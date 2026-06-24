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वैभव सूर्यवंशी के भाई आशीर्वाद की तूफानी पारी, 19 चौके और 6 छक्कों के साथ बनाए 168 रन

समस्तीपुर: बिहार के समस्तीपुर अंतर्गत ताजपुर प्रखंड क्षेत्र के मोतीपुर गांव के रहने वाले वैभव सूर्यवंशी क्रिकेट की दुनिया में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी और रिकॉर्डतोड़ प्रदर्शन से देशभर में पहचान बना रहे हैं. वहीं अब उनके छोटे भाई आशीर्वाद सूर्यवंशी भी अपने शानदार खेल से बहुत तेजी से चर्चा में आ रहे हैं. आशीर्वाद लगातार बड़ी पारियां खेलकर यह साबित कर रहे हैं कि सूर्यवंशी परिवार की क्रिकेट प्रतिभा आने वाले वर्षों में भी मैदान पर अपनी चमक बिखेरने वाली है.

119 गेंदों पर 168 रन: स्थानीय स्तर पर खेले गए एक मुकाबले में ऋषभ-11 गंगापुर (समस्तीपुर) की ओर से खेलते हुए आशीर्वाद सूर्यवंशी ने शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया. उन्होंने मैदान पर टिककर मात्र 119 गेंदों में 168 रन की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें 19 चौके और 6 छक्के शामिल रहे. आशीर्वाद की इस दमदार पारी की बदौलत ऋषभ-11 की टीम ने रौशन-11 (वैशाली) को एक बड़े रनों के अंतर से पराजित कर दिया.

आशीर्वाद सूर्यवंशी (ETV Bharat)

विपक्षी गेंदबाज बैकफुट पर: आशीर्वाद ने अपनी इस पारी के दौरान बेहतरीन टाइमिंग, शानदार शॉट चयन और आक्रामक बल्लेबाजी का एक बहुत ही सुंदर परिचय दिया. मैदान के चारों ओर लगाए गए चौके-छक्कों ने वहां मैच देखने आए दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया. आशीर्वाद सूर्यवंशी के इस तीखे तेवर और आक्रामक बल्लेबाजी ने विपक्षी रौशन-11 (वैशाली) के गेंदबाजों को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया.

लगातार दूसरी बड़ी पारी: गौरतलब है कि यह आशीर्वाद सूर्यवंशी की लगातार दूसरी बड़ी पारी है, जिसने क्रिकेट के जानकारों का ध्यान उनकी तरफ खींचा है. इससे पहले उन्होंने बिरौली के खिलाफ मुकाबले में महज 87 गेंदों पर 103 रन की शानदार शतकीय पारी खेली थी. बिरौली के खिलाफ खेली गई उस शानदार शतकीय पारी के दौरान भी आशीर्वाद के बल्ले से कुल 20 चौके और 1 छक्का निकला था.