ETV Bharat / sports

पुतिन से मिली प्रेरणा, मिट्टी से निकलकर विवेक भारद्वाज कैसे बने सैंबो मार्शल आर्ट के इंटरनेशनल रेफरी

"2019 में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया दिल्ली में दो दिनों का एग्जाम हुआ. इसमें सेलेक्ट हुए और UWW के तहत नेशनल रेफरी का सर्टिफिकेट मिला. इसके बाद कई नेशनल लेवल की प्रतियोगिताओं में कोच और रेफरी का काम किया." -विवेक भारद्वाज, एथलीट

बिहार कुश्ती संघ में कोच: साल 2016 में बिहार कुश्ती संघ के सचिव विनय कुमार सिंह थे. इस समय विवेक ने प्रतियोगिता में भाग लेना शुरू किया. हालांकि वे नेशनल पदक नहीं जीत पाए, लेकिन प्रतिभा को देखते हुए सचिव विनय कुमार सिंह ने उन्हें बतौर कोच बिहार कुश्ती संघ से जोड़ा और नेशनल लेवल पर टीम लेकर भेजा. कोच के बाद विवेक टेक्निकल टीम में आए और बच्चों को कुश्ती बताना शुरू किया.

बचपन से सीखी मार्शल आर्ट्स: कुश्ती विरासत में मिलने के साथ ही विवेक ने पांचवी कक्षा से मार्शल आर्ट सीखना शुरू कर दिया था. इसके लिए वे देश के अलग-अलग साउथ-नॉर्थ के राज्यों में गए. वे कराटे की तीन शैलियों में ब्लैक बेल्ट रहे. उन्होंने सिलंबम पारंपरिक मार्शल आर्ट में डिप्लोमा किया और सैंबो के अलावा पेंचक सिलाट, जुजुत्सु, खुराश व कलारीपयट्टू का कोर्स किया.

विरासत में मिली थी कुश्ती की विधा: विवेक भारद्वाज का बैकग्राउंड ही कुश्ती का रहा है. उनके पिता, दादा और परदादा कुश्ती खेलते थे और खेल की दुनिया में उनका बड़ा नाम था. विवेक को यह खेल विरासत में मिला और उससे लगाव रहा. पहले आज की तरह कोई सुविधा नहीं थी, लेकिन मिट्टी में खेलते हुए उन्होंने सफलता हासिल करनी शुरू कर दी.

अंतरराष्ट्रीय रेफरी का बड़ा मुकाम: सैंबो में नेशनल चैंपियन बनने के बाद विवेक भारद्वाज का लक्ष्य और भी बड़ा हुआ. महज 33 साल की उम्र में ही उन्होंने एक बड़ा मुकाम पाया है. अभी वे सैंबो के इंटरनेशनल रेफरी हैं, वहीं कुश्ती में भी नेशनल रेफरी हैं. वे रसियन कंट्री एवं बांग्लादेश में इंटरनेशनल रेफरी का बड़ा दायित्व भी निभा चुके हैं.

पुतिन से मिली सैंबो की प्रेरणा: ईटीवी भारत से बातचीत में विवेक बताते हैं कि सैंबो मार्शल आर्ट में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन काफी रुचि रखते हैं, इसे खेलते हैं और प्रैक्टिस करते हैं. पुतिन से प्रेरित होकर ही गया के विवेक भारद्वाज ने सैंबो की प्रैक्टिस शुरू की थी. सैंबो विश्व का सबसे डेंजरस मार्शल आर्ट माना जाता है. विवेक ने इसमें रुचि दिखाई और कम समय में आगे बढ़ते हुए नेशनल चैंपियन बने.

गया. बिहार के गया के लाल विवेक भारद्वाज ने आर्थिक तंगी और संसाधनों के अभाव के बावजूद एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है. रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से प्रेरणा लेकर सैंबो मार्शल आर्ट में नेशनल चैंपियन बनने वाले विवेक अब इसके इंटरनेशनल रेफरी बन गए हैं. वे अपनी मेहनत के दम पर देश ही नहीं, बल्कि विश्व स्तर पर गया का नाम रोशन कर रहे हैं.

सैंबो मार्शल आर्ट का इतिहास? विवेक बताते हैं कि सैंबो सोवियत संघ रूस मूल की आधुनिक मार्शल आर्ट और युद्ध खेल है. इस खेल का पूरा नाम समोजाशचिता बेज ओरुजिया है, जिसका अर्थ बिना हथियार के आत्मरक्षा करना है. साल 1920 में सोवियत रेड आर्मी ने आमने-सामने की लड़ाई के कौशल को बेहतर बनाने के लिए इस खेल को विशेष रूप से विकसित किया था.

ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

दुनिया भर के कई देशों में लोकप्रियता: यह खेल रूस के अलावा यूक्रेन, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, जॉर्जिया, आर्मेनिया और बेलारूस में लोकप्रिय है. इसके साथ ही यूरोप के बुल्गारिया, फ्रांस, रोमानिया और सर्बिया में इसे खेला जाता है. एशिया और ओशिनिया के मंगोलिया, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत तथा USA और वेनेजुएला में भी यह बड़े पैमाने पर खेला जाता है.

