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भारत ने अफगानिस्तान को सात विकेट से हराया, T20 सीरीज पर जमाया कब्जा

भारत के संजू सैमसन नई दिल्ली में भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरे T20I क्रिकेट मैच के दौरान शॉट खेलते हुए ( PTI )

नई दिल्ली: गेंदबाजों के उम्दा प्रदर्शन के बाद सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन के तूफानी अर्धशतक से भारत ने दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में मंगलवार को यहां अफगानिस्तान को सात विकेट से हराकर तीन मैच की शृंखला में 2-0 की विजयी बढ़त बना ली.

अफगानिस्तान के 160 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने सैमसन (57 रन, 22 गेंद, सात चौके, चार छक्के) और अभिषेक शर्मा (39 रन, 19 गेंद, दो चौके, चार छक्के) के बीच पहले विकेट की 6.2 ओवर में 88 रन की साझेदारी की बदौलत सिर्फ 14.5 ओवर में तीन विकेट पर 163 रन बनाकर आसान जीत दर्ज की. इशान किशन ने भी 23 गेंद में तीन चौकों और दो छक्कों से नाबाद 38 रन की पारी खेली.

अफगानिस्तान की ओर से दिग्गज लेग स्पिनर राशिद खान ने 36 रन देकर तीन विकेट चटकाए लेकिन अपनी टीम को हार से नहीं बचा पाए. नितीश कुमार रेड्डी (24 रन पर तीन विकेट) और अर्शदीप सिंह (35 रन पर दो विकेट) की तेज गेंदबाजी जोड़ी ने इससे पहले अफगानिस्तान को नियमित अंतराल पर झटके दिए जिससे टीम आठ विकेट पर 159 रन ही बना सकी. अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह और रवि बिश्नोई ने भी एक-एक विकेट चटकाया.

अफगानिस्तान की ओर से कप्तान इब्राहिम जादरान ने सर्वाधिक 37 रन बनाए. राशिद खान (28) और मोहम्मद नबी (20) ने सातवें विकेट के लिए 48 रन जोड़कर टीम को चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचाया. दारविश रसूली (26) ने भी उपयोगी पारी खेली. लक्ष्य का पीछा करने उतरे भारत को अभिषेक और सैमसन की जोड़ी ने तूफानी शुरुआती दिलाई. दोनों ने पावर प्ले में 82 रन जोड़े. अभिषेक ने मुजीब उर रहमान की लगातार गेंदों पर चौकों के साथ खाता खोला और फिर नबी पर दो छक्के जड़े.

सैमसन ने धीमी शुरुआत के बाद अजमतुल्लाह की लगातार गेंदों पर दो चौके और एक छक्का मारा. उन्होंने नबी को निशाना बनाते हुए उनके ओवर में तीन छक्कों और दो चौकों से 27 रन बटोरे. राशिद ने सातवें ओवर में अभिषेक को सेदिकुल्लाह अटल के हाथों कैच कराके इस साझेदारी को तोड़ा.

सैमसन ने इसी ओवर में लगातार गेंदों पर चौके और छक्के के साथ सिर्फ 20 गेंद में अर्धशतक पूरा किया. वह हालांकि ओवर की अंतिम गेंद पर नबी को कैच दे बैठे. भारत के रनों का शतक आठवें ओवर में पूरा हुआ. इशान ने नूर अहमद जबकि कप्तान अय्यर (11) ने राशिद पर छक्का जड़ा. अय्यर हालांकि राशिद की गेंद पर जादरान को कैच दे बैठे.

इशान ने मुजीब उर रहमान की लगातार गेंदों पर दो चौके और एक छक्के के साथ 14वें ओवर में टीम का स्कोर 150 रन के पार पहुंचाया और फिर अगले ओवर में राशिद की गेंद पर चौके के साथ टीम को जीत दिला दी. तिलक वर्मा 15 रन बनाकर नाबाद रहे.