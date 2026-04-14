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जसप्रीत बुमराह को पछाड़कर संजू सैमसन ने जीता ICC का ये बड़ा अवॉर्ड

संजू सैमसन ने जीता ICC का बड़ा अवॉर्ड ( IANS )

हैदराबाद: टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन इन दिनों आईपीएल 2026 में बिजी हैं. वो इस साल चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेल रहे हैं. जो आज अपना पांचवां मैच केकेआर के खिलाफ खेलने वाली है. उससे पहले संजू ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है. उन्होंने मार्च महीने का ICC 'मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ' अवॉर्ड जीत लिया है. आईसीसी ने उनको ये अवॉर्ड T20 वर्ल्ड कप 2026 के नॉकआउट मैचों में शानदार प्रदर्शन के लिए दिया है. यह पहली बार है जब सैमसन ने यह प्रतिष्ठित खिताब जीता है. सैमसन, टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत बेंच पर बैठकर की थी, लेकिन जब उन्हें प्लेइंग-11 में शामिल किया गया तो फिर उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ एक 'करो या मरो' वाले सुपर एट्स मुकाबले में 97 रन की नाबाद पारी खेली. उसके बाद संजू ने मुंबई में इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल और अहमदाबाद में न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल में भी 89-89 रन बनाए. उनके प्रयासों की बदौलत भारत अपनी धरती पर ही खिताब बचाने में सफल रहा, और सैमसन को 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' का अवॉर्ड मिला.