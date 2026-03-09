ETV Bharat / sports

टी20 वर्ल्ड कप हीरो संंजू सैमसन का तिरुवनंतपुरम में शानदार स्वागत, देखें वीडियो

एयरपोर्ट पर फैंस की भीड़ जब केरल के लोगों को पता चला कि संजू आज अपने घर लौट रहे हैं तो उनके एयरपोर्ट पर आने से कुछ घंटे पहले, एयरपोर्ट एरिया फैंस से भर गया था. बच्चों, युवाओं और बड़ों समेत बड़ी भीड़ अपने स्टार की एक झलक पाने के लिए जमा हुई थी. फैंस ने स्टार का 'संजू.. संजू..' और 'चेट्टा' की प्यार भरी पुकार के साथ स्वागत किया. फैंस की ज्यादा संख्या होने की वजह से संजू को एयरपोर्ट से बाहर निकलने के लिए काफी समय लगा. संजू ने हाथ हिलाकर और मुस्कुराकर भीड़ का शुक्रिया अदा किया.

तिरुवनंतपुरम (केरल): टी20 वर्ल्ड कप जीत के बाद टीम के स्टार खिलाड़ी संजू सैमसन अपने होमटाउन तिरुवनंतपुरम लौट आए हैं. एयरपोर्ट पर हजारों फैंस संजू का इंतजार कर रहे थे, जो आज शाम करीब 6 बजे तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरे. संजू के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर काफी भीड़ जमा हो गई थी.

संजू ने कहा कि जिम्मेदारी बढ़ रही है

एयरपोर्ट पर मीडिया और फैंस से बात करते हुए संजू इमोशनल हो गए. स्टार ने कहा कि यह उनके करियर का सबसे खुशी का पल है. संजू ने कहा, 'यह रिजल्ट आप सभी की दुआओं की वजह से मिला. मैं इसे एक बड़ी जिम्मेदारी मानता हूं. आप सभी ने मेरा बहुत सपोर्ट किया. मुझे नहीं पता कि मैं हर मलयाली को उनके प्यार के लिए कैसे शुक्रिया अदा करूं.'

एयरपोर्ट पर पब्लिक एजुकेशन मिनिस्टर वी. शिवनकुट्टी और एमपी ए.ए. रहीम ने संजू का स्वागत किया. पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ने स्टार का स्वागत बुके और एक मोमेंटू देकर किया. मिनिस्टर वी. शिवनकुट्टी ने कहा कि केरल को संजू की इस कामयाबी पर गर्व है और आने वाले दिनों में तिरुवनंतपुरम में राज्य सरकार की तरफ से एक बड़ा ऑफिशियल रिसेप्शन दिया जाएगा. रिसेप्शन सेरेमनी की तारीख और समय बाद में बताया जाएगा, जो संजू की सुविधा को देखते हुए तय किया जाएगा.

टी20 वर्ल्ड कप हीरो संंजू सैमसन का तिरुवनंतपुरम में शानदार स्वागत

संजू का वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन

टी20 वर्ल्ड कप में भारत के भरोसेमंद फाइटर बन चुके संजू ने पूरे टूर्नामेंट में बैटिंग और विकेटकीपिंग दोनों में शानदार परफॉर्मेंस दी है. टूर्नामेंट में कुल 321 रन बनाने वाले संजू ने 80.25 की जबरदस्त एवरेज और 199.37 के शानदार स्ट्राइक रेट से बैटिंग की. न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल में, 46 गेंदों पर बनाए गए 89 रनों की मदद से संजू ने वर्ल्ड कप फाइनल में सबसे ज्यादा स्कोर करने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया. उन्होंने 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' अवॉर्ड जीतकर भारत को लगातार दूसरा वर्ल्ड कप टाइटल जिताने में अहम रोल निभाया.