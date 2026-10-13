ETV Bharat / sports

एशियाई पैरा गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी लोहरदगा की संजना कुमारी, जापान रवाना

पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी संजना कुमारी ( ETV Bharat )

लोहरदगा: झारखंड के लोहरदगा जिला की पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी संजना कुमारी एशियाई पैरा गेम्स 2026 में भारत की ओर से चुनौती पेश करेंगी.

18 से 24 अक्टूबर तक जापान के आइची-नागोया प्रांत और नागोया शहर में आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए संजना मंगलवार को जापान रवाना हो गईं. संजना कुमारी के पिता रतन कुमार ने संजना के एशियाई पैरा गेम्स में शामिल होने को लेकर मंगलवार को जापान रवाना होने की पुष्टि की है. झारखंड से बैडमिंटन में उनका चयन होना राज्य के लिए गौरव की बात है.