सम्राट राणा ने गोल्ड पर साधा निशाना, 10 मीटर एयर पिस्टल में रचा इतिहास

सम्राट राणा ने रचा इतिहास राणा ने एक रोमांचक फाइनल में अपने नर्व्स पर कंट्रोल रखा और शांत रहे, जिसमें टॉप तीन के बीच कड़ी टक्कर थी. उन्होंने 243.7 के स्कोर के साथ फिनिश किया और चीन के हू काई पर मामूली बढ़त के साथ जीत हासिल की, जिन्होंने 243.3 के स्कोर के साथ सिल्वर मेडल जीता था. राणा अपनी जीत से बहुत खुश थे और मैच के बाद उनकी प्रतिक्रिया से यह साफ पता चला है.

हैदराबाद : करनाल के 20 साल के शूटर सम्राट राणा ने सोमवार को काहिरा में आईएसएसएफ (ISSF) वर्ल्ड चैंपियनशिप में इतिहास रच दिया और 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है. ओलंपिक पिस्टल डिसिप्लिन में भारत के पहले वर्ल्ड चैंपियन बन गए. उनके शानदार प्रदर्शन से भारत को टीम गोल्ड जीतने में भी मदद मिली, जिससे शूटिंग के खेल में भारत की बढ़ती साख को और बढ़ावा मिला.

उन्होंने जीत के बाद कहा, 'मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा है. काहिरा हमेशा मेरे लिए खास रहा है. मैंने 2022 में जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में यहां दो मेडल जीते थे. मुझे यहां का माहौल पसंद है और मैं आखिर तक हर शॉट के साथ अपनी टेक्निक पर फोकस करने की कोशिश कर रहा था'.

पुरुषों के फाइनल में राणा, हू काई और एक और भारतीय शूटर वरुण तोमर के बीच लीड में कई बार बदलाव हुआ. राणा के शांत स्वभाव ने उन्हें मुश्किल पलों में मदद की, जबकि तोमर ने 221.7 के स्कोर के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीता. यह पहली बार था जब दो भारतीय शूटरों ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में एक ही इवेंट में पोडियम फिनिश हासिल किया.

भारत ने कुल 1754 अंकों के साथ टीम गोल्ड जीता है. राणा (586), तोमर (586), और श्रवण कुमार (582) ने टीम इवेंट में पोडियम पर टॉप पर रहने के लिए शानदार प्रदर्शन किया. इटली दूसरे स्थान पर रहा जबकि जर्मनी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता.

भारत ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम इवेंट में सिल्वर जीता

महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में भारत की मनु भाकर और ईशा सिंह क्रमशः सातवें और छठे स्थान पर रहीं. हालांकि वे अकेले तौर पर पोडियम फिनिश हासिल नहीं कर पाए, लेकिन उनके सामूहिक प्रयास से देश को सिल्वर मेडल मिला. ईशा (583), मनु (580), और दुनिया की नंबर 1 सुरची इंदर सिंह (577) ने कुल 1740 अंक हासिल किए.