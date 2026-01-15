ETV Bharat / sports

'अगर आप के पास स्किल है तो फिर आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता': पूर्व क्रिकेटर संजय बांगड़

Sanjay Bangar exclusive interview: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कोच और क्रिकेटर संजय बांगड़ की ईटीवी भारत के साथ खास बातचीत.

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कोच और क्रिकेटर संजय बांगड़ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 15, 2026 at 4:30 PM IST

जूनागढ़ (गुजरात): इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व कोच और कभी टीम इंडिया में ऑलराउंडर रहे संजय बांगड़ ने जूनागढ़ में अपने दोस्त कमल चावड़ा की क्रिकेट एकेडमी 'अर्जुन एकेडमी' का दौरा किया. इस मौके पर उन्होंने एकेडमी के युवा खिलाड़ियों से मुलाकात की और एकेडमी की तरफ से जिला के लिए शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया.

बता दें कि संजय बांगड़ BCCI की तरफ भारत बनाम न्यूजीलैंड के बीच चल रही वनडे सीरीज की कमेंट्री पैनल में शामिल हैं और इसी वजह से वो 14 जनवरी को राजकोट में इंडिया और न्यूजीलैंड दूसरे वनडे में कमेंट्री करने पहुंचे थे.

पूर्व क्रिकेटर संजय बांगड़ (Etv Bharat)

स्किल छुप नहीं सकती
इस मौके पर संजय बांगड़ ने ईटीवी भारत से बात करते हुए एकेडमी के तारीफ की और कहा किया यहां पर जिस तरह से ट्रेनिंग दी जा रही वो काफी बेहतर है. इसी वजह से यहां के बच्चे अब सौराष्ट्र के लिए भी खेल रहे है और अब आईपीएल में भी उनका चयन हो रहा है. यही युवा आने वाले दिन में भारत के लिए भी खेलेंगे. उन्होंने ये भी कहा कि आज के दौर में युवा क्रिकेटरों के पास आगे बढ़ने के कई मौके हैं, क्योंकि देश भर में कई तरह की लीग खेली जा रही है और अगर आप के पास स्किल है तो फिर आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है.

पूर्व क्रिकेटर संजय बांगड़ (Etv Bharat)

क्रिकेट करियर की सफलता और असफलता
महाराष्ट्र के औरंगाबाद के एक छोटे से गांव से कड़ी मेहनत करने के बाद संजय बांगड़ ने टीम इंडिया में जगह बनाने में सफल हुए. क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद उन्होंने कोचिंग में कदम रखा तो वहां पर भी वो शिखर पर पहुंच गए और भारतीय टीम को बल्लेबाज की भी कोचिंग दी, आज वो क्रिकेट की कमेंट्री का काम करते हैं.

संजय बांगड़ का क्रिकेट करियर
संजय बांगड़ का क्रिकेट करियर ज्यादा लंबा नहीं रहा, उन्होंने भारत के लिए केवल 12 टेस्ट और 15 वनडे इंटरनेशनल मैच ही खेले हैं. टेस्ट में उन्होंने 30 की औसत से कुल 470 रन बनाए और 7 विकेट भी लिए. जिसमें उनके नाम एक शतक और तीन अर्धशतक है. जबकि वनडे में बांगर ने 14 की औसत से कुल 180 रन बनाए, जिसमें केवल एक अर्धशतक शामिल है. इस फॉर्मेट में भी उनके नाम 7 विकेट हैं.

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कोच और क्रिकेटर संजय बांगड़ (Etv Bharat)

क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद संजय बांगड़ को इंडियन क्रिकेट टीम का बैटिंग कोच और कुछ समय के लिए अंतरिम हेड कोच भी बनाया गया. उन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में किंग्स XI पंजाब (अब पंजाब किंग्स) के हेड कोच और क्रिकेट डेवलपमेंट के तौर पर भी काम किया है. इसके अलावा संजय बांगर ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के हेड कोच और बैटिंग कंसल्टेंट के साथ-साथ मेंटर के तौर पर भी काम किया है. अभी वो BCCI की बनाई गई कमेंट्री पैनल के मेंबर के तौर पर काम कर रहे हैं.

पूर्व क्रिकेटर संजय बांगड़ की ईटीवी भारत के साथ खास बातचीत (Etv Bharat)

