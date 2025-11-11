ETV Bharat / sports

कबड्डी वर्ल्ड कप : भारतीय टीम में कोरबा की बेटी संजू , ढाका में दिखाएंगी दम

कबड्डी वर्ल्ड कप के लिए घोषित टीम में कोरबा की बेटी संजू देवी का चयन हुआ है.

KABADDI WORLD CUP
भारतीय टीम में कोरबा की बेटी संजू (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 11, 2025 at 7:29 PM IST

कोरबा: महिला कबड्डी विश्वकप की प्रतियोगिता बांग्लादेश के ढाका में 15 नवंबर से आयोजित होगी. इसके लिए 16 सदस्यीय भारतीय टीम का ऐलान कर दिया किया है. जिसमें कोरबा की बेटी संजू देवी यादव को भी स्थान मिला है. संजू देवी गांव केराकछार पाली की रहने वाली हैं. संजू इसके पहले भी भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं. तेहरान में आयोजित अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारतीय टीम को गोल्ड मेडल जिताना हो या फिर अन्य टूर्नामेंट में शानदार जीत. इन सभी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में संजू भारतीय टीम का हिस्सा रही हैं. अब वह, वर्ल्ड कप की टीम में भी भारतीय टीम की सदस्य हैं.

भारतीय टीम के साथ रवाना : संजू देवी भारतीय टीम के साथ बांग्लादेश के लिए रवाना हो चुकी हैं. संजू के समर्थकों और परिजनों ने वर्ल्ड कप में भारत के जीतने की कामना की है. संजू के चयन और पूर्व के शानदार प्रदर्शन से कोरबा के साथ ही पूरे छत्तीसगढ़ में हर्ष का माहौल है. संजू छत्तीसगढ़ की पहली अंतर्राष्ट्रीय महिला कबड्डी खिलाड़ी हैं. इसके पहले महिला एशियाई कबड्डी प्रतियोगिता में भी भारत ने गोल्ड मेडल जीता था, जिसमें संजू की प्रमुख भूमिका थी.

Sanju Devi in ​​Indian Kabaddi team
एशियन कबड्डी में भी जीत चुकी है गोल्ड (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

छोटे गांव से निकली संजू की बड़ी उपलब्धि : संजू कोरबा जिले के एक छोटे से गांव केराकछार की निवासी है, जो जिला मुख्यालय से लगभग 50 किलोमीटर दूर अंदरूनी क्षेत्र में है. पिता रामजी यादव ड्राइवर हैं और माता अमरिका बाई गृहिणी हैं. संजू ने 2016 में कबड्डी खेलना शुरू किया था. पहली बार जिला कबड्डी संघ के पदाधिकारियों ने गांव तिवरता में आयोजित एक कबड्डी प्रतियोगिता में उन्हें खेलते देखा और क्लब में शामिल किया.

Sanju Devi in ​​Indian Kabaddi team
छोटे गांव से निकली संजू की बड़ी उपलब्धि (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हरियाणा में बदली किस्मत : संजू ने कटघोरा के गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ाई की है. संजू ने आईटीआई भी किया है, इस दौरान वो लाल मैदान, दर्री में अभ्यास करती थीं. मेहनत और टैलेंट के दम पर संजू ने अपना रास्ता तैयार किया. संजू को बहतराई खेल अकादमी, बिलासपुर में ट्रेनिंग का मौका मिला. वहां से हरियाणा में नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में उम्दा प्रदर्शन के बाद उन्हें अंतरराष्ट्रीय टीम में स्थान मिला.जिला कबड्डी संघ के कोच अनुज प्रताप सिंह और बसंत शर्मा ने संजू के चयन और प्रदर्शन को राज्य के लिए गौरव का पल बताया है.

Sanju Devi in ​​Indian Kabaddi team
कबड्डी वर्ल्ड कप में कोरबा की बेटी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

वर्ल्ड कप में भी संजू का प्रदर्शन शानदार रहेगा. पूर्व में जब टीम इंडिया ने एशियाई गेम्स में फाइनल जीता था. उस मैच में भी संजू का प्रदर्शन बेहद दमदार था. संजू के शानदार प्रदर्शन के बाद टीम इंडिया को जीत मिली थी. तेहरान में आयोजित अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भी संजू की प्रमुख भूमिका थी. संजू अब भारतीय महिला कबड्डी टीम की एक प्रमुख सदस्य हैं.जो गर्व की बात है- अनुज प्रताप सिंह, सदस्य, जिला कबड्डी संघ

Sanju Devi in ​​Indian Kabaddi team
कबड्डी वर्ल्ड कप की भारतीय टीम (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

8 महीने पहले तेहरान में गोल्ड :अब से 8 माह पूर्व तेहरान में आयोजित छठवीं महिला एशियाई कबड्डी प्रतियोगिता में संजू ने अपने दमदार प्रदर्शन से भारतीय टीम को गोल्ड मेडल दिलाया था. अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप में भारत को कबड्डी में गोल्ड संजू देवी की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी. यह गोल्ड मेडल, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के दिन 8 मार्च को मिला था. वर्तमान में वर्ल्ड कप की टीम में चयन के लिए संजू को तीन कठिन इंडिया कैंप में हिस्सा लेना पड़ा. इसके बाद उनका चयन हुआ है. बांग्लादेश में होने वाला महिला कबड्डी का विश्वकप 13 साल के लंबे अंतराल के बाद आयोजित हो रहा है. 13 साल पहले यह वर्ल्ड कप 2012 में भारत में ही आयोजित हुआ था. सारे मुकाबला बिहार में हुए थे. इस टूर्नामेंट को भी भारत ने ही जीता था.

