहर हो गए थे. वॉशिंगटन सुंदर, जो राइट हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन से उबर रहे हैं. इस वहज से उनका श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए सिलेक्शन नहीं किया गया है. जिससे सारांश जैन को पहली बार टीम में शामिल होने का मौका मिला. सारांश ने हाल ही में इंडिया A के श्रीलंका दौरे पर शानदार प्रदर्शन किया था, दूसरे अनऑफिशियल टेस्ट में नाबाद 70 रन बनाए और छह विकेट भी लिए थे. सारांश जैन ने कुल मिलाकर, उन्होंने 54 फर्स्ट-क्लास मैचों में 31.75 की औसत से 2,223 रन और 27.30 की औसत से 188 विकेट लिए हैं.