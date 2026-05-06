IPL 2026: 'CSK को वह खिलाड़ी मिल गया जिसकी उन्हें तलाश थी...' ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान का बड़ा दावा
CSK के कप्तान और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान ने संजू सैमसन की जमकर तारीफ की.
Published : May 6, 2026 at 12:39 PM IST
Sanju Samson IPL 2026: संजू सैमसन ने एक बार फिर शानदार बल्लेबाजी करके अपनी टीम चेन्नई सुपर किंग्स को जीत दिला दी. उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 52 गेंदों में नाबाद 87 रन बनाकर टीम को आसानी से 156 के लक्ष्य तक पहुंचा दिया.
सैमसन, जिन्हें राजस्थान रॉयल्स से रवींद्र जडेजा और सैम करन के बदले ट्रेड किया गया था, ने IPL 2026 की शुरुआत तीन सिंगल-डिजिट स्कोर के साथ की थी. ये तीनों ही स्कोर उनकी नई फ्रेंचाइजी CSK की हार का हिस्सा थे.
इसके बाद इस विकेटकीपर-बल्लेबाज ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया और तब से वो सात पारियों में तीन बार 50 से ज्यादा रन बनाए हैं. टी20 वर्ल्ड कप 2026 में 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' चुने जाने वाले सैमसन IPL के इस सीजन अब तक दस पारियों में 57.42 की औसत और 167.50 के स्ट्राइक रेट से कुल 402 रन बना चुके हैं.
सैमसन की बल्लेबाजी को देखकर हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है. ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान एरोन फिंच ने तो यहां तक कह दिया कि सैमसन वह सुपरस्टार हैं जिसकी CSK को बेसब्री से तलाश थी.
SANJU SAMSON WINS HIS 3RD POTM AWARD IN IPL 2026.— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) May 5, 2026
- A champion player delivering for CSK. 💛🏅 pic.twitter.com/ztdeUuaeSh
CSK जैसी टीम में शामिल होने का दबाव
फिंच ने ईएसपीएन क्रिकइंफो पर कहा, 'वह (सैमसन) शुरुआती कुछ मैचों में अच्छा नहीं खेल पाए थे, है ना? जिसकी वजह से हर तरफ अफरा-तफरी मच गई थी, 'CSK ने यह क्या कर दिया?' 'उन्होंने संजू सैमसन को टीम में लिया है, लेकिन वह अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं. T20 में दो मैच कोई बड़ी बात नहीं होती. पूरे सीजन में लगातार अच्छा प्रदर्शन करना बहुत मुश्किल होता है. आप शायद CSK जैसी टीम में शामिल होने वाले किसी खिलाड़ी पर पड़ने वाले दबाव को कम करके नहीं आंक सकते. खासकर तब, जब आप एक बहुत बड़े और अहम खिलाड़ी के तौर पर टीम में शामिल हुए हों, और वह भी तब जब आपने जडेजा जैसे खिलाड़ी को टीम से बाहर करके अपनी जगह बनाई हो.'
सैमसन सुपरस्टार हैं
उन्होंने आगे कहा, 'हालांकि T20 विश्व कप के आखिर में सैमसन का प्रदर्शन शानदार रहा था, और उसके बाद जब वह CSK में आए तो शुरुआती कुछ मैचों में अच्छा नहीं खेल पाए, फिर भी उनके मन में अपनी काबिलियत को लेकर गर्व और दबाव दोनों ही रहे होंगे. साथ ही, उनके मन में शायद यह भावना भी रही होगी कि वह अपनी नई फ्रेंचाइजी में आकर कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे उनकी एक अलग पहचान बने और वह यह साबित कर सकें कि इसी मकसद से आपको टीम में ट्रेड करके लाया गया है, और आप ही वह सुपरस्टार हैं जिसकी इस टीम को बेसब्री से तलाश थी. इसलिए, यह देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि वह इस समय एक बिल्कुल ही अलग और ऊंचे दर्जे का खेल दिखा रहे हैं.'
- 115* (56) Vs DC.— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) May 5, 2026
- 101* (54) Vs MI.
- 87* (52) Vs DC.
SANJU SAMSON ALSO COMPLETED 400 RUNS IN IPL 2026 - A PROPER SUPERSTAR FOR CSK. 🔥 pic.twitter.com/3JRX20Eqz4
सैमसन CSK के बैकबोन हैं
चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने संजू सैमसन को बल्लेबाजी यूनिट की 'रीढ़ की हड्डी' बताया. मैच के बाद गायकवाड़ ने सैमसन की जमकर तारीफ की, और कहा, 'बल्लेबाजी की बात करें तो, वर्ल्ड कप में सैमसन के शानदार प्रदर्शन के बाद उन्हें अपनी टीम में पाकर हम बेहद खुश और शुक्रगुजार हैं. वह हमारी टीम की रीढ़ की हड्डी हैं.'
सैमसन की इस पारी की बदौलत CSK ने 156 रनों का लक्ष्य 15 गेंदें शेष रहते ही हासिल कर लिया और अब उसके 10 अंक हो गए हैं. यह पॉइंट्स टेबल में टॉप-5 टीमों के बीच चल रही कड़ी टक्कर से सिर्फ दो अंक ही पीछे है.