एशियाई पैरा गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी लोहरदगा की संजना कुमारी, जापान रवाना
एशियाई पैरा गेम्स में लोहरदगा की संजना कुमारी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी.
Published : October 13, 2026 at 10:49 PM IST|
Updated : October 13, 2026 at 10:54 PM IST
लोहरदगा: झारखंड के लोहरदगा जिला की पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी संजना कुमारी एशियाई पैरा गेम्स 2026 में भारत की ओर से चुनौती पेश करेंगी.
18 से 24 अक्टूबर तक जापान के आइची-नागोया प्रांत और नागोया शहर में आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए संजना मंगलवार को जापान रवाना हो गईं. संजना कुमारी के पिता रतन कुमार ने संजना के एशियाई पैरा गेम्स में शामिल होने को लेकर मंगलवार को जापान रवाना होने की पुष्टि की है. झारखंड से बैडमिंटन में उनका चयन होना राज्य के लिए गौरव की बात है.
विश्व रैंकिंग में 13वें स्थान पर हैं संजना
लोहरदगा के शांतिनगर, ढोढ़ा टोली निवासी रतन कुमार की पुत्री संजना कुमारी वर्तमान में विश्व रैंकिंग में 13वें स्थान पर हैं. वह एसएल-3 श्रेणी के एकल वर्ग में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगी. संजना पिछले पांच वर्षों से लखनऊ बैडमिंटन ट्रेनिंग सेंटर में कोच गौरव खन्ना के मार्गदर्शन में अभ्यास कर रही हैं.
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने के लक्ष्य के साथ वह लगातार अपनी तैयारी में जुटी हुई हैं. संजना इससे पहले भी कई अंतरराष्ट्रीय स्पर्धा में पदक जीत चुकी है. वह लगातार सफलता प्राप्त कर रही है. हालांकि अब तक उसे सरकारी सहायता प्राप्त नहीं हुई है. जिसकी वजह से उसके लक्ष्य में कई बार परेशानियां भी खड़ी हो जाती है.
सरकारी मदद नहीं मिलने का मलाल
संजना के पिता रतन कुमार का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व करने जा रही उनकी बेटी को अब तक केंद्र और झारखंड सरकार की ओर से सहायता नहीं मिली है. उनका मानना है कि एशियाई पैरा गेम्स जैसी बड़ी प्रतियोगिता के लिए चयनित होना खिलाड़ी की मेहनत, प्रतिभा और समर्पण का प्रमाण है. ऐसे खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के साथ आर्थिक सहयोग भी मिलना चाहिए, ताकि वे संसाधनों की कमी के बिना अपने खेल पर ध्यान केंद्रित कर सकें.
संजना की उपलब्धि लोहरदगा और झारखंड के लिए गर्व का विषय है. उनके पिता ने पैरा खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता देने के साथ रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की जरूरत पर भी जोर दिया है. अब संजना से जापान में बेहतर प्रदर्शन कर देश और राज्य का नाम रोशन करने की उम्मीद है. संजना इससे पहले भी कई अंतराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग ले चुकी है.
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