स्पोर्ट सैंबो खेल के मुख्य नियम: यह खेल मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, जिसमें स्पोर्ट सैंबो और कॉम्बैट सैंबो शामिल है. स्पोर्ट सैंबो काफी हद तक जूडो और शौकिया कुश्ती से मिलता-जुलता है. इसमें विरोधी को मैट पर फेंकने, जमीन पर नियंत्रित करने और पैरों के जोड़ों को लॉक करने पर अंक मिलते हैं. इसमें गला घोंटना और मारना बिल्कुल प्रतिबंधित है.

विवेक भारद्वाज मिले मेडल और ट्रॉफी (ETV Bharat)

बेहद खतरनाक होता है कॉम्बैट सैंबो: कॉम्बैट सैंबो एक आधुनिक मिक्स्ड मार्शल आर्ट की तरह है, जिसे फ्री स्टाइल कुश्ती भी कहा जाता है. यह काफी खतरनाक होता है. इस खेल में विरोधी खिलाड़ी को मुक्का मारना, लात मारना, कोहनी और घुटने से मारने की अनुमति है. यहाँ तक कि इसमें खिलाड़ी का गला घोंटने की भी पूरी छूट दी जाती है.

जीत का निर्धारण: कॉम्बैट सैंबो मैच के दौरान जब विरोधी खिलाड़ी अत्यधिक दर्द के कारण हार मान लेता है, तो उसे छोड़ दिया जाता है. मैच की निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बाद रेफरी द्वारा नियमों के आधार पर सबसे ज्यादा अंक जीतने वाले खिलाड़ी को विजेता घोषित कर दिया जाता है.

कोच के साथ विवेक भारद्वाज (ETV Bharat)

पदकों की फेहरिस्त: विवेक की उपलब्धियों की फेहरिस्त काफी लंबी है. उन्होंने 2010 में अंतरराष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में महज 17 साल की उम्र में कांस्य पदक जीता. इसके बाद 2012 में वरिष्ठ राष्ट्रीय पेंचक सिलाट में रजत, 2013 में प्रथम राष्ट्रीय सिलंबम में स्वर्ण, 2014 में द्वितीय राष्ट्रीय सिलंबम में रजत और राष्ट्रीय डांस स्पॉट चैंपियनशिप में रजत पदक जीता.

कई विधाओं में विशेषज्ञता: विवेक ने 2017 में सातवीं राष्ट्रीय सैंबो चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक और 2023 में वरिष्ठ राष्ट्रीय जि-जित्सु चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता. वे जुजुत्सु के वरिष्ठ खिलाड़ी व कोच रहे. इसके अलावा खुराश में वरिष्ठ खिलाड़ी, पेंचक सिलाट में कोच, कुश्ती में कोच एवं तकनीकी अधिकारी रहे. वे अप्रैल 2016 में एशियन पेंचक सिलाट फेडरेशन कश्मीर में रेफरी जूरी रहे.

विभिन्न खेल संगठनों में निभाया नेतृत्व: विवेक भारद्वाज खेल के साथ-साथ कई महत्वपूर्ण संगठनों के प्रशासनिक पदों पर भी रहे हैं. वे गया सिलंबम संगठन के महासचिव रहे. इसके साथ ही वे गया सैंबो एसोसिएशन, गया जो जित्सु संगठन, गया खुराश एसोसिएशन और गया पेंचक सिलाट संगठन के भी महासचिव का दायित्व संभाल चुके हैं.

सरकारी उदासीनता और नीतियों से निराशा: विवेक भारद्वाज बताते हैं कि कई मेडल जीतने के बाद भी सरकार ने कोई सुध नहीं ली. सरकार की 'मेडल लाओ, नौकरी पाओ' योजना सिर्फ कहने को रह गई है. इसका लाभ हर विजेता या मेडल धारी को नहीं मिल रहा है. एक खिलाड़ी कितने चुनौतियों के बीच उभरता है, उसके बावजूद यह स्थिति निराशाजनक है.

दारोगा बहाली में अभी तक नहीं मिला जवाब

"जुजुत्सु सीनियर में उनका गोल्ड मेडल था, जिसके तहत 2 लाख रुपए मिले थे. उसी मेडल के आधार पर दारोगा (एसआई) पद के लिए रिक्रूटमेंट किया गया था. किंतु अभी तक एक लंबे अरसे के बीत जाने के बाद भी सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है." -विवेक भारद्वाज, एथलीट

आने वाली भावी पीढ़ी के लिए बड़ा लक्ष्य: संसाधनों और आर्थिक तंगी के बीच विवेक भारद्वाज ने खुद को उभारा है. वे आज सैंबो के अंतरराष्ट्रीय और कुश्ती के नेशनल रेफरी हैं. वे चाहते हैं कि देश के लिए और भी बड़ा नाम करें. उनका मुख्य लक्ष्य आने वाली भावी पीढ़ी को खेल के इस मुकाम तक पहुँचाना है, ताकि बच्चे आसमान को छुएं और भारत का नाम रोशन करें.

ये भी पढ़ें: