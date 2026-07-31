ETV Bharat / sports

सिरसा का संतनगर बना खिलाड़ियों की नर्सरी, अब भारतीय हॉकी टीम में राजिंदर सिंह का भी सिलेक्शन

सिरसा जिले का संतनगर गांव खिलाड़ियों की नर्सरी बन चुका है. इसने देश को कई इंटरनेशनल, नेशनल और ओलंपिक खिलाड़ी दिए हैं.

Santnagar village in Sirsa has become a nursery for athletes producing numerous international national and Olympic players for the country
सिरसा का संतनगर बना खिलाड़ियों की नर्सरी (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 31, 2026 at 8:14 PM IST

|

Updated : July 31, 2026 at 8:32 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

सिरसा : हरियाणा के सिरसा जिले का ऐसा गांव है, जहां खिलाड़ियों की नर्सरी तैयार होती है. हम बात कर रहे हैं सिरसा जिले के गांव संतनगर की जहां से कई इंटरनेशनल खिलाड़ी तो हुए ही हैं, साथ में ओलंपिक और नेशनल खिलाड़ी भी हुए हैं. छोटे से गांव के पास लगते जीवन नगर में एक स्टेडियम भी बनाया गया है जहां सुबह शाम युवा खिलाड़ी रोजाना हॉकी की प्रैक्टिस करते हैं.

संतनगर बना खिलाड़ियों की नर्सरी : गांव संत नगर से तीन खिलाड़ी तो ओलंपिक खिलाड़ी भी बन चुके हैं. इनमें से दीदार सिंह 1992 में, हरपाल सिंह 2004 में, सरदारा सिंह 2012 और 2016 में ओलंपिक खिलाड़ी रह चुके हैं. इसके साथ ही कई इंटरनेशनल और नेशनल खिलाड़ी भी रह चुके हैं. अभी फ़िलहाल गांव के राजिंदर सिंह का भारतीय हॉकी टीम में चयन हुआ है. राजिंदर सिंह हाल ही में होने वाले वर्ल्ड कप और जापान में होने वाली एशियन गेम्स में भारत की ओर से खेलेगा. राजिंदर सिंह के चयन होने की सूचना जैसे ही ग्रामीणों और उसके परिजनों को मिली, उनकी ख़ुशी का ठिकाना नहीं रहा. राजिंदर सिंह के घर पर बधाई देने वाले लोगों का तांता लग गया है. राजिंदर सिंह के परिजन और कोच काफी उत्साहित दिखाई दे रहे है. राजिंदर सिंह के परिजन और कोच उनके उज्जवल भविष्य की कामना कर रहे हैं और उन्होंने उम्मीद जताई है कि राजिंदर सिंह वर्ल्ड कप और एशियन गेम्स में भी अच्छा प्रदर्शन करेगा और भारत की जीत में उसका भी एक रोल रहेगा.

अब भारतीय हॉकी टीम में राजिंदर सिंह का भी सिलेक्शन (Etv Bharat)

राजिंदर सिंह का सिलेक्शन : इस गांव को हॉकी की नर्सरी भी कहा जाता है. इसी गांव से हॉकी स्टार खिलाड़ी सरदारा सिंह रहने वाले हैं, जोकि भारतीय हॉकी टीम के कप्तान रहे हैं. अब इसी गांव से भारतीय टीम में राजिंदर सिंह का चयन होने के बाद गांव में ख़ुशी का माहौल है. हरियाणा के सिरसा जिले के निवासी हॉकी खिलाड़ी राजिंदर सिंह का वर्ल्ड हॉकी कप FIH 2026 में चयन होने के बाद एशियन हॉकी गेम्स 2026 में भी नाम आ गया है. हॉकी इंडिया ने कल शाम को लिस्ट जारी की है, जिसमें खिलाड़ी राजिंदर सिंह को भी 20 सदस्यीय टीम में रखा गया है. ये एशियन गेम्स 19 सितंबर से जापान में होने हैं. इन एशियन गेम्स में भारतीय हॉकी टीम को पूल ए में रखा गया है जिसमें जापान, दक्षिण कोरिया, बांग्लादेश, श्रीलंका और इंडोनेशिया की टीमें भी रहेगी. भारतीय टीम का अपना पहला मुकाबला 20 सितंबर को इंडोनेशिया के खिलाफ होना है. हरमनप्रीत सिंह को भारतीय टीम की कमान सौंपी है. राजिंदर सिंह मिडफील्डर में अपनी भूमिका निभाएगा.

शुक्रवार को नीदरलैंड के लिए रवाना होगी टीम : अभी राजिंदर सिंह बेंगलुरु में ट्रेनिंग कैंप में तैयारी कर रहे हैं. अगस्त 2026 में होने वर्ल्ड हॉकी कप (FIH) में होने वाले टूर्नामेंट के लिए भारतीय हॉकी टीम शुक्रवार को नीदरलैंड के लिए रवाना होगी. रास्ते में (बेल्जियम) स्टे हैं और वहां पर टीम को प्रैक्टिस करने का समय दिया गया है. इसके बाद पहला मैच 15 अगस्त की शाम 4.30 बजे वेल्स के खिलाफ होना है और तीसरा मैच पाकिस्तान के साथ होना है. इस बार भारतीय टीम 50 साल बाद इतिहास दोहराने के इरादे से उतरेगी. अगर भारतीय टीम वर्ल्ड कप अपने नाम करती है तो राजिंदर सिंह भी इस ऐतिहासिक टीम का हिस्सा बनकर जिले व प्रदेश का नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चमकाने का काम करेंगे.

बचपन से मेहनत की : कोच हरविंद्र सिंह ने बताया कि राजिंदर सिंह बचपन से ही अपनी गेम के लिए काफी मेहनत करता था. सुबह शाम को गांव जीवन नगर में बने खेल स्टेडियम में प्रैक्टिस करता था. कोरोना काल के समय दो से ढाई साल खेल पर काफी असर पड़ा और तैयारी ज्यादा नहीं कर सका था. कोरोना खत्म होते ही जूनियर नेशनल भोपाल में टीम के साथ खेलने का मौका मिला. राजिंदर सिंह ने काफी अच्छा खेला और तब से ही वो टीम के साथ तैयारी कर रहा है.

कोच ने दी अच्छी ट्रेनिंग : राजिंदर सिंह की मां अमनदीप कौर ने बताया कि राजिंदर बचपन से ही हॉकी का गेम अच्छा खेलता था और इसी का नतीजा है कि अब देश के लिए भी अच्छा खेल रहा है. उसकी मेहनत का फल उसको आज मिल गया है. भारतीय हॉकी टीम में उसका चयन हुआ है. माता अमनदीप कौर ने बताया कि उसके कोच हरविंदर सिंह ने काफी अच्छी ट्रेनिंग दी है, जिसकी बदौलत अब उसका चयन वर्ल्ड कप और एशियन गेम्स के लिए हुआ है. मां अमनदीप कौर ने राजिंदर सिंह के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए वर्ल्ड कप और एशियन गेम्स में अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद जाहिर की है. वहीं राजिंदर सिंह के पिता सुखदेव सिंह ने बताया कि कोच हरविंदर सिंह की कड़ी मेहनत की वजह से राजिंदर सिंह ने देश के लिए अच्छा खेला है और अभी उसका चयन भारतीय हॉकी टीम में वर्ल्ड कप और एशियन गेम्स में हुआ है और दोनों ही गेम्स में अच्छा खेलेगा और भारत का नाम रोशन करेगा.

हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर ख़बर, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App

ये भी पढ़ें : हरियाणा का "वॉलीबॉल" विलेज, हर घर सरकारी नौकरी और छप्पड़फाड़ मेडल्स की भरमार

ये भी पढ़ें : पानीपत के जलालपुर में वॉलीबॉल का "जादू", फ्री ट्रेनिंग लेकर "गोल्डन गर्ल्स" कर रही मेडल्स की बौछार

ये भी पढ़ें : कोच नरेंद्र मलिक ने पानीपत को बनाया कुश्ती का गढ़, लाखू बुआना गांव में 15 साल से दे रहे फ्री ट्रेनिंग, अब मेडल जीत रहे खिलाड़ी

Last Updated : July 31, 2026 at 8:32 PM IST

TAGGED:

SIRSA SANTNAGAR PLAYERS
SANTNAGAR VILLAGE IN SIRSA
संतनगर बना खिलाड़ियों की नर्सरी
RAJINDER SINGH
SIRSA SANTNAGAR PLAYERS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